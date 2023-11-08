https://sputniknews.com.tr/20231108/fransiz-muhalefeti-von-der-leyen-olumumuzu-istiyor-1077185437.html

Fransız muhalefeti: Von der Leyen ölümümüzü istiyor

Fransız muhalefeti: Von der Leyen ölümümüzü istiyor

Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen'in Ukrayna'nın AB'ye katılımını teşvik ederek... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T16:48+0300

2023-11-08T16:48+0300

2023-11-08T16:48+0300

ukrayna krizi

fransa

avrupa birliği

avrupa birliği komisyonu

ursula von der leyen

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Ukrayna'nın AB üyeliğini destekleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yüklenen Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, mesajında, “Bugün bunu söyleyen Avrupa Komisyonu, yarın son derece yozlaşmış bir ülke olan Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunan bir rapor yayınlayacak!” ifadelerine yer verdi.Philippot, Fransa'nın çok geç olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini yinelerken, sözlerini şu şekilde bitirdi:Daha önce Politico gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 8 Kasım'da açıklayacağı genişleme paketinde Ukrayna ve Moldova gibi AB üyeliğine aday ülkelere ilişkin raporunu sunacağını yazmış, bu raporda Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasının tavsiye edileceğini bildirmişti.AK Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım için gerekli koşulların yüzde 90'ından fazlasını yerine getirdiğini iddia etmişti.Von der Leyen'e göre Kiev, geri kalan şartları hızlı bir şekilde yerine getirebilirken 2023 yılında da birliğe katılım konusunda müzakere sürecine başlayabilir.

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