https://sputniknews.com.tr/20231026/bm-genel-kurul-baskani-israilin-saldirilarini-kinadi-orantisiz-intikam-alma-hakki-dogurmaz-1076763724.html

BM Genel Kurul Başkanı İsrail'in saldırılarını kınadı: 'Orantısız intikam alma hakkı doğurmaz'

BM Genel Kurul Başkanı İsrail'in saldırılarını kınadı: 'Orantısız intikam alma hakkı doğurmaz'

BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının 'ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma' hakkını... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T17:37+0300

2023-10-26T17:37+0300

2023-10-26T19:31+0300

bm

birleşmiş milletler (bm)

israil-filistin

israil

kınama

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076766271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d464c52de709f1840b827ebceded66ac.jpg

BM Genel Kurulu, Filistin-İsrail gündemiyle Özel Acil Oturum'la toplandı. Oturumun açılış konuşmasını yapan Dennis Francis, Ortadoğu'da son yılların en büyük ve ciddi çatışmasının gerçekleştiğine işaret etti.Francis, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının en korkunç ve kabul etmekte zorlanılan saldırılardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Tek bir olayla yüzlerce kişi öldürüldü. Düşüncesi bile korkunç olan bu suçun insani hassasiyetimizi incitmesi gerekir. Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli" vurgusunda bulundu.'İsrail'in saldırılarını kınıyor ve reddediyorum'Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısını, sivillerin öldürülmesi ve kaçırılmasını kınadığının altını çizen Francis, "Aynı şekilde İsrail'in Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivillere yönelik saldırılarını ve kritik altyapı yıkımını kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.Francis, İsrail'in Gazze'deki aralıksız bombardımanının sonuçlarının alarm verici olduğunu belirterek, "Kendi kendini savunma hakkı ayrım gözetmeksizin ve orantısız bir şekilde intikam alma hakkını doğurmuyor" diye konuştu.Savaş kuralları uyarınca siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Francis, "Çatışmaya giren taraflar, uluslararası insani hukuka uymalı ve acilen Gazze Şeridi'nde insani koridor açılması için gerekli koşulları sağlamalı" çağrısında bulundu.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, israil, kınama