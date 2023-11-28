https://sputniknews.com.tr/20231128/eski-beyaz-saray-doktoru-bidenin-saglik-durumu-ulusal-guvenlik-sorunu-haline-geliyor-1077866192.html

Eski Beyaz Saray Doktoru: Biden'ın sağlık durumu ulusal güvenlik sorunu haline geliyor

Eski Beyaz Saray Doktoru: Biden'ın sağlık durumu ulusal güvenlik sorunu haline geliyor

Eski ABD Başkanları Obama ve Trump'ın eski Beyaz Saray doktoru Başkan Biden'ın sağlığı ve zihinsel durumu konusundaki endişelerini dile getirdi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T13:58+0300

2023-11-28T13:58+0300

2023-11-28T13:58+0300

dünya

abd

beyaz saray

joe biden

doktor

ronny jackson

sağlık

demans

yaşlılık

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Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın bir dönem daha görev yapmak için 'bilişsel yeteneğe' sahip olmadığını söyledi.Jackson açıklamasında, "Bir süredir, Joe Biden adayken dahi, bu işi yapabilecek bilişsel yeteneğe sahip olduğunu düşünmediğimi söylüyordum" dedi.Ayrıca Jackson, Biden'ın son üç yılda iyice yozlaştığını da vurguladı.Beyaz Saray'ın eski doktoru Jackson açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jackson daha önce Biden'ın sağlık durumuna ilişkin, "Bence fiziksel yeteneksizliği ve fiziksel gerilemesi, uzun süredir izlediğimiz bilişsel gerilemenin iyice ortaya çıkmaya başladığına işaret ediyor. Bu bizim için bir ulusal güvenlik sorunu haline geliyor. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundayız" demişti.Jackson, Beyaz Saray doktoru olarak edindiği deneyimlerden yola çıkarak başkanlık görevinin Biden için çok zorlu olduğunu söyledi.Jackson, Biden'ın mevcut haliyle başkomutanlık görevlerini yerine getiremeyeceği ve yeniden seçime giremeyeceği uyarısında bulundu. Jackson açıklamasında, Biden'ın yardımcılarının onu ikinci döneminin sonuna geldiği konusunda ikna etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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abd, beyaz saray, joe biden, doktor, ronny jackson, sağlık, demans, yaşlılık