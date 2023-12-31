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- Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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Özel operasyonun 2023'ü: Karşı saldırıya geçen Kiev'in 'başarısızlık' yılı
Özel operasyonun 2023'ü: Karşı saldırıya geçen Kiev'in 'başarısızlık' yılı
2023 yılı, Batı'nın tüm gayretiyle desteğine rağmen Kiev rejiminin Rusya''ya yönelik saldırı girişiminde başarısız olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:52+0300
2023-12-31T13:52+0300
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
şoygu
sergey şoygu
dmitriy peskov
sergey lavrov
mariya zaharova
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2023 yılı, Batı'nın tüm gayretiyle desteğine rağmen Kiev rejiminin Rusya''ya yönelik saldırı girişiminde başarısız olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında başlattığı taarruzda Kiev önce Melitopol'ü kuşatmayı ardından da Azak Denizi kıyısına, Mariupol'e ve Kırım sınırına kadar ilerlemeyi planlıyordu. Ancak Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Aralık ayındaki bir brifingde belirttiği gibi, bu karşı saldırı girişimi sonucunda Ukrayna birlikleri, büyük kayıplar pahasına bile olsa, Rus birliklerinin taktik savunma bölgesini bile aşmadan Zaporojye istikametinde sadece küçük bir ilerleme kaydedebildi. Öte yandan Rus birlikleri kontrol alanlarını her yöne doğru sürekli genişletiyor. İnsansız hava aracı üretimini neredeyse 17 kat arttıran Rusya, şimdilerde Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor. Söz konusu adımla Ukrayna tarafından fırlatılan İHA geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturulmuş oluyor. Batı ekipmanlarıyla donanan Kiev rejiminde ise durum farklı. ABD başta olmak üzere pek çok NATO ülkesinin sağladığı teçhizat Kiev'i yarı yolda bıraktı. Savunma bakanının askeri departmanın yıllık kurulunda belirttiği gibi, 4 Haziran'dan bu yana Ukrayna birlikleri 37'si Leopard tankı olmak üzere 766 tank, 50'si Bradley tankı olmak üzere çeşitli sınıflardan bin 348 zırhlı araç kaybetti.Batı diplomasisinde de değişen bir şey yok Aynı 2022'de olduğu gibi 2023'te ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, Ukrayna'ya ağır silah yardımını sürdürürken öte yandan da bölgedeki çatışmaları körükleyecek pek çok adım attı. Yalnızca ABD'den Kiev rejimine onlarca yardım paketi gitti. Ülkelerin agresif politikalarına karşı ABD ve Avrupa medyası ülkelerinin kaynaklarının tükenmekte olduğuna ve söz konusu çabaların beyhude olduğuna defaatle işaret etti. Rusya'ya yaptırımlarını bu yıl da sürdüren Batılı ülkeler, bunun bir sonucu olarak enflasyon yaşamasına rağmen ticari alanda yeni ambargoları devreye almasıyla da gündeme geldi.Peki 2023 boyunca neler yaşandı? Tarih tarih tüm önemli açıklamalar, Sputnik'in hazırladığı özel içerikte. 1 Ocak2 Ocak3 Ocak5 Ocak6 Ocak7 Ocak8 Ocak10 Ocak11 Ocak13 Ocak15 Ocak16 Ocak17 Ocak18 Ocak19 Ocak20 Ocak21 Ocak24 Ocak25 Ocak27 Ocak28 Ocak29 Ocak30 Ocak31 Ocak3 Şubat4 Şubat13 Şubat17 Şubat19 Şubat20 Şubat24 Şubat25 Şubat27 Şubat28 Şubat1 Mart3 Mart4 Mart5 Mart7 Mart8 Mart9 Mart13 Mart14 Mart16 Mart17 Mart18 Mart19 Mart22 Mart23 Mart24 Mart25 Mart27 Mart28 Mart31 Mart2 Nisan3 Nisan4 Nisan5 Nisan6 Nisan7 Nisan8 Nisan13 Nisan17 Nisan18 Nisan19 Nisan20 Nisan23 Nisan2 Mayıs3 Mayıs8 Mayıs9 Mayıs15 Mayıs17 Mayıs18 Mayıs19 Mayıs22 Mayıs23 Mayıs24 Mayıs28 Mayıs28 Mayıs30 Mayıs1 Haziran6 Haziran7 Haziran8 Haziran9 Haziran10 Haziran11 Haziran13 Haziran14 Haziran17 Haziran19 Haziran20 Haziran21 Haziran22 Haziran23 Haziran27 Haziran28 Haziran30 Haziran2 Temmuz3 Temmuz4 Temmuz5 Temmuz7 Temmuz10 Temmuz11 Temmuz12 Temmuz13 Temmuz14 Temmuz16 Temmuz17 Temmuz18 Temmuz19 Temmuz20 Temmuz22 Temmuz28 Temmuz29 Temmuz31 Temmuz9 Ağustos11 Ağustos12 Ağustos13 Ağustos15 Ağustos22 Ağustos23 Ağustos26 Ağustos28 Ağustos29 Ağustos30 Ağustos2 Eylül6 Eylül18 Eylül20 Eylül21 Eylül22 Eylül28 Eylül30 Eylül1 Ekim2 Ekim4 Ekim5 Ekim7 Ekim9 Ekim26 Ekim27 Ekim28 Ekim1 Kasım4 Kasım9 Kasım10 Kasım12 Kasım14 Kasım15 Kasım16 Kasım17 Kasım20 Kasım21 Kasım29 Kasım1 Aralık2 Aralık3 Aralık5 Aralık6 Aralık13 Aralık14 Aralık15 Aralık17 Aralık20 Aralık21 Aralık22 Aralık23 Aralık24 Aralık25 Aralık26 Aralık27 Aralık28 Aralık
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, şoygu, sergey şoygu, dmitriy peskov, sergey lavrov, mariya zaharova, valeriy gerasimov, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd, joe biden, antony blinken, almanya, olaf scholz, macaristan, viktor orban, fransa, emmanuel macron, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, avrupa birliği, josep borrell, türkiye, karadeniz tahıl koridoru, nükleer

