Özel operasyonun 2023'ü: Karşı saldırıya geçen Kiev'in 'başarısızlık' yılı
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
© Sputnik / Станислав Красильников
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2023 yılı, Batı'nın tüm gayretiyle desteğine rağmen Kiev rejiminin Rusya''ya yönelik saldırı girişiminde başarısız olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında başlattığı taarruzda Kiev önce Melitopol'ü kuşatmayı ardından da Azak Denizi kıyısına, Mariupol'e ve Kırım sınırına kadar ilerlemeyi planlıyordu. Ancak Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Aralık ayındaki bir brifingde belirttiği gibi, bu karşı saldırı girişimi sonucunda Ukrayna birlikleri, büyük kayıplar pahasına bile olsa, Rus birliklerinin taktik savunma bölgesini bile aşmadan Zaporojye istikametinde sadece küçük bir ilerleme kaydedebildi. Öte yandan Rus birlikleri kontrol alanlarını her yöne doğru sürekli genişletiyor.
İnsansız hava aracı üretimini neredeyse 17 kat arttıran Rusya, şimdilerde Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor. Söz konusu adımla Ukrayna tarafından fırlatılan İHA geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturulmuş oluyor.
Batı ekipmanlarıyla donanan Kiev rejiminde ise durum farklı. ABD başta olmak üzere pek çok NATO ülkesinin sağladığı teçhizat Kiev'i yarı yolda bıraktı. Savunma bakanının askeri departmanın yıllık kurulunda belirttiği gibi, 4 Haziran'dan bu yana Ukrayna birlikleri 37'si Leopard tankı olmak üzere 766 tank, 50'si Bradley tankı olmak üzere çeşitli sınıflardan bin 348 zırhlı araç kaybetti.
Batı diplomasisinde de değişen bir şey yok
Aynı 2022'de olduğu gibi 2023'te ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, Ukrayna'ya ağır silah yardımını sürdürürken öte yandan da bölgedeki çatışmaları körükleyecek pek çok adım attı. Yalnızca ABD'den Kiev rejimine onlarca yardım paketi gitti. Ülkelerin agresif politikalarına karşı ABD ve Avrupa medyası ülkelerinin kaynaklarının tükenmekte olduğuna ve söz konusu çabaların beyhude olduğuna defaatle işaret etti. Rusya'ya yaptırımlarını bu yıl da sürdüren Batılı ülkeler, bunun bir sonucu olarak enflasyon yaşamasına rağmen ticari alanda yeni ambargoları devreye almasıyla da gündeme geldi.
Peki 2023 boyunca neler yaşandı? Tarih tarih tüm önemli açıklamalar, Sputnik'in hazırladığı özel içerikte.
Ocak
1 Ocak
Rusya: Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine hava saldırıları düzenledik
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi
2 Ocak
3 Ocak
5 Ocak
Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun iki birliğini bozguna uğratıldı
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve zırhlı araç gönderme kararı aldı
6 Ocak
7 Ocak
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin dört yönden saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede
8 Ocak
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir
Rusya'dan Ukrayna'nın Makeyevka saldırısına misilleme: 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
10 Ocak
11 Ocak
Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
İsveç, Ukrayna'ya Archer topçu sistemi tedarik etmeyi planlıyor
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
Ukrayna, Polonya ve Litvanya’dan ortak deklarasyon: Kiev’e destek sürecek
Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi
Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı
13 Ocak
15 Ocak
NATO Genel Sekreteri: Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemiyorum
Belarus Güvenlik Konseyi: Minsk, Ukrayna tarafından her türlü kışkırtıcı eyleme hazır
BM verilerine göre Rusya'nın gübre ihracatından elde ettiği gelirde yüzde 70'lik artış oldu
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak
16 Ocak
CNN: Ukrayna Batı silahları için test laboratuvarı haline geldi
Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik
17 Ocak
Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
Rus turistlere bir yıldan uzun süreli Schengen vizeleri verilmeyecek
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek
18 Ocak
19 Ocak
20 Ocak
Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya tank tedariki hiçbir şeyi değiştirmez, Kiev'e yeni sorunlar açar
ABD'den Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi
