https://sputniknews.com.tr/20231203/zelenskiy-eski-ukrayna-baskaninin-ukraynadan-ayrilmasina-izin-vermedi--1078028369.html
Zelenskiy eski Ukrayna Başkanı'nın Ukrayna'dan ayrılmasına izin vermedi
Zelenskiy eski Ukrayna Başkanı'nın Ukrayna'dan ayrılmasına izin vermedi
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Polonya'ya gitmeye çalışırken sınır muhafızları tarafından alıkoyuldu. Poroşenko, Zelenskiy'i suçladı. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T13:43+0300
2023-12-03T13:43+0300
2023-12-03T13:43+0300
ukrayna krizi
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pyotr poroşenko
petro poroşenko
ukrayna krizi
polonya
ab
abd
ukrayna
ukrayna ordusu
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Şu an Ukrayna parlamento üyesi ve Avrupa Dayanışması Partisi'nin lideri eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın savunma kapasitesini arttıracak Polonya'ya görüşmesine gitmeye çalışırken ülkeden çıkışına izin verilmediği açıkladı. Poroşenko, ziyaretinin Zelenskiy tarafından engelledindiğini Telegram mesajından açıkladı. "Parlamento üyesinin yurtdışına çıkış iznini yasal olarak sadece bir kişi engelleyebilir. O kişi de devlet başkanı. Bugün sınırda yaşananlar küçük bir yaramazlık değil, Ukrayna karşıtı bir sabotajdır. Ukrayna'nın savunma kabiliyetine bir darbedir" açıklamasında bulunan eski devlet başkanı, Polonya ve ABD'li kamyonların Ukrayna'ya ambargosunu kaldırma ve Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna ordusu için daha fazla fon sağlamasını temin etmek için düzinelerce toplantıya görüşmeye gidecekti. Poroşenko, Amerika'daki misyonunun bir parçası olarak, Washington'daki Uluslararası Demokrasi Birliği (IDU) zirvesinde 'Ukrayna'nın tek temsilcisi' olacağını ve burada Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Kongre üyelerinin yanı sıra AB, Kanada ve İngiltere liderleriyle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.Eski cumhurbaşkanı, seyahatinin engellenmesinin Ukrayna'nın birliğini ve 'Avrupa yolunu' tehdit eden ve ülkeyi Batılı ortaklarının gözünde kötü gösteren 'anlamsız bir eylem' olduğundan yakındı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/trump-bidena-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1078022852.html
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vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko, petro poroşenko, ukrayna krizi, polonya, ab, abd, ukrayna, ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko, petro poroşenko, ukrayna krizi, polonya, ab, abd, ukrayna, ukrayna ordusu
Zelenskiy eski Ukrayna Başkanı'nın Ukrayna'dan ayrılmasına izin vermedi
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Polonya'ya gitmeye çalışırken sınır muhafızları tarafından alıkoyuldu. Poroşenko, Zelenskiy'i suçladı.
Şu an Ukrayna parlamento üyesi ve Avrupa Dayanışması Partisi'nin lideri eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın savunma kapasitesini arttıracak Polonya'ya görüşmesine gitmeye çalışırken ülkeden çıkışına izin verilmediği açıkladı. Poroşenko, ziyaretinin Zelenskiy tarafından engelledindiğini Telegram mesajından açıkladı.
"Parlamento üyesinin yurtdışına çıkış iznini yasal olarak sadece bir kişi engelleyebilir. O kişi de devlet başkanı. Bugün sınırda yaşananlar küçük bir yaramazlık değil, Ukrayna karşıtı bir sabotajdır. Ukrayna'nın savunma kabiliyetine bir darbedir" açıklamasında bulunan eski devlet başkanı, Polonya ve ABD'li kamyonların Ukrayna'ya ambargosunu kaldırma ve Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna ordusu için daha fazla fon sağlamasını temin etmek için düzinelerce toplantıya görüşmeye gidecekti.
Poroşenko, Amerika'daki misyonunun bir parçası olarak, Washington'daki Uluslararası Demokrasi Birliği (IDU) zirvesinde 'Ukrayna'nın tek temsilcisi' olacağını ve burada Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Kongre üyelerinin yanı sıra AB, Kanada ve İngiltere liderleriyle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.
Eski cumhurbaşkanı, seyahatinin engellenmesinin Ukrayna'nın birliğini ve 'Avrupa yolunu' tehdit eden ve ülkeyi Batılı ortaklarının gözünde kötü gösteren 'anlamsız bir eylem' olduğundan yakındı.