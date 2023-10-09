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https://sputniknews.com.tr/20231009/lavrov-israil-filistin-gerilimi-mevcut-statukonun-etkisiz-oldugunun-kaniti-1076162689.html
Lavrov: İsrail-Filistin gerilimi, mevcut statükonun etkisiz olduğunun kanıtı
Lavrov: İsrail-Filistin gerilimi, mevcut statükonun etkisiz olduğunun kanıtı
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı bugün başkent Moskova’da ağırlayan Lavrov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın bölgedeki mevcut statükonun... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T13:36+0300
2023-10-09T13:36+0300
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sergey lavrov
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rusya dışişleri bakanlığı
arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt
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Ebu Gayt ile görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Filistin-İsrail gerilimindeki son durum, çatışma bölgesindeki mevcut statükonun kesinlikle sürdürülemez olduğunu bir kez daha doğrulayan eşi görülmemiş bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasında akan kanın acilen durdurulmasının yanı sıra barışçıl bir çözüm arama çalışmalarına da başlanması gerektiğine vurgu yaparak sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘Rusya, çatışmanın sona ermesine katkıda bulunabilir’Açıklamalarının devamında, Rusya ve Arap Devletleri Birliği'ne üye ülkelerin İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada akan kanın sona ermesine katkıda bulunabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Lavrov, Ahmed Ebu Gayt’a hitap ederek, “Bu katkıyı, BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre kurulması gereken Filistin Devleti de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğinin istisnasız sağlanması konusuyla içtenlikle ilgilenen tüm ülkelerle birlikte vermeye hazırız” dedi.Gayt: Ortadoğu'da gerilim devam edecekAçılış konuşmasında söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin sorununun çözümüne yönelik umutların olmadığına vurgu yaparken, bu nedenden dolayı Orta Doğu'daki gerginliklerin yaşanmaya devam edeceği görüşünü paylaştı.Ebu Gayt, “Bütün bu olaylar, aynı şiddet düzeyinde olmasa bile, Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmaması nedeniyle sürecektir” ifadelerini kullandı.Rusya, iki tarafı da itidale çağırmıştıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın İsrail ve Filistin’i derhal ateşkese çağırdığını bildirmiş, iki tarafın da ‘şiddete son vermesi, uluslararası toplumun yardımıyla ‘kapsamlı ve kalıcı barışı tesis etmesi’ gerektiğine vurgu yapmıştı.Zaharova, yazılı açıklamasında, “Sorun ancak siyasi ve diplomatik yollarla, başkenti Doğu Kudüs'te olan 1967 sınırları içerisinde İsrail ile güvenlik ve barış içinde yaşayabilecek bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, uluslararası hukuki temelde tam teşekküllü bir müzakere sürecinin tesis edilmesiyle çözülebilir” ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze, gerilim
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze, gerilim

Lavrov: İsrail-Filistin gerilimi, mevcut statükonun etkisiz olduğunun kanıtı

13:36 09.10.2023
© SputnikArap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı bugün başkent Moskova’da ağırlayan Lavrov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın bölgedeki mevcut statükonun etkisiz olduğunu doğruladığını söyledi.
Ebu Gayt ile görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Filistin-İsrail gerilimindeki son durum, çatışma bölgesindeki mevcut statükonun kesinlikle sürdürülemez olduğunu bir kez daha doğrulayan eşi görülmemiş bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasında akan kanın acilen durdurulmasının yanı sıra barışçıl bir çözüm arama çalışmalarına da başlanması gerektiğine vurgu yaparak sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Oradaki çatışmaları acilen durdurmak, mevcut durumun kurbanı haline gelen çok sayıda siville ilgili sorunu çözmek anlamına gelmez. Filistin sorununun neden bu zamana kadar çözümlenemediğinin nedenlerine de özel dikkat göstermek gerekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki açık ve net kararları, İsrail ile Filistin arasında da Oslo ve Madrid'deki anlaşmalar dahil olmak üzere bir dizi anlaşma bulunuyor. Tabii ki Arap Birliği tarafından sunulan Arap Barış İnisiyatifi’ni de hatırlatmak isterim.”

‘Rusya, çatışmanın sona ermesine katkıda bulunabilir’

Açıklamalarının devamında, Rusya ve Arap Devletleri Birliği'ne üye ülkelerin İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada akan kanın sona ermesine katkıda bulunabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Lavrov, Ahmed Ebu Gayt’a hitap ederek, “Bu katkıyı, BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre kurulması gereken Filistin Devleti de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğinin istisnasız sağlanması konusuyla içtenlikle ilgilenen tüm ülkelerle birlikte vermeye hazırız” dedi.

Gayt: Ortadoğu'da gerilim devam edecek

Açılış konuşmasında söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin sorununun çözümüne yönelik umutların olmadığına vurgu yaparken, bu nedenden dolayı Orta Doğu'daki gerginliklerin yaşanmaya devam edeceği görüşünü paylaştı.
Ebu Gayt, “Bütün bu olaylar, aynı şiddet düzeyinde olmasa bile, Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmaması nedeniyle sürecektir” ifadelerini kullandı.

Rusya, iki tarafı da itidale çağırmıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın İsrail ve Filistin’i derhal ateşkese çağırdığını bildirmiş, iki tarafın da ‘şiddete son vermesi, uluslararası toplumun yardımıyla ‘kapsamlı ve kalıcı barışı tesis etmesi’ gerektiğine vurgu yapmıştı.
Zaharova, yazılı açıklamasında, “Sorun ancak siyasi ve diplomatik yollarla, başkenti Doğu Kudüs'te olan 1967 sınırları içerisinde İsrail ile güvenlik ve barış içinde yaşayabilecek bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören, uluslararası hukuki temelde tam teşekküllü bir müzakere sürecinin tesis edilmesiyle çözülebilir” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
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