Pentagon: ABD, Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek
21 Ocak
24 Ocak
25 Ocak
İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı
Beyaz Saray doğruladı: Ukrayna'ya M1 Abrams tankları gönderilecek
Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik
Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
Alman Savunma Bakanı: İlk Leopard tedariki 3-4 ay alır, Scholz: Diğer ülkelerle koordine edeceğiz
Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak
27 Ocak
28 Ocak
29 Ocak
30 Ocak
NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın gizli silah tedarikçisi Güney Kore'den doğrudan tank vermesini istedi
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor
Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır
Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik
31 Ocak
Ukrayna Dışişleri: Yardımın ilk dalgasında Ukrayna, 120 ila 140 adet Batı menşeli modern tank alacak
Rusya Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği üyeliğinden çıkarılıyor
Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğiz
Melitopol’de Nazi ideologlarının adlarını taşıyan sokaklara yeniden Sovyet isimler verildi
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna ordusunun İzyum’da ‘Lepestok’ mayınları kullandığını kabul etti
Fransa Savunma Bakanı: Fransa için Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki konusu tabu değil
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
Şubat
3 Şubat
4 Şubat
13 Şubat
17 Şubat
Putin yasayı imzaladı: Rusya'ya bağlanan 4 bölge, Rus eğitim sistemine dahil edildi
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi
19 Şubat
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor
20 Şubat
24 Şubat
25 Şubat
27 Şubat
28 Şubat
Mart
1 Mart
3 Mart
FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı
Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında
Zaporojye santralinde UAEK uzmanlarının rotasyonu sırasında Rus güvenlik mensuplarına saldırı
Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
4 Mart
5 Mart
7 Mart
8 Mart
Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti
ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek
9 Mart
13 Mart
14 Mart
Rusya: Tahıl anlaşması 60 gün süreyle uzatıldı, Moskova'ya verilen vaatler yerine getirilecek
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü
16 Mart
Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz
17 Mart
18 Mart
Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gideceğini duyurdu.
19 Mart
22 Mart
İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Rusya: Londra, seyreltilmiş uranyum tedariki ile Kiev'i Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya zorluyor
23 Mart
24 Mart
25 Mart
27 Mart
28 Mart
31 Mart
Nisan
2 Nisan
3 Nisan
4 Nisan
5 Nisan
6 Nisan
7 Nisan
8 Nisan
13 Nisan
17 Nisan
18 Nisan
19 Nisan
20 Nisan
23 Nisan
Mayıs
2 Mayıs
3 Mayıs
8 Mayıs
9 Mayıs
15 Mayıs
17 Mayıs
18 Mayıs
19 Mayıs
22 Mayıs
23 Mayıs
24 Mayıs
28 Mayıs
28 Mayıs
30 Mayıs
Haziran
1 Haziran
6 Haziran
7 Haziran
8 Haziran
9 Haziran
10 Haziran
11 Haziran
13 Haziran
Putin'den onay: Ukrayna'yla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma feshedildi
Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi
14 Haziran
17 Haziran
19 Haziran
20 Haziran
21 Haziran
22 Haziran
23 Haziran
27 Haziran
28 Haziran
30 Haziran
Temmuz
2 Temmuz
3 Temmuz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısı püskürtüldü
Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu
4 Temmuz
5 Temmuz
Rus askerler, Ukrayna ordusunun Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü
Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak
Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşmasıyla ya da nükleer silahlarla sona erdirilebilir
7 Temmuz
Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek
10 Temmuz
11 Temmuz
12 Temmuz
13 Temmuz
Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti
Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adı
BM Genel Sekreteri Guterres: Putin'e yazdığım mektubun tahıl girişimini olumlu etkilemesini umuyorum
ABD basını, Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı şantajı yazdı
Lavrov: Ukrayna'ya F-16 jetleri gönderilmesini Batı'dan yönelmiş bir nükleer tehdit olarak görürüz
