https://sputniknews.com.tr/20231109/abd-baskan-adayi-ramaswamy-ukraynada-demokrasi-yok-1077223903.html

ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok

ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok

ABD'nin 2024'te gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan Ramaswami, AB’nin üyelik için yeşil ışık yaktığı Ukrayna’da... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T12:31+0300

2023-11-09T12:31+0300

2023-11-09T12:31+0300

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Cumhuriyetçi Parti 2024 başkan aday adaylarının Miami’de yaptığı üçüncü tartışmada Ukrayna’daki son durumu ve ABD’nin yardımlarını değerlendiren Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ganapathy Ramaswamy, ülkedeki 11 muhalefet partisini yasaklayan ve medyayı ‘demokratik olmayan tek bir ağda’ birleştiren Kiev'i demokrasinin savunucusu olarak görmediğini vurguladı.Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağına dair verdiği sinyallerin dikkate alınmasının altını çizen Ramaswamy, Ukrayna’nın demokratik olmadığına dair bir diğer kanıtı, “Ukrayna’yı gelecek yıl seçim yapmamakla tehdit eden bu Zelenskiy adındaki askeri kargo pantolonlu komedyen, aynı zamanda Nazi'yi yüceltti” sözleriyle açıkladı.Ramaswamy, Rusya'nın parçası olan Donetsk ve Lugansk (Donbass) bölgelerinin zaten 2014’ten bu yana kendisini Ukrayna'ya ait hissetmediğine değinerek, Kiev’in ise Donbass'taki çatışmayı ‘iyi ile kötü arasındaki mücadele’ olarak kamuoyuna sunmaya çalıştığının altını çizerken, sözlerini, “İddialara aldanarak bunu satın almayın” diye sonlandırdı.AB Komisyonu, Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlamasını tavsiye etmiştiAvrupa Birliği (AB) Komisyonu, bir gün önce yayınladığı raporunda, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili basın toplantısında, "Komşularımız ne yöne gideceklerini seçti. Batı Balkanlar, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna açıkça ne yöne ilerleyeceklerini belirledi" dedi.Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken bir yandan AB sürecini devam ettirdiğini hatırlatan von der Leyen, Ukrayna için geçen yıl belirlenen özellikle yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele gibi alanların yüzde 90'ında ilerleme kaydettiğini, kalan reformların yolda olduğunu söyledi.Dil ve ifade özgürlüğünde çifte standartAvrupa Konseyi’nin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılmaya hazır olup olmadığını değerlendirirken ülkede Rus diliyle ilgili mevcut duruma dikkat etmeyeceği belirtildi.Adının açıklanmasını istemeyen Brüksel’deki bir yetkili, “Birçok kişi Ukrayna’da Rus dilinin kullanımını ve Rusların haklarını merak ediyor. Oldukça net olacağım, Rus dilinin kullanımı, Avrupa Komisyonu’nun dikkat edeceği bir konu değil” açıklamasında bulundu.Avrupa Konseyi’nin, Viyana Komisyonu’nun devlet dili, medya ve eğitimle ilgili tavsiyeleri doğrultusunda Ukrayna’daki Macar, Romen ve Bulgar azınlıkların haklarını güçlendirmeye yönelik reformun tamamlanmasını son derece istediğini söyleyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupalı yetkili, Kiev’in bu reformu uygulamak için çok şey yaptığını kaydederek, “Sadece bazı eksik unsurların tamamlanması gerekiyor” diye ekledi.

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