Özel operasyonun 2023'ü: Karşı saldırıya geçen Kiev'in 'başarısızlık' yılı

13:52 31.12.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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2023 yılı, Batı'nın tüm gayretiyle desteğine rağmen Kiev rejiminin Rusya''ya yönelik saldırı girişiminde başarısız olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında başlattığı taarruzda Kiev önce Melitopol'ü kuşatmayı ardından da Azak Denizi kıyısına, Mariupol'e ve Kırım sınırına kadar ilerlemeyi planlıyordu. Ancak Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Aralık ayındaki bir brifingde belirttiği gibi, bu karşı saldırı girişimi sonucunda Ukrayna birlikleri, büyük kayıplar pahasına bile olsa, Rus birliklerinin taktik savunma bölgesini bile aşmadan Zaporojye istikametinde sadece küçük bir ilerleme kaydedebildi. Öte yandan Rus birlikleri kontrol alanlarını her yöne doğru sürekli genişletiyor.
İnsansız hava aracı üretimini neredeyse 17 kat arttıran Rusya, şimdilerde Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor. Söz konusu adımla Ukrayna tarafından fırlatılan İHA geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturulmuş oluyor.
Batı ekipmanlarıyla donanan Kiev rejiminde ise durum farklı. ABD başta olmak üzere pek çok NATO ülkesinin sağladığı teçhizat Kiev'i yarı yolda bıraktı. Savunma bakanının askeri departmanın yıllık kurulunda belirttiği gibi, 4 Haziran'dan bu yana Ukrayna birlikleri 37'si Leopard tankı olmak üzere 766 tank, 50'si Bradley tankı olmak üzere çeşitli sınıflardan bin 348 zırhlı araç kaybetti.