14 Temmuz
Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi
Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz
16 Temmuz
17 Temmuz
Putin'den Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgili açıklama: Bu, Kiev rejiminin yeni terör eylemidir
Ukrayna’dan Kırım Köprüsü’ne saldırı: ‘ABD ve Londra, Kiev ve Moskova'nın diplomasisini engelliyor’
Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına itirazımızı Türkiye, Ukrayna ve BM’ye bildirdik
Rusya Dışişleri: İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi lağvedilecek
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
Kremlin: Tahıl anlaşması bugünden itibaren geçerliliğini kaybetti
18 Temmuz
Rusya: Kırım Köprüsü'ne saldırının hazırlandığı Ukrayna tesislerine misilleme saldırısı düzenledik
Peskov: Tahıl anlaşmasının uygulandığı bölge, Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanılıyor
19 Temmuz
20 Temmuz
22 Temmuz
28 Temmuz
29 Temmuz
31 Temmuz
Ağustos
9 Ağustos
11 Ağustos
12 Ağustos
13 Ağustos
15 Ağustos
22 Ağustos
23 Ağustos
26 Ağustos
28 Ağustos
Zelenskiy, ABD'den İsrail modeline benzer güvenlik garantileri istedi: Silah, eğitim, finans desteği
29 Ağustos
30 Ağustos
Eylül
2 Eylül
6 Eylül
Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek
Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz
18 Eylül
Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor
20 Eylül
21 Eylül
22 Eylül
28 Eylül
30 Eylül
Rusya: Ukrayna ordusunun zırhlı araçları taşıyan bir treni İskender füzeleri ile imha edildi
Binlerce Ukraynalı asker Rus radyo hattı aracılığıyla teslim oldu
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte 25 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi
Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz
Ekim
1 Ekim
İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna'ya asker göndermemiz söz konusu değil
Fransa ve Ukrayna, 16 savunma anlaşması imzaladı
Medvedev: Aptal NATO liderleri bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor
ABD Kongresi: İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur
Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
2 Ekim
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
Kremlin: ABD, Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmayı sürdürecek
ABD: Ukrayna’ya uzun vadeli destek için paramız yok
4 Ekim
Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: 'Fıçının dibi göründü'
Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor
5 Ekim
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz
Peskov: Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor
7 Ekim
9 Ekim
26 Ekim
27 Ekim
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
Elon Musk, Ukrayna'ya askeri yardımı destekleyenleri 'aptal' olarak nitelendirdi
28 Ekim
Kasım
1 Kasım
4 Kasım
9 Kasım
10 Kasım
12 Kasım
14 Kasım
15 Kasım
16 Kasım
17 Kasım
20 Kasım
21 Kasım
29 Kasım
Aralık
1 Aralık
2 Aralık
Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak
Çekya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermemiz imkansız
3 Aralık
5 Aralık
6 Aralık
13 Aralık
Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor
Viktor Orban: AB'nin Ukrayna ile katılım müzakereleri başlatarak hata yapmasına izin vermeyeceğiz
14 Aralık
Zelenskiy'den AB liderlerine çağrı: 'Ukrayna'ya ihanet etmeyin'
Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok
15 Aralık
17 Aralık
20 Aralık
21 Aralık
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ABD hegemonyası geçmişte kaldı
22 Aralık
Kremlin: Ukrayna'nın AB'ye kabulü sürdürülemez bir yük olacak ve birliği mahvedecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu
Hollanda Ukrayna'ya 18 adet F-16 teslim edecek
23 Aralık
24 Aralık
25 Aralık
26 Aralık
Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu, 2023'teki ana görevini başarıyla tamamladı
27 Aralık
Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyorduğunu açıkladı. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği röportajda, Rus hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturduğunu bildirdi.
28 Aralık
'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'
Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı’
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı