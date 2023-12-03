https://sputniknews.com.tr/20231203/trump-bidena-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1078022852.html

Trump, Biden'a karşı ‘haçlı seferi’ ilan etti

Trump, Biden'a karşı ‘haçlı seferi’ ilan etti

Iowa eyaletinde seçmenlerle bir araya gelen eski ABD Başkanı Trump, siyasete dönüşünü ve başkanlık yarışına katılımını tarihteki en büyük geri dönüş ve aynı... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T09:41+0300

2023-12-03T09:41+0300

2023-12-03T09:41+0300

dünya

donald trump

joe biden

abd başkanlık seçimleri

haçlı seferleri

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışına katılımının, ülkedeki demokrasiyi yok eden mevcut başkan Joe Biden'a karşı bir haçlı seferi olduğunun altını çizerek, Iowa'daki destekçilerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bu kampanya, cumhuriyetimizi Biden'dan ve Biden yönetimindeki suçlulardan kurtarmaya yönelik haklı bir haçlı seferidir” dedi.Trump, Biden'ın ‘Amerikan demokrasisini savunmak değil, onu yok etmek’ istediğini vurgularken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Trump’ın seçim kampanyasını Amerikan halkını Biden'dan ve Biden yönetimindeki suçlulardan ‘kurtaracak’ haklı bir haçlı seferi olarak nitelendirdiği konuşması, izleyiciler tarafından büyük alkışlarla karşılandı.Bir sonraki ABD başkanlık seçimi Kasım 2024'te planlanıyor.Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, işadamı Vivek Ramaswamy, ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, eski New Jersey Valisi Chris Christie Cumhuriyetçi Parti'den adaylık için yarışırken, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Carolina Senatörü Tim Scott ise seçim yarışından çekildiğini açıkladı.Mevcut Amerikan lideri Joe Biden, nisan ayında Demokrat Parti'den yeniden seçilme niyetinde olduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231106/obamanin-eski-danismani-bidenin-secimlere-katilma-gerekliligi-supheli-1077116743.html

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donald trump, joe biden, abd başkanlık seçimleri, haçlı seferleri