https://sputniknews.com.tr/20231222/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rus-ordusu--iyi-tahkim-edilmis-savunma-hatlari-olusturdu-1078730939.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu iyi tahkim edilmiş savunma hatları oluşturdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordusunun operasyon bölgesinde aşılması zor ve iyi tahkim edilmiş bir savunma hattı oluşturduğunu dile getirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T15:30+0300

2023-12-22T15:30+0300

2023-12-22T15:30+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki özel bir askeri operasyon sırasında aşılması zor, iyi tahkim edilmiş bir savunma hatları oluşturduğunu itiraf etti. Stoltenberg, Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği demeçte, "Gerçekte savaş alanındaki durum zor. Cephe hattı son haftalarda pek değişmedi. Rus ordusunun gerçekten bir yer edinmek, büyük mayın tarlaları, siperler ve tanklar için engeller içeren iyi hazırlanmış savunma hatları oluşturmak için zamanı oldu" dedi.Stoltenberg açıklamasında şu sözleri kaydetti:'NATO üyeleri Kiev'in iyiliği için silah ihracat sözleşmelerini değiştirebilir'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Kiev'e askeri yardımı arttırmak için üçüncü ülkelerle silah ihracat anlaşmalarını değiştirme konusunu inceleyebileceğine inandığını belirtti.Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya mühimmat ve destek sağlayabilmek için mevcut stokların derinliklerine indi. Bu doğru bir karardı. Şimdi bu stokların yeniden doldurulmasına ihtiyaç var" dedi. Konuşmasında Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama fırsatına sahip olabilmeleri için 'üçüncü ülkelerle' ihracat anlaşmalarını değiştirip değiştiremeyeceklerini incelemeleri gerektiğini söyleyerek 'bir başka sorunun da şu anda yaptıkları gibi üçüncü ülkelere bu kadar çok silah ihraç etmelerinin gerekip gerekmediği' olduğunu vurguladı.Genel Sekreter, ittifak ülkelerinin Kiev'e askeri yardım sağlamak ve kendi savunmaları için silah üretimini şu ya da bu şekilde arttırmaları gerektiğini dile getirerek desteğin sürdürülmesinin elzem olduğunun altını çizdi.Stoltenberg bu durumu 'NATO için kritik bir zaman' şeklinde adlandırarak ABD'nin kimin başkan seçildiğinden bağımsız olarak NATO'ya bağlı kalacağına olan güvenini de dile getirdi.Stoltenberg bu konuya ilişkin, "Her şeyden önce, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına. Dünyadaki hiçbir güç -ne Rusya ne de Çin- ABD'nin NATO ile sahip olduğu şeylere sahip değildir. NATO ABD'yi daha güvenli ve daha güçlü kılıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/stoltenberg-ukraynadan-gelecek-kotu-haberlere-hazirolmaliyiz-1078029509.html

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