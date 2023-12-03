https://sputniknews.com.tr/20231203/stoltenberg-ukraynadan-gelecek-kotu-haberlere-hazirolmaliyiz-1078029509.html

Stoltenberg: Ukrayna’dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız

Stoltenberg: Ukrayna’dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Ukrayna’dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız. Savaşlar aşamalı olarak gelişir. Ancak Ukrayna'yı hem iyi hem de... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T14:59+0300

2023-12-03T14:59+0300

2023-12-03T15:00+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman ARD kanalına röportaj verdi. Stoltenberg, Ukrayna’daki durumun gelecekte daha kötü bir hal alacağından korkup korkmadığına yönelik soruyu, “Ukrayna’dan gelecek kötü haberlere hazır olmalıyız. Savaşlar aşamalı olarak gelişir. Ancak Ukrayna'yı hem iyi hem de kötü zamanlarda desteklemeliyiz. Savaşlar doğası gereği öngörülemez. Ancak Ukrayna'yı ne kadar çok desteklersek savaşın o kadar hızlı sona ereceğini biliyoruz” dediMühimmat üretimini arttırmanın önemli olduğunu NATO Genel Sekreteri, NATO ülkelerinin artan talebi karşılamadığını sözlerine ekledi. Ukrayna’nın 'kritik' bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Stoltenberg, Avrupa savunmasının da karşılaştığı zor durumlara değinerek talep arttığı için mühimmat fiyatlarının yükselmesine izin verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/zelenskiy-eski-ukrayna-baskaninin-ukraynadan-ayrilmasina-izin-vermedi--1078028369.html

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ukrayna, nato, jens stoltenberg, mühimmat, abd, rusya, rus ordusu, vladimir putin