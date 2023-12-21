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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/hamasin-misirdaki-ateskes-gorusmelerinden-sonuc-cikmadi-1078683457.html
Hamas’ın Mısır’daki ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Hamas’ın Mısır’daki ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası anlaşmasına ilişkin yürütülen müzakereler kapsamında dün gittiği... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T13:37+0300
2023-12-21T13:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
hamas
ateşkes
ateşkes anlaşması
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
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Müzakerelerin bugün de devam edeceği belirtilirken, İsrail TV kanalı Makan 33, İsrail yetkililerinin Gazze Şeridi'nde tutulan düzinelerce rehinenin serbest bırakılması karşılığında iki haftalık ateşkese hazır olduğunu doğrularken, öte yandan tarafların hala anlaşmalardan uzak olduğunu da aktardı.İsrail-Filistin arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalar devam ediyor.Mısırlı yetkililerle görüşmek ve önerileri dinlemek üzere dün Kahire’ye gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin arabuluculara, 'kalıcı bir ateşkes' sağlanana kadar İsrailli rehinelerin serbest bırakılmayacağını söylediği belirtildi. Dün gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç çıkmazken, müzakereler bugün de devam edecek.İsrail medyasına göre Hamas, İsrail ile yapılması muhtemel esir takası anlaşmasının yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan 3 Filistinli liderin serbest bırakılmasını kapsaması konusunda ısrar ediyor.İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Hamas, İsrail ile esir takası anlaşmasında Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Bergusi’nin serbest bırakılmasını istiyor.‘İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz’Haniye'nin medya danışmanı Taher El Nono basına yaptığı açıklamada, Hamas'ın, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunu sonlandırana ve Filistinli sivillere yönelik insani yardımı arttırana kadar İsrailli rehineleri serbest bırakmayı tartışmaya istekli olmadığını ifade etti. Nono, “Mahkumlar meselesi, bu iki mesele halledildikten sonra müzakere edilebilir. İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz. Mahkumlarla ilgili herhangi bir önerinin tartışılması, saldırganlığın sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir. Mısır'daki kardeşlerimizle bu saldırganlığa karşı duruşumuzu ve bunu durdurmanın gerekliliğini ana hatlarıyla anlattık” ifadelerini kullandı.ABD: Ciddi müzakereler yürütülüyorABD Başkanı Joe Biden karşılıklı esir takası için ikinci bir anlaşmanın yakında imzalanmasını beklemediğini, ancak bunu zorladıklarını ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bir gazetecinin Gazze'de çatışmalara ara verilmesine yönelik sorduğu soruya, “İnsani aranın sona ermesinden bu yana üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Yani bunlar çok ciddi tartışmalar ve müzakereler. Bunların bir yere varacağını umuyoruz” şeklinde cevap verdi.Öte yandan, Gazze’de ‘geçici insani ara’ ilan edilmesini kabul etmeyen Hamas, sadece ‘kalıcı bir ateşkesi’ tartışacağını belirtiyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti ise Gazze'deki savaşın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit oluşturmamasıyla sona ereceğini ifade ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ve-hamas-ateskes-gorusmelerine-yeniden-basladi-1078679388.html
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israil, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
israil, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası

Hamas’ın Mısır’daki ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı

13:37 21.12.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail Hamas Filistin Gazze
İsrail Hamas Filistin Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası anlaşmasına ilişkin yürütülen müzakereler kapsamında dün gittiği Mısır'da arabulucularla gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç çıkmadığı bildirildi.
Müzakerelerin bugün de devam edeceği belirtilirken, İsrail TV kanalı Makan 33, İsrail yetkililerinin Gazze Şeridi'nde tutulan düzinelerce rehinenin serbest bırakılması karşılığında iki haftalık ateşkese hazır olduğunu doğrularken, öte yandan tarafların hala anlaşmalardan uzak olduğunu da aktardı.
İsrail-Filistin arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalar devam ediyor.
Mısırlı yetkililerle görüşmek ve önerileri dinlemek üzere dün Kahire’ye gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin arabuluculara, 'kalıcı bir ateşkes' sağlanana kadar İsrailli rehinelerin serbest bırakılmayacağını söylediği belirtildi. Dün gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç çıkmazken, müzakereler bugün de devam edecek.
İsrail medyasına göre Hamas, İsrail ile yapılması muhtemel esir takası anlaşmasının yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan 3 Filistinli liderin serbest bırakılmasını kapsaması konusunda ısrar ediyor.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Hamas, İsrail ile esir takası anlaşmasında Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Bergusi’nin serbest bırakılmasını istiyor.

‘İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz’

Haniye'nin medya danışmanı Taher El Nono basına yaptığı açıklamada, Hamas'ın, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunu sonlandırana ve Filistinli sivillere yönelik insani yardımı arttırana kadar İsrailli rehineleri serbest bırakmayı tartışmaya istekli olmadığını ifade etti. Nono, “Mahkumlar meselesi, bu iki mesele halledildikten sonra müzakere edilebilir. İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz. Mahkumlarla ilgili herhangi bir önerinin tartışılması, saldırganlığın sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir. Mısır'daki kardeşlerimizle bu saldırganlığa karşı duruşumuzu ve bunu durdurmanın gerekliliğini ana hatlarıyla anlattık” ifadelerini kullandı.

ABD: Ciddi müzakereler yürütülüyor

ABD Başkanı Joe Biden karşılıklı esir takası için ikinci bir anlaşmanın yakında imzalanmasını beklemediğini, ancak bunu zorladıklarını ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bir gazetecinin Gazze'de çatışmalara ara verilmesine yönelik sorduğu soruya, “İnsani aranın sona ermesinden bu yana üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Yani bunlar çok ciddi tartışmalar ve müzakereler. Bunların bir yere varacağını umuyoruz” şeklinde cevap verdi.
Öte yandan, Gazze’de ‘geçici insani ara’ ilan edilmesini kabul etmeyen Hamas, sadece ‘kalıcı bir ateşkesi’ tartışacağını belirtiyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti ise Gazze'deki savaşın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit oluşturmamasıyla sona ereceğini ifade ediyor.
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
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