https://sputniknews.com.tr/20231107/zelenskiyden-ukraynada-secim-iptali-aciklamasi-simdi-vakti-degil--1077140020.html

Zelenskiy'den Ukrayna'da seçim iptali açıklaması: 'Şimdi vakti değil'

Zelenskiy'den Ukrayna'da seçim iptali açıklaması: 'Şimdi vakti değil'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşan seçimler için 'şimdi seçim vakti değil' diyerek seçimlerin iptal edebileceğini söyledi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T12:24+0300

2023-11-07T12:24+0300

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Yazın gerçekleştirilmeye çalışan Ukrayna karşı saldırısının büyük başarısızlığa uğraması ardından yaklaşık 100 bin askerini kaybeden Kiev rejimi, çatışmaların başlangıcında ülkede 'sıkı yönetim' ilan etmişti. O dönemden bu yana ülkede yoğun sansür ve baskı hüküm sürmekteyken, Zelenskiy yakın zamanda bir video paylaşarak, "Anlamalıyız ki şimdi müdahale zamanı. Devletimizin kaderi buna bağlı, bu yüzden şimdi seçim zamanı değil" açıklamalarında bulundu. Kiev rejiminin başlıca müttefikleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve AB yetkililerin 20 aydır devam eden çatışmaları sona erdirmek için müzakereler yapılmasını önerdikleri biliniyor. Ancak Zelenskiy, Ukrayna'nın karşı saldırısının bir çıkmaza girdiği ya da Batılı ülkelerin Kiev'i müzakerelere girmeye zorladığı iddialarını şiddetle reddediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231106/fransiz-siyasetciden-tum-dunyanin-merak-ettigi-soru-zelenskiy-nasil-bir-oyun-oynuyor-1077125302.html

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