Batı diplomasisinde de değişen bir şey yok

Aynı 2022'de olduğu gibi 2023'te ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, Ukrayna'ya ağır silah yardımını sürdürürken öte yandan da bölgedeki çatışmaları körükleyecek pek çok adım attı. Yalnızca ABD'den Kiev rejimine onlarca yardım paketi gitti. Ülkelerin agresif politikalarına karşı ABD ve Avrupa medyası ülkelerinin kaynaklarının tükenmekte olduğuna ve söz konusu çabaların beyhude olduğuna defaatle işaret etti. Rusya'ya yaptırımlarını bu yıl da sürdüren Batılı ülkeler, bunun bir sonucu olarak enflasyon yaşamasına rağmen ticari alanda yeni ambargoları devreye almasıyla da gündeme geldi.
Peki 2023 boyunca neler yaşandı? Tarih tarih tüm önemli açıklamalar, Sputnik'in hazırladığı özel içerikte.
Ocak
Ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

1 Ocak

Rusya: Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine hava saldırıları düzenledik
Donetsk lideri Puşilin: Hava savunmamız Ukrayna’nın yılbaşı gecesi ateşlediği birçok mermiyi önledi

2 Ocak

Rus komutan: Uzun menzilli stratejik uçaklar, 2023'te özel askeri harekatta göreve devam edecek
Rusya: Donetsk'teki taarruz sonucunda yeni sınır hatları ele geçirildi

3 Ocak

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina’ya suç duyurusu
Rogozin: Ukraynalı askerler, Donetsk'te istihbarat toplamak için Rus askeri üniforması giyiyor
Putin, özel askeri harekata katılan askerlere ek sosyal garantiler verdi

5 Ocak

Erdoğan ile Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun iki birliğini bozguna uğratıldı
Belarus: Ukrayna dönem dönem provokasyonlarda bulunuyor
Erdoğan, Zelenskiy'e kalıcı barış için arabuluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi
Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve zırhlı araç gönderme kararı aldı

6 Ocak

ABD, Ukrayna’ya 3 miyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
Rusya: Ukrayna güçleri ateşkes ilanına rağmen saldırılara devam ediyor

7 Ocak

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birliklerinin dört yönden saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
Zelenskiy’den Rusya vatandaşlarına yeni yaptırım: Rossiya Segodnya ve RT yöneticileri de listede

8 Ocak

Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir
Rusya'dan Ukrayna'nın Makeyevka saldırısına misilleme: 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

10 Ocak

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vuruldu
Ukrayna Gürcistan’dan Buk sistemlerini geri istedi, ‘hayır’ cevabını aldı

11 Ocak

Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
Pentagon: Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi gelecek hafta başlıyor
İsveç, Ukrayna'ya Archer topçu sistemi tedarik etmeyi planlıyor
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
Ukrayna, Polonya ve Litvanya’dan ortak deklarasyon: Kiev’e destek sürecek
Putin: Düşmanın 2022’de Rusya’nın başına geleceğini söylediği kötü şeylerden hiçbiri gerçekleşmedi
Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı

13 Ocak

Estonya, Ukraynalı sığınmacıların bir kısmını Finlandiya'ya göndereceğini açıkladı.

15 Ocak

NATO Genel Sekreteri: Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemiyorum
Belarus Güvenlik Konseyi: Minsk, Ukrayna tarafından her türlü kışkırtıcı eyleme hazır
BM verilerine göre Rusya'nın gübre ihracatından elde ettiği gelirde yüzde 70'lik artış oldu
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
Rusya: Ukrayna, suçunu bizim üstümüze yıkmak için kendi tahıl ambarlarını patlatacak

16 Ocak

CNN: Ukrayna Batı silahları için test laboratuvarı haline geldi
Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik

17 Ocak

Pentagon: Ukraynalı askerlerin Patriot eğitimi başladı
Rus turistlere bir yıldan uzun süreli Schengen vizeleri verilmeyecek
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek

18 Ocak

Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

19 Ocak

Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi

20 Ocak

Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya tank tedariki hiçbir şeyi değiştirmez, Kiev'e yeni sorunlar açar
ABD'den Ukrayna'ya 2.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi
Pentagon: ABD, Ukrayna'nın olası Kırım operasyonunu destekleyecek

