https://sputniknews.com.tr/20230508/zaharova-ukraynada-9-mayisi-avrupa-gununu-ilan-eden-zelenskiyi-yahuda-olarak-adlandirdi-1070797584.html

Zaharova, Ukrayna'da 9 Mayıs'ı Avrupa Günü'nü ilan eden Zelenskiy'i 'Yahuda' olarak adlandırdı

Zaharova, Ukrayna'da 9 Mayıs'ı Avrupa Günü'nü ilan eden Zelenskiy'i 'Yahuda' olarak adlandırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, SSCB'nin Nazilere karşı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nü ülkesinde iptal eden ve yerine Avrupa Günü ilan... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T20:32+0300

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dünya

mariya zaharova

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 9 Mayıs Zafer Günü'nü iptal ederek aynı tarihi Avrupa Günü ilan eden Zelenskiy, Hz. İsa'ya ihanet ettiği rivayet edilen havari Yahuda'ya benzetti.Zaharova, "Düşmandan daha kötü ne olabilir? Bir hain. İşte bu Zelenskiy. Yahuda'nın 21. yüzyılda vücut bulmuş hali" ifadelerini kullandı.9 Mayıs'ı iptal eden Zelenskiy'in hem Kızıl Ordu saflarında çarpılan, hem toplama kamplarında zulüm gören, hem de cephede zafer için çalışan atalarına ebedi olarak ihanet ettiğini belirten Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı için "80 yıl aradan sonra faşistlerin işbirlikçisi" tanımlamasını yaptı.Zelenskiy, bugün 9 Mayıs Zafer Günü'nü iptal eden ve yerine Avrupa Günü ilan eden kararnameyi imzalamıştı.

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mariya zaharova, rusya