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Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/zelenskiyden-ukraynada-secim-iptali-aciklamasi-simdi-vakti-degil--1077140020.html
Zelenskiy'den Ukrayna'da seçim iptali açıklaması: 'Şimdi vakti değil'
Zelenskiy'den Ukrayna'da seçim iptali açıklaması: 'Şimdi vakti değil'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşan seçimler için 'şimdi seçim vakti değil' diyerek seçimlerin iptal edebileceğini söyledi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T12:24+0300
2023-11-07T12:24+0300
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Yazın gerçekleştirilmeye çalışan Ukrayna karşı saldırısının büyük başarısızlığa uğraması ardından yaklaşık 100 bin askerini kaybeden Kiev rejimi, çatışmaların başlangıcında ülkede 'sıkı yönetim' ilan etmişti. O dönemden bu yana ülkede yoğun sansür ve baskı hüküm sürmekteyken, Zelenskiy yakın zamanda bir video paylaşarak, "Anlamalıyız ki şimdi müdahale zamanı. Devletimizin kaderi buna bağlı, bu yüzden şimdi seçim zamanı değil" açıklamalarında bulundu. Kiev rejiminin başlıca müttefikleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve AB yetkililerin 20 aydır devam eden çatışmaları sona erdirmek için müzakereler yapılmasını önerdikleri biliniyor. Ancak Zelenskiy, Ukrayna'nın karşı saldırısının bir çıkmaza girdiği ya da Batılı ülkelerin Kiev'i müzakerelere girmeye zorladığı iddialarını şiddetle reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/fransiz-siyasetciden-tum-dunyanin-merak-ettigi-soru-zelenskiy-nasil-bir-oyun-oynuyor-1077125302.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kiev, abd, nato, ab, seçim, neonazi
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kiev, abd, nato, ab, seçim, neonazi

Zelenskiy'den Ukrayna'da seçim iptali açıklaması: 'Şimdi vakti değil'

12:24 07.11.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşan seçimler için 'şimdi seçim vakti değil' diyerek seçimlerin iptal edebileceğini söyledi.
Yazın gerçekleştirilmeye çalışan Ukrayna karşı saldırısının büyük başarısızlığa uğraması ardından yaklaşık 100 bin askerini kaybeden Kiev rejimi, çatışmaların başlangıcında ülkede 'sıkı yönetim' ilan etmişti. O dönemden bu yana ülkede yoğun sansür ve baskı hüküm sürmekteyken, Zelenskiy yakın zamanda bir video paylaşarak, "Anlamalıyız ki şimdi müdahale zamanı. Devletimizin kaderi buna bağlı, bu yüzden şimdi seçim zamanı değil" açıklamalarında bulundu.
Kiev rejiminin başlıca müttefikleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve AB yetkililerin 20 aydır devam eden çatışmaları sona erdirmek için müzakereler yapılmasını önerdikleri biliniyor. Ancak Zelenskiy, Ukrayna'nın karşı saldırısının bir çıkmaza girdiği ya da Batılı ülkelerin Kiev'i müzakerelere girmeye zorladığı iddialarını şiddetle reddediyor.
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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