21 Ocak

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Zaporojye yönünde önemli noktalar ele geçirdi

24 Ocak

Putin'den 'Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşam standardı yükseltilsin' çağrısı
Ukrayna'da ortaya çıkan gıda yolsuzluğu üzerine üst düzey yetkililer istifa etti

25 Ocak

İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
BM: Ukrayna ekonomisi yüzde 30 oranında küçüldü
Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı
Beyaz Saray doğruladı: Ukrayna'ya M1 Abrams tankları gönderilecek
Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik
Fransa Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ilk AMX10-RC tankları şubatta gönderilecek
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
Alman Savunma Bakanı: İlk Leopard tedariki 3-4 ay alır, Scholz: Diğer ülkelerle koordine edeceğiz
Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak

27 Ocak

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu
Putin: Sovyetler'in Nazilerin mağlubiyetindeki katkısının çarpıtılması Nazizmi meşru kılmaktır

28 Ocak

Almanya Başbakanı Scholz: Amacımız Rusya’nın sınırlarını genişletmesini engelleme
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kırım'a saldırı için füze ve uçaklara ihtiyaç duyuyoruz

29 Ocak

Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya ile NATO arasındaki gerilimi tırmandırmama sözü
Ukrayna, Almanya’dan askeri yardım olarak bu sefer de denizaltı talep etti
Zelenskiy'den Batı'ya uzun menzilli füze talebi

30 Ocak

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın gizli silah tedarikçisi Güney Kore'den doğrudan tank vermesini istedi
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'ye geldi
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna'ya tank tedarik ederek NATO'da ‘safları eşitlemek’ istiyor
Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır
Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik programlarının hayata geçirilmesini önledik

31 Ocak

Ukrayna Dışişleri: Yardımın ilk dalgasında Ukrayna, 120 ila 140 adet Batı menşeli modern tank alacak
Rusya Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği üyeliğinden çıkarılıyor
Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor
Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı sağlayabiliriz
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğiz
Melitopol’de Nazi ideologlarının adlarını taşıyan sokaklara yeniden Sovyet isimler verildi
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna ordusunun İzyum’da ‘Lepestok’ mayınları kullandığını kabul etti
Fransa Savunma Bakanı: Fransa için Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki konusu tabu değil
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
Şubat
Şubat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

3 Şubat

Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı
ABD’den Ukrayna’ya 2.2 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketi

4 Şubat

Ukrayna, Rusya ile uzay araştırmaları anlaşmasını feshetti

13 Şubat

Danimarka, envanterindeki tüm Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi
Almanya, Ukraynalı askerleri Leopard tanklarını kullanmak üzere eğitmeye başladı

17 Şubat

Putin yasayı imzaladı: Rusya'ya bağlanan 4 bölge, Rus eğitim sistemine dahil edildi
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi

19 Şubat

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor

20 Şubat

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silah ve teçhizatın çoğu imha edildi
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e ziyaret

24 Şubat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Transdinyester’i işgale hazırlanıyor

25 Şubat

AB Konseyi, Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini açıkladı

27 Şubat

Kremlin: Kırım’ın Ukrayna’nın kontrolüne geçmesi olanaksız

28 Şubat

Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde
Mart
Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

1 Mart

Ukrayna: Gerekirse Bahmut’tan stratejik sebeplerle geri çekilebiliriz

3 Mart

FSB, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'nın sınır bölgesine saldırılarının görüntülerini yayınladı
Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında
Zaporojye santralinde UAEK uzmanlarının rotasyonu sırasında Rus güvenlik mensuplarına saldırı
Blinken, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu

4 Mart

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 500'e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

5 Mart

Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu

7 Mart

'Ukrayna, ABD'den İHA'lar için misket bombaları istedi'
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 90 Rus askeri serbest bırakıldı

8 Mart

Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti
ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek

9 Mart

Alman Savunma Bakanı: Ukrayna, Mart'ta Almanya’dan 18, Portekiz’den 3 Leopard 2 tankı teslim alacak
Rusya: Kiev'in ABD'den misket bombası talebinin teyidi halinde gereken yanıtı veririz

