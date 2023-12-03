https://sputniknews.com.tr/20231203/trump-bidena-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1078022852.html
Trump, Biden'a karşı ‘haçlı seferi’ ilan etti
Trump, Biden'a karşı ‘haçlı seferi’ ilan etti
Iowa eyaletinde seçmenlerle bir araya gelen eski ABD Başkanı Trump, siyasete dönüşünü ve başkanlık yarışına katılımını tarihteki en büyük geri dönüş ve aynı... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T09:41+0300
2023-12-03T09:41+0300
2023-12-03T09:41+0300
dünya
donald trump
joe biden
abd başkanlık seçimleri
haçlı seferleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072347022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea444a009ae418e1512046cc9a735c25.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışına katılımının, ülkedeki demokrasiyi yok eden mevcut başkan Joe Biden'a karşı bir haçlı seferi olduğunun altını çizerek, Iowa'daki destekçilerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bu kampanya, cumhuriyetimizi Biden'dan ve Biden yönetimindeki suçlulardan kurtarmaya yönelik haklı bir haçlı seferidir” dedi.Trump, Biden'ın ‘Amerikan demokrasisini savunmak değil, onu yok etmek’ istediğini vurgularken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Trump’ın seçim kampanyasını Amerikan halkını Biden'dan ve Biden yönetimindeki suçlulardan ‘kurtaracak’ haklı bir haçlı seferi olarak nitelendirdiği konuşması, izleyiciler tarafından büyük alkışlarla karşılandı.Bir sonraki ABD başkanlık seçimi Kasım 2024'te planlanıyor.Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, işadamı Vivek Ramaswamy, ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, eski New Jersey Valisi Chris Christie Cumhuriyetçi Parti'den adaylık için yarışırken, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Carolina Senatörü Tim Scott ise seçim yarışından çekildiğini açıkladı.Mevcut Amerikan lideri Joe Biden, nisan ayında Demokrat Parti'den yeniden seçilme niyetinde olduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231106/obamanin-eski-danismani-bidenin-secimlere-katilma-gerekliligi-supheli-1077116743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072347022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52b28b5712b6dd22cbef99d7cff12e9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, joe biden, abd başkanlık seçimleri, haçlı seferleri
donald trump, joe biden, abd başkanlık seçimleri, haçlı seferleri
Trump, Biden'a karşı ‘haçlı seferi’ ilan etti
Iowa eyaletinde seçmenlerle bir araya gelen eski ABD Başkanı Trump, siyasete dönüşünü ve başkanlık yarışına katılımını tarihteki en büyük geri dönüş ve aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'a karşı ‘haklı bir haçlı seferi’ olarak nitelendirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışına katılımının, ülkedeki demokrasiyi yok eden mevcut başkan Joe Biden'a karşı bir haçlı seferi olduğunun altını çizerek, Iowa'daki destekçilerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bu kampanya, cumhuriyetimizi Biden'dan ve Biden yönetimindeki suçlulardan kurtarmaya yönelik haklı bir haçlı seferidir” dedi.
Trump, Biden'ın ‘Amerikan demokrasisini savunmak değil, onu yok etmek’ istediğini vurgularken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Onlar, (Biden yönetimi) ne söylediğinizi kontrol etmek istiyorlar. Sosyal medya hesaplarınızı takip ediyor ve hangi arabayı kullandığınızı kontrol etmek istiyorlar. Her şeyi değiştirmek istiyorlar. Bu insanlar hasta. Söz veriyorum, beni Beyaz Saray'a geri getirirseniz onların yönetimi sona erecek. Amerika yeniden özgür bir ülke olacak. Bu tarihteki en büyük geri dönüş olacak. Siyasi anlamda bir geri dönüşten bahsetmiyorum, çünkü bunu umursamıyorum. Ülke için en büyük geri dönüş olacak."
Trump’ın seçim kampanyasını Amerikan halkını Biden'dan ve Biden yönetimindeki suçlulardan ‘kurtaracak’ haklı bir haçlı seferi olarak nitelendirdiği konuşması, izleyiciler tarafından büyük alkışlarla karşılandı.
Bir sonraki ABD başkanlık seçimi Kasım 2024'te planlanıyor.
Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, işadamı Vivek Ramaswamy
, ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, eski New Jersey Valisi Chris Christie Cumhuriyetçi Parti'den adaylık için yarışırken, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Carolina Senatörü Tim Scott ise seçim yarışından çekildiğini açıkladı.
Mevcut Amerikan lideri Joe Biden
, nisan ayında Demokrat Parti'den yeniden seçilme niyetinde olduğunu duyurmuştu.