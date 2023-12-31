https://sputniknews.com.tr/20231231/ozel-operasyonun-2023u-karsi-saldiriya-gecen-kievin-basarisizlik-yili-1078945399.html

Özel operasyonun 2023'ü: Karşı saldırıya geçen Kiev'in 'başarısızlık' yılı

Özel operasyonun 2023'ü: Karşı saldırıya geçen Kiev'in 'başarısızlık' yılı

2023 yılı, Batı'nın tüm gayretiyle desteğine rağmen Kiev rejiminin Rusya''ya yönelik saldırı girişiminde başarısız olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:52+0300

2023-12-31T13:52+0300

2023-12-31T13:52+0300

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir putin

şoygu

sergey şoygu

dmitriy peskov

sergey lavrov

mariya zaharova

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2023 yılı, Batı'nın tüm gayretiyle desteğine rağmen Kiev rejiminin Rusya''ya yönelik saldırı girişiminde başarısız olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında başlattığı taarruzda Kiev önce Melitopol'ü kuşatmayı ardından da Azak Denizi kıyısına, Mariupol'e ve Kırım sınırına kadar ilerlemeyi planlıyordu. Ancak Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Aralık ayındaki bir brifingde belirttiği gibi, bu karşı saldırı girişimi sonucunda Ukrayna birlikleri, büyük kayıplar pahasına bile olsa, Rus birliklerinin taktik savunma bölgesini bile aşmadan Zaporojye istikametinde sadece küçük bir ilerleme kaydedebildi. Öte yandan Rus birlikleri kontrol alanlarını her yöne doğru sürekli genişletiyor. İnsansız hava aracı üretimini neredeyse 17 kat arttıran Rusya, şimdilerde Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor. Söz konusu adımla Ukrayna tarafından fırlatılan İHA geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturulmuş oluyor. Batı ekipmanlarıyla donanan Kiev rejiminde ise durum farklı. ABD başta olmak üzere pek çok NATO ülkesinin sağladığı teçhizat Kiev'i yarı yolda bıraktı. Savunma bakanının askeri departmanın yıllık kurulunda belirttiği gibi, 4 Haziran'dan bu yana Ukrayna birlikleri 37'si Leopard tankı olmak üzere 766 tank, 50'si Bradley tankı olmak üzere çeşitli sınıflardan bin 348 zırhlı araç kaybetti.Batı diplomasisinde de değişen bir şey yok Aynı 2022'de olduğu gibi 2023'te ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, Ukrayna'ya ağır silah yardımını sürdürürken öte yandan da bölgedeki çatışmaları körükleyecek pek çok adım attı. Yalnızca ABD'den Kiev rejimine onlarca yardım paketi gitti. Ülkelerin agresif politikalarına karşı ABD ve Avrupa medyası ülkelerinin kaynaklarının tükenmekte olduğuna ve söz konusu çabaların beyhude olduğuna defaatle işaret etti. Rusya'ya yaptırımlarını bu yıl da sürdüren Batılı ülkeler, bunun bir sonucu olarak enflasyon yaşamasına rağmen ticari alanda yeni ambargoları devreye almasıyla da gündeme geldi.Peki 2023 boyunca neler yaşandı? Tarih tarih tüm önemli açıklamalar, Sputnik'in hazırladığı özel içerikte. 1 Ocak2 Ocak3 Ocak5 Ocak6 Ocak7 Ocak8 Ocak10 Ocak11 Ocak13 Ocak15 Ocak16 Ocak17 Ocak18 Ocak19 Ocak20 Ocak21 Ocak24 Ocak25 Ocak27 Ocak28 Ocak29 Ocak30 Ocak31 Ocak3 Şubat4 Şubat13 Şubat17 Şubat19 Şubat20 Şubat24 Şubat25 Şubat27 Şubat28 Şubat1 Mart3 Mart4 Mart5 Mart7 Mart8 Mart9 Mart13 Mart14 Mart16 Mart17 Mart18 Mart19 Mart22 Mart23 Mart24 Mart25 Mart27 Mart28 Mart31 Mart2 Nisan3 Nisan4 Nisan5 Nisan6 Nisan7 Nisan8 Nisan13 Nisan17 Nisan18 Nisan19 Nisan20 Nisan23 Nisan2 Mayıs3 Mayıs8 Mayıs9 Mayıs15 Mayıs17 Mayıs18 Mayıs19 Mayıs22 Mayıs23 Mayıs24 Mayıs28 Mayıs28 Mayıs30 Mayıs1 Haziran6 Haziran7 Haziran8 Haziran9 Haziran10 Haziran11 Haziran13 Haziran14 Haziran17 Haziran19 Haziran20 Haziran21 Haziran22 Haziran23 Haziran27 Haziran28 Haziran30 Haziran2 Temmuz3 Temmuz4 Temmuz5 Temmuz7 Temmuz10 Temmuz11 Temmuz12 Temmuz13 Temmuz14 Temmuz16 Temmuz17 Temmuz18 Temmuz19 Temmuz20 Temmuz22 Temmuz28 Temmuz29 Temmuz31 Temmuz9 Ağustos11 Ağustos12 Ağustos13 Ağustos15 Ağustos22 Ağustos23 Ağustos26 Ağustos28 Ağustos29 Ağustos30 Ağustos2 Eylül6 Eylül18 Eylül20 Eylül21 Eylül22 Eylül28 Eylül30 Eylül1 Ekim2 Ekim4 Ekim5 Ekim7 Ekim9 Ekim26 Ekim27 Ekim28 Ekim1 Kasım4 Kasım9 Kasım10 Kasım12 Kasım14 Kasım15 Kasım16 Kasım17 Kasım20 Kasım21 Kasım29 Kasım1 Aralık2 Aralık3 Aralık5 Aralık6 Aralık13 Aralık14 Aralık15 Aralık17 Aralık20 Aralık21 Aralık22 Aralık23 Aralık24 Aralık25 Aralık26 Aralık27 Aralık28 Aralık

https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-israil-filistin-catismasinda-neler-yasandi-1078750400.html

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