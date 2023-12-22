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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rus-ordusu--iyi-tahkim-edilmis-savunma-hatlari-olusturdu-1078730939.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordusunun operasyon bölgesinde aşılması zor ve iyi tahkim edilmiş bir savunma hattı oluşturduğunu dile getirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:30+0300
2023-12-22T15:30+0300
ukrayna krizi
rusya
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki özel bir askeri operasyon sırasında aşılması zor, iyi tahkim edilmiş bir savunma hatları oluşturduğunu itiraf etti. Stoltenberg, Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği demeçte, "Gerçekte savaş alanındaki durum zor. Cephe hattı son haftalarda pek değişmedi. Rus ordusunun gerçekten bir yer edinmek, büyük mayın tarlaları, siperler ve tanklar için engeller içeren iyi hazırlanmış savunma hatları oluşturmak için zamanı oldu" dedi.Stoltenberg açıklamasında şu sözleri kaydetti:'NATO üyeleri Kiev'in iyiliği için silah ihracat sözleşmelerini değiştirebilir'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Kiev'e askeri yardımı arttırmak için üçüncü ülkelerle silah ihracat anlaşmalarını değiştirme konusunu inceleyebileceğine inandığını belirtti.Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya mühimmat ve destek sağlayabilmek için mevcut stokların derinliklerine indi. Bu doğru bir karardı. Şimdi bu stokların yeniden doldurulmasına ihtiyaç var" dedi. Konuşmasında Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama fırsatına sahip olabilmeleri için 'üçüncü ülkelerle' ihracat anlaşmalarını değiştirip değiştiremeyeceklerini incelemeleri gerektiğini söyleyerek 'bir başka sorunun da şu anda yaptıkları gibi üçüncü ülkelere bu kadar çok silah ihraç etmelerinin gerekip gerekmediği' olduğunu vurguladı.Genel Sekreter, ittifak ülkelerinin Kiev'e askeri yardım sağlamak ve kendi savunmaları için silah üretimini şu ya da bu şekilde arttırmaları gerektiğini dile getirerek desteğin sürdürülmesinin elzem olduğunun altını çizdi.Stoltenberg bu durumu 'NATO için kritik bir zaman' şeklinde adlandırarak ABD'nin kimin başkan seçildiğinden bağımsız olarak NATO'ya bağlı kalacağına olan güvenini de dile getirdi.Stoltenberg bu konuya ilişkin, "Her şeyden önce, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına. Dünyadaki hiçbir güç -ne Rusya ne de Çin- ABD'nin NATO ile sahip olduğu şeylere sahip değildir. NATO ABD'yi daha güvenli ve daha güçlü kılıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/stoltenberg-ukraynadan-gelecek-kotu-haberlere-hazirolmaliyiz-1078029509.html
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu

15:30 22.12.2023
© Sputnik / SERGEI SUPINSKYUkrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg
Ukrayna Zelesnkiy NATO Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / SERGEI SUPINSKY
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordusunun operasyon bölgesinde aşılması zor ve iyi tahkim edilmiş bir savunma hattı oluşturduğunu dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki özel bir askeri operasyon sırasında aşılması zor, iyi tahkim edilmiş bir savunma hatları oluşturduğunu itiraf etti.
Stoltenberg, Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği demeçte, "Gerçekte savaş alanındaki durum zor. Cephe hattı son haftalarda pek değişmedi. Rus ordusunun gerçekten bir yer edinmek, büyük mayın tarlaları, siperler ve tanklar için engeller içeren iyi hazırlanmış savunma hatları oluşturmak için zamanı oldu" dedi.
Stoltenberg açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Brüksel'de oturup savaş alanında çok zor kararlar verenleri yargılama konusunda çok ihtiyatlıyım. Rus ordusu devasa mayın tarlaları, siperler ve ana muharebe tankları için bariyerler içeren iyi hazırlanmış savunma hatları inşa ederek kendini kanıtladı. Bu savunma hatlarını aşmak zordur bilhassa de bu operasyonları gerçekten destekleyebilecek bir hava gücünüz yoksa.

'NATO üyeleri Kiev'in iyiliği için silah ihracat sözleşmelerini değiştirebilir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Kiev'e askeri yardımı arttırmak için üçüncü ülkelerle silah ihracat anlaşmalarını değiştirme konusunu inceleyebileceğine inandığını belirtti.
Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya mühimmat ve destek sağlayabilmek için mevcut stokların derinliklerine indi. Bu doğru bir karardı. Şimdi bu stokların yeniden doldurulmasına ihtiyaç var" dedi.
Konuşmasında Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama fırsatına sahip olabilmeleri için 'üçüncü ülkelerle' ihracat anlaşmalarını değiştirip değiştiremeyeceklerini incelemeleri gerektiğini söyleyerek 'bir başka sorunun da şu anda yaptıkları gibi üçüncü ülkelere bu kadar çok silah ihraç etmelerinin gerekip gerekmediği' olduğunu vurguladı.
Genel Sekreter, ittifak ülkelerinin Kiev'e askeri yardım sağlamak ve kendi savunmaları için silah üretimini şu ya da bu şekilde arttırmaları gerektiğini dile getirerek desteğin sürdürülmesinin elzem olduğunun altını çizdi.
Stoltenberg bu durumu 'NATO için kritik bir zaman' şeklinde adlandırarak ABD'nin kimin başkan seçildiğinden bağımsız olarak NATO'ya bağlı kalacağına olan güvenini de dile getirdi.
Stoltenberg bu konuya ilişkin, "Her şeyden önce, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına. Dünyadaki hiçbir güç -ne Rusya ne de Çin- ABD'nin NATO ile sahip olduğu şeylere sahip değildir. NATO ABD'yi daha güvenli ve daha güçlü kılıyor" dedi.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
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