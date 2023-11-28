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Eski Beyaz Saray Doktoru: Biden'ın sağlık durumu ulusal güvenlik sorunu haline geliyor
Eski Beyaz Saray Doktoru: Biden'ın sağlık durumu ulusal güvenlik sorunu haline geliyor
Eski ABD Başkanları Obama ve Trump'ın eski Beyaz Saray doktoru Başkan Biden'ın sağlığı ve zihinsel durumu konusundaki endişelerini dile getirdi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T13:58+0300
2023-11-28T13:58+0300
dünya
abd
beyaz saray
joe biden
doktor
ronny jackson
sağlık
demans
yaşlılık
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Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın bir dönem daha görev yapmak için 'bilişsel yeteneğe' sahip olmadığını söyledi.Jackson açıklamasında, "Bir süredir, Joe Biden adayken dahi, bu işi yapabilecek bilişsel yeteneğe sahip olduğunu düşünmediğimi söylüyordum" dedi.Ayrıca Jackson, Biden'ın son üç yılda iyice yozlaştığını da vurguladı.Beyaz Saray'ın eski doktoru Jackson açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jackson daha önce Biden'ın sağlık durumuna ilişkin, "Bence fiziksel yeteneksizliği ve fiziksel gerilemesi, uzun süredir izlediğimiz bilişsel gerilemenin iyice ortaya çıkmaya başladığına işaret ediyor. Bu bizim için bir ulusal güvenlik sorunu haline geliyor. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayız" demişti.Jackson, Beyaz Saray doktoru olarak edindiği deneyimlerden yola çıkarak başkanlık görevinin Biden için çok zorlu olduğunu söyledi.Jackson, Biden'ın mevcut haliyle başkomutanlık görevlerini yerine getiremeyeceği ve yeniden seçime giremeyeceği uyarısında bulundu. Jackson açıklamasında, Biden'ın yardımcılarının onu ikinci döneminin sonuna geldiği konusunda ikna etmesi gerektiğinin altını çizdi.
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abd, beyaz saray, joe biden, doktor, ronny jackson, sağlık, demans, yaşlılık
abd, beyaz saray, joe biden, doktor, ronny jackson, sağlık, demans, yaşlılık

Eski Beyaz Saray Doktoru: Biden'ın sağlık durumu ulusal güvenlik sorunu haline geliyor

13:58 28.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden düştü
Joe Biden düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Eski ABD Başkanları Obama ve Trump'ın eski Beyaz Saray doktoru Başkan Biden'ın sağlığı ve zihinsel durumu konusundaki endişelerini dile getirdi.
Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın bir dönem daha görev yapmak için 'bilişsel yeteneğe' sahip olmadığını söyledi.
Jackson açıklamasında, "Bir süredir, Joe Biden adayken dahi, bu işi yapabilecek bilişsel yeteneğe sahip olduğunu düşünmediğimi söylüyordum" dedi.
Ayrıca Jackson, Biden'ın son üç yılda iyice yozlaştığını da vurguladı.
Beyaz Saray'ın eski doktoru Jackson açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Etrafında onu aday olmaya devam etmesi için uygunsuz bir şekilde teşvik eden insanlar var. Ama sınırımız, denizaşırı savaşlarımız, ekonomimiz, biliyorsunuz, şu anda tam bir felaket. Ve o bu işi yapamıyor. Ve artık bu işi yapamayacağı her gün ortaya çıkıyor.
Jackson daha önce Biden'ın sağlık durumuna ilişkin, "Bence fiziksel yeteneksizliği ve fiziksel gerilemesi, uzun süredir izlediğimiz bilişsel gerilemenin iyice ortaya çıkmaya başladığına işaret ediyor. Bu bizim için bir ulusal güvenlik sorunu haline geliyor. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayız" demişti.
Jackson, Beyaz Saray doktoru olarak edindiği deneyimlerden yola çıkarak başkanlık görevinin Biden için çok zorlu olduğunu söyledi.
Jackson, Biden'ın mevcut haliyle başkomutanlık görevlerini yerine getiremeyeceği ve yeniden seçime giremeyeceği uyarısında bulundu. Jackson açıklamasında, Biden'ın yardımcılarının onu ikinci döneminin sonuna geldiği konusunda ikna etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Joe Biden doğum günü pastası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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ABD Başkanı Biden'a 'alevli' doğum günü pastası
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