13 Mart

Tahıl anlaşmasından sonra Avrupa’da buğday fiyatı yüzde 13 düştü

14 Mart

Rusya: Tahıl anlaşması 60 gün süreyle uzatıldı, Moskova'ya verilen vaatler yerine getirilecek
Rusya: Kuzey Akım sabotajına dair Almanya, Danimarka ve İsveç'le yapılan yazışmaları BM'ye sunduk
Putin: 8 yıl boyunca ortaklarımızı Donbass sorununu barışçıl yolla çözmek için ikna etmeye çalıştık
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü

16 Mart

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak
Beyaz Saray: Ukrayna'ya F-16 göndermeyi düşünmüyoruz

17 Mart

Rusya: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararı hükümsüzdür

18 Mart

Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gideceğini duyurdu.

19 Mart

Putin'den özel harekat başladıktan sonra Donbass'a ilk ziyaret: Kırım'dan Mariupol'e geçti

22 Mart

İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Rusya: Londra, seyreltilmiş uranyum tedariki ile Kiev'i Rusya ile çatışmayı tırmandırmaya zorluyor

23 Mart

Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 gönderdi

24 Mart

Medvedev: Rusya ordusu gerekirse Lviv'e kadar ilerler

25 Mart

Harkov askeri-sivil yönetimi: Bölgedeki 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde

27 Mart

Spiegel: Almanya'nın gönderdiği 18 Leopard 2 tankı Ukrayna'ya ulaştı
İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubu ülkelerine döndü

28 Mart

Lavrov: Rusya Ukrayna’da ne için savaştığını biliyor, Ruslar özgürlüğe kavuşturulmalı

31 Mart

Zelenskiy, Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesini talep etti
IMF'den Ukrayna için 15.6 milyar dolarlık finansman paketine onay
Nisan
Nisan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

2 Nisan

Ukrayna ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentine misket mühimmatıyla saldırdı

3 Nisan

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi oldu

4 Nisan

Rusya Dışişleri: ABD ile ilişkilerimiz çökmüş durumda
ABD'den Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni askeri yardım

5 Nisan

Polonya Cumhurbaşkanı: Ukrayna ile sınırımız yakında ortadan kalkacak

6 Nisan

İngiltere: 10 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdik

7 Nisan

Lavrov: Rus tahılı konusunda bir gelişme olmazsa bu anlaşmaya gerek olup olmadığını sorgulayacağız

8 Nisan

Zelenskiy: Kırım'ın geri alınması barışın sağlanması için tek seçenek

13 Nisan

Letonya, Ukrayna’ya asker gönderdiğini doğruladı
Kremlin: Karadeniz asla 'NATO denizi' olmayacak

17 Nisan

Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini istiyor

18 Nisan

Putin, Rusya’ya bağlanan Herson ve Lugansk’ı ziyaret etti

19 Nisan

ABD’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

20 Nisan

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kiev ziyareti

23 Nisan

İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek
Mayıs
Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

2 Mayıs

Şoygu: Ukrayna ordusu nisan ayında 15 binden fazla zayiat verdi

3 Mayıs

Mariupol’de tramvay seferleri başladı

8 Mayıs

Zaharova, Ukrayna'da 9 Mayıs'ı Avrupa Günü'nü ilan eden Zelenskiy'i 'Yahuda' olarak adlandırdı

9 Mayıs

ABD'den Ukrayna için 1.2 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

15 Mayıs

Lugansk: Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırdı

17 Mayıs

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını doğruladı

18 Mayıs

Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek

19 Mayıs

Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay

22 Mayıs

ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz

23 Mayıs

AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başladı
Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız

24 Mayıs

Lavrov: NATO, Ukrayna’daki ihtilafta doğrudan yer alıyor
Ukrayna istihbaratı: Bir numaralı hedefimiz Putin

28 Mayıs

Kiev'in 'Putin bir numaralı hedef' açıklamasına Kremlin'den yanıt verdi.

