https://sputniknews.com.tr/20231019/iran-disisleri-bakani-ortadoguda-durum-kontrolden-cikabilir-1076529866.html

İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’da durum kontrolden çıkabilir

İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’da durum kontrolden çıkabilir

Ortadoğu’daki durumu barut fıçısına benzeten İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgenin patlamak üzere olduğunu ve durumun kontrolden çıkma... 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T20:11+0300

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) acil toplantısının yapıldığı Suudi Arabistan dönüşü basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Bölge barut fıçısı gibi bir durumda, patlama ve durumun kontrolden çıkma ihtimali var. Gazze halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir an önce sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.İİT üyelerinin, ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail ziyaretini kınadığını anlatan Abdullahiyan, ABD ve İsrail’in, Gazze’deki El-Ehli hastanesine saldırıyı Filistinli güçlerin gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların gülünç olduğunu söyledi.İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-israile-karsi-baska-cepheler-acilma-olasiligi-mevcut-1076325058.html

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iran, hüseyin emir abdullahiyan, islam işbirliği teşkilatı (iit), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas