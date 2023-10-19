https://sputniknews.com.tr/20231019/iran-disisleri-bakani-ortadoguda-durum-kontrolden-cikabilir-1076529866.html
İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’da durum kontrolden çıkabilir
İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’da durum kontrolden çıkabilir
Ortadoğu’daki durumu barut fıçısına benzeten İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgenin patlamak üzere olduğunu ve durumun kontrolden çıkma... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T20:11+0300
2023-10-19T20:11+0300
2023-10-19T20:11+0300
dünya
iran
hüseyin emir abdullahiyan
islam işbirliği teşkilatı (iit)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068903848_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_5abd217fa17fbb678d9d901a95f7f6f8.jpg
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) acil toplantısının yapıldığı Suudi Arabistan dönüşü basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Bölge barut fıçısı gibi bir durumda, patlama ve durumun kontrolden çıkma ihtimali var. Gazze halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir an önce sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.İİT üyelerinin, ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail ziyaretini kınadığını anlatan Abdullahiyan, ABD ve İsrail’in, Gazze’deki El-Ehli hastanesine saldırıyı Filistinli güçlerin gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların gülünç olduğunu söyledi.İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-israile-karsi-baska-cepheler-acilma-olasiligi-mevcut-1076325058.html
iran
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068903848_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_c3adedbe20c75baa22fbdd2d55a46adc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, hüseyin emir abdullahiyan, islam işbirliği teşkilatı (iit), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
iran, hüseyin emir abdullahiyan, islam işbirliği teşkilatı (iit), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’da durum kontrolden çıkabilir
Abone ol
Ortadoğu’daki durumu barut fıçısına benzeten İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgenin patlamak üzere olduğunu ve durumun kontrolden çıkma ihtimali olduğunu belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) acil toplantısının yapıldığı Suudi Arabistan dönüşü basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Bölge barut fıçısı gibi bir durumda, patlama ve durumun kontrolden çıkma ihtimali var. Gazze halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir an önce sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.
İİT üyelerinin, ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail ziyaretini kınadığını anlatan Abdullahiyan, ABD ve İsrail’in, Gazze’deki El-Ehli hastanesine saldırıyı Filistinli güçlerin gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların gülünç olduğunu söyledi.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.