28 Mayıs

Peskov: Batı, Rusya'ya karşı tüm cephelerde savaş yürütüyor

30 Mayıs

Şoygu: Kiev’de NATO ülkelerinin gönderdiği Patriot savunma füze sistemini vurup imha ettik
Haziran
Haziran - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

1 Haziran

Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı

6 Haziran

Ukrayna, Rusya’nın denetimindeki Novaya Kahovka barajına saldırdı, su baskınları başladı

7 Haziran

Kahovka Barajı’nın Ukrayna’nın saldırısıyla yıkılması ardından Herson’da acil durum ilan edildi

8 Haziran

Zaporojye bölgesinde çatışmalar yeniden başladı

9 Haziran

Pentagon, Ukrayna için 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

10 Haziran

Volodin: AB ülkeleri Rusya'ya karşı savaşıyor

11 Haziran

Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu

13 Haziran

Putin'den onay: Ukrayna'yla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanımına İlişkin Anlaşma feshedildi
Rusya ordusu Zaporojye'de Alman Leopard tankları ile ABD'li Bradley zırhlı araçlarını ele geçirdi

14 Haziran

ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı paketi
Rusya: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kahovka barajıyla ilgili kararları bizim için hükümsüz olacak

17 Haziran

Kremlin: Ukrayna’da demilitarizasyon görevi neredeyse yerine getirildi

19 Haziran

İsrail Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Merkava tankları verileceğine dair iddiaları yalanladı

20 Haziran

Pentagon, Ukrayna’ya yapılan yardımların değerini 6.2 milyar dolar fazladan hesapladı

21 Haziran

Zelenskiy'den itiraf: Karşı saldırı, istenenden daha yavaş ilerliyor

22 Haziran

Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi

23 Haziran

Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz

27 Haziran

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün değil
Zelenskiy, Ukrayna Savunma Şirketi’nin direktörünü görevden aldı
Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yardım paketi duyurdu

28 Haziran

Zelenskiy’den esrarı yasallaştırma çağrısı: Savaşın stresini çekmemek için

30 Haziran

AB, Ukrayna’ya yardımın, birliğin çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde süreceği taahhüdünde bulundu
Temmuz
Temmuz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

2 Temmuz

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç yöndeki taarruzu devam ediyor

3 Temmuz

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısı püskürtüldü
Almanya, Ukrayna’ya yeni Leopard partisini duyurdu

4 Temmuz

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü

5 Temmuz

Rus askerler, Ukrayna ordusunun Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü
Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak
Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşmasıyla ya da nükleer silahlarla sona erdirilebilir

7 Temmuz

Beyaz Saray: Ukrayna’ya F-16 verebiliriz
Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya misket bombası tedarik edecek

10 Temmuz

Putin, Ukrayna’daki harekata katılan yabancıların ikamet alımını kolaylaştıran tasarıyı imzaladı

11 Temmuz

ABD Temsilciler Meclisi raporu sosyal medya sansüründe FBI-Ukrayna istihbaratı işbirliğini belgeledi
Stoltenberg: Ukrayna savaştayken üye olamaz, Kiev'i NATO'ya yaklaştıracak 3 ayaklı pakette anlaşıldı

12 Temmuz

Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak

13 Temmuz

Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti
Rusya: Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzesi verme kararı çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adı
BM Genel Sekreteri Guterres: Putin'e yazdığım mektubun tahıl girişimini olumlu etkilemesini umuyorum
ABD basını, Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı şantajı yazdı
Lavrov: Ukrayna'ya F-16 jetleri gönderilmesini Batı'dan yönelmiş bir nükleer tehdit olarak görürüz

14 Temmuz

Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi
Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 'serseri mayın' tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz

16 Temmuz

Putin: Avrupalı politikacılar okyanus ötesinden onlara söylenen her şeyi yapıyor

17 Temmuz

Putin'den Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgili açıklama: Bu, Kiev rejiminin yeni terör eylemidir
Ukrayna’dan Kırım Köprüsü’ne saldırı: ‘ABD ve Londra, Kiev ve Moskova'nın diplomasisini engelliyor
Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına itirazımızı Türkiye, Ukrayna ve BM’ye bildirdik
Rusya Dışişleri: İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi lağvedilecek
İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi: Rusya’nın tahıl anlaşmasını fesih bildirimi ulaştı
Kremlin: Tahıl anlaşması bugünden itibaren geçerliliğini kaybetti

18 Temmuz

Rusya: Kırım Köprüsü'ne saldırının hazırlandığı Ukrayna tesislerine misilleme saldırısı düzenledik
Peskov: Tahıl anlaşmasının uygulandığı bölge, Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanılıyor

19 Temmuz

Ukrayna'ya ait deniz mayını İstanbul Boğazı yakınlarında Rus helikopteri tarafından imha edildi

20 Temmuz

İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik
‘Ukrayna, ABD’den aldığı misket bombalarını kullanmaya başladı
Polonya: Ancak kendi çıkarlarımız doğrultusunda Ukrayna’ya yardım ediyoruz
Putin dış ticarette hasım ülkelere yönelik misilleme önlemlerinin süresini 2 yıl uzattı

22 Temmuz

BM: Ukrayna'nın misket bombaları kullanması endişe verici
ABD: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda hızlı hareket edeceğiz

28 Temmuz

Orban: Avrupa artık Ukrayna’ya destek verecek güçte değil

29 Temmuz

Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı
Putin: Barış görüşmelerinden çekilen biz değildik, diyaloğa dönülmesi için top Ukrayna'nın sahasında

31 Temmuz

Şoygu: Ukrayna birlikleri çılgınca saldırıyor ama ilerleme kaydedemiyor
Ağustos
Ağustos - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

9 Ağustos

Şoygu: Rusya'ya yönelik askeri tehditler artıyor, ülkenin batısındaki birlikleri güçlendireceğiz

11 Ağustos

Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık

12 Ağustos

Kırım Köprüsü yakınında 2 füze vuruldu

13 Ağustos

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti

15 Ağustos

Medvedçuk: Ukrayna’dan nüfusun yarısı gidebilir

22 Ağustos

Rusya: Ukrayna ile ilgili çözüm önerilerine açığız

23 Ağustos

Putin: Kiev, askerlerine kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyor

26 Ağustos

Kanada Başbakanı Trudeau: NATO ve G7, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesini bekliyor

28 Ağustos

Zelenskiy, ABD'den İsrail modeline benzer güvenlik garantileri istedi: Silah, eğitim, finans desteği

29 Ağustos

Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti

30 Ağustos

Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
Eylül
Eylül - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

2 Eylül

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği: NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riski var

6 Eylül

Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek
Blinken: Ukrayna’ya 1 milyar dolar değerinde ek yardım ayırıyoruz

18 Eylül

Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor
Nebenzya: Tarafsız ülkeler, Ukrayna’nın sunduğu ‘barış formülüne’ destek vermiyor

20 Eylül

Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok

21 Eylül

Kiev, F-35 alma niyetini açıkladı

22 Eylül

Biden: Ukrayna’ya ilk Abrams tankları önümüzdeki hafta ulaşacak
Blinken, Ukrayna’ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi duyurdu

28 Eylül

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden anaokuluna saldırı

30 Eylül

Rusya: Ukrayna ordusunun zırhlı araçları taşıyan bir treni İskender füzeleri ile imha edildi
Binlerce Ukraynalı asker Rus radyo hattı aracılığıyla teslim oldu
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Son 24 saatte 25 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi
Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz
Ekim
Ekim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

1 Ekim

İngiltere Başbakanı Sunak: Ukrayna'ya asker göndermemiz söz konusu değil
Fransa ve Ukrayna, 16 savunma anlaşması imzaladı
Medvedev: Aptal NATO liderleri bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor
ABD Kongresi: İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur
Eski Pentagon danışmanından ABD için iki seçenek: Ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek

2 Ekim

'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
Kremlin: ABD, Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmayı sürdürecek
ABD: Ukrayna’ya uzun vadeli destek için paramız yok

