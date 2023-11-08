https://sputniknews.com.tr/20231108/fransiz-muhalefeti-von-der-leyen-olumumuzu-istiyor-1077185437.html
Fransız muhalefeti: Von der Leyen ölümümüzü istiyor
Fransız muhalefeti: Von der Leyen ölümümüzü istiyor
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen'in Ukrayna'nın AB'ye katılımını teşvik ederek... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T16:48+0300
2023-11-08T16:48+0300
2023-11-08T16:48+0300
ukrayna krizi
fransa
avrupa birliği
avrupa birliği komisyonu
ursula von der leyen
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077185233_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bdf18a90ef9ff1cbee062b4b2dee9cbd.jpg
Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Ukrayna'nın AB üyeliğini destekleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yüklenen Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, mesajında, “Bugün bunu söyleyen Avrupa Komisyonu, yarın son derece yozlaşmış bir ülke olan Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunan bir rapor yayınlayacak!” ifadelerine yer verdi.Philippot, Fransa'nın çok geç olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini yinelerken, sözlerini şu şekilde bitirdi:Daha önce Politico gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 8 Kasım'da açıklayacağı genişleme paketinde Ukrayna ve Moldova gibi AB üyeliğine aday ülkelere ilişkin raporunu sunacağını yazmış, bu raporda Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasının tavsiye edileceğini bildirmişti.AK Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım için gerekli koşulların yüzde 90'ından fazlasını yerine getirdiğini iddia etmişti.Von der Leyen'e göre Kiev, geri kalan şartları hızlı bir şekilde yerine getirebilirken 2023 yılında da birliğe katılım konusunda müzakere sürecine başlayabilir.
https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html
fransa
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077185233_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_862d25b79b970da260964a24e3f44aa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
fransa, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
Fransız muhalefeti: Von der Leyen ölümümüzü istiyor
Abone ol
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen'in Ukrayna'nın AB'ye katılımını teşvik ederek Avrupa ülkelerinin ölümünü aradığını söyledi.
Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Ukrayna'nın AB üyeliğini destekleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yüklenen Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, mesajında, “Bugün bunu söyleyen Avrupa Komisyonu, yarın son derece yozlaşmış bir ülke olan Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunan bir rapor yayınlayacak!” ifadelerine yer verdi.
Philippot, Fransa'nın çok geç olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini yinelerken, sözlerini şu şekilde bitirdi:
“Von der Leyen'in Ukrayna’nın AB üyeliğine teşvik edici açıklamalarının ardından, tümüyle ABD'ye bağlı AB'nin asıl amacının bizim ölümümüz olmadığını söylemek zor! Avrupa Birliği bizim doğrudan ve basit ölümümüzü istiyor!”
Daha önce Politico gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 8 Kasım'da açıklayacağı genişleme paketinde Ukrayna ve Moldova gibi AB üyeliğine aday ülkelere ilişkin raporunu sunacağını yazmış, bu raporda Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasının tavsiye edileceğini bildirmişti.
AK Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım için gerekli koşulların yüzde 90'ından fazlasını yerine getirdiğini iddia etmişti.
Von der Leyen'e göre Kiev, geri kalan şartları hızlı bir şekilde yerine getirebilirken 2023 yılında da birliğe katılım konusunda müzakere sürecine başlayabilir.