4 Ekim

Blinken: Başkan Biden, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: 'Fıçının dibi göründü'
Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor

5 Ekim

Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
Biden: Kongre'nin onayı olmadan da Ukrayna için para bulabiliriz
Peskov: Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor

7 Ekim

Almanya Başbakanı Scholz: Alman ordusu Taurus'lar için Ukrayna'da bulunmayacak

9 Ekim

Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor

26 Ekim

Pentagon: Biden'ın görev süresi boyunca Ukrayna'ya 44.5 milyar dolar destek verildi

27 Ekim

Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
Elon Musk, Ukrayna'ya askeri yardımı destekleyenleri 'aptal' olarak nitelendirdi

28 Ekim

NATO Nükleer Politika Direktörü: Ukrayna birliğe katılmaya hazır değil
Kasım
Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

1 Kasım

Şoygu: Yeni NATO silahlarına rağmen Kiev rejimi yenilgiye uğruyor
Telefon şakasına kanan Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraf: Herkes Ukrayna'dan usandı

4 Kasım

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan ABD'ye: Daha fazla cephane istiyoruz

9 Kasım

NATO: Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip değiliz

10 Kasım

Orban: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış anlaşması imzalamayı ABD'nin talimatıyla reddetti

12 Kasım

Medvedev, Ukrayna'nın NATO iddialarını tiye aldı: 'İsrail, Filistin ve Afganistan'ı da üye yapın'

14 Kasım

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı

15 Kasım

Beyaz Saray: Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri küçülüyor

16 Kasım

Zaharova: Ukrayna’nın NATO’ya katılımı Rusya için kabul edilemez

17 Kasım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz

20 Kasım

ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlanacak

21 Kasım

Peskov: Maydan olayları, Ukrayna'da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir

29 Kasım

Putin: Almanya, Ukrayna ordusuna yardım etmeyi kabul ediyor, çünkü bağımsız değil
Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor
Aralık
Aralık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023

1 Aralık

Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu kontrol alanlarını tüm yönlerde genişletiyor

2 Aralık

Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak
Çekya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermemiz imkansız

3 Aralık

Stoltenberg: Ukrayna’dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız

5 Aralık

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek
Beyaz Saray’dan Kongre’ye mektup: ‘Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere

6 Aralık

Ukrayna basını: ABD mali yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor

13 Aralık

Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor
Viktor Orban: AB'nin Ukrayna ile katılım müzakereleri başlatarak hata yapmasına izin vermeyeceğiz

14 Aralık

Zelenskiy'den AB liderlerine çağrı: 'Ukrayna'ya ihanet etmeyin'
Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok

15 Aralık

Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk veto
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki çatışma ABD'nin Rusya'ya karşı organize ettiği hibrit bir savaş
Fransız general: Ukrayna ordusunun karşı saldırısı başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da

17 Aralık

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Ülkede zorunlu seferberlik devam edecek
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Kiev artık çatışmada zafer umudunu yitirdi

20 Aralık

Kremlin: Ukrayna ile müzakere için hiçbir ön koşul yok
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik

21 Aralık

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ABD hegemonyası geçmişte kaldı

22 Aralık

Kremlin: Ukrayna'nın AB'ye kabulü sürdürülemez bir yük olacak ve birliği mahvedecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu
Hollanda Ukrayna'ya 18 adet F-16 teslim edecek

23 Aralık

Zaharova: 'Buça tiyatrosu' Kiev tarafından ABD ve İngiltere'nin emriyle gerçekleştirildi

24 Aralık

Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek

25 Aralık

Belarus lideri Lukaşenko: Zelenskiy, anlaşmaya ihtiyacı olduğunu anlamaya başladı

26 Aralık

Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu, 2023'teki ana görevini başarıyla tamamladı

27 Aralık

Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyorduğunu açıkladı. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği röportajda, Rus hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturduğunu bildirdi.

28 Aralık

'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'
Rusya: Ukrayna İHA’ları nedeniyle Zaporojye NGS için risk devam ediyor
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
2023'te İsrail-Filistin çatışmasında neler yaşandı?
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