https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-baskani-bidena-alevli-dogum-gunu-pastasi-1077625388.html

ABD Başkanı Biden'a 'alevli' doğum günü pastası

ABD Başkanı Biden'a 'alevli' doğum günü pastası

ABD Başkanı Biden'ın yanan devasa pastanın önünde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T14:58+0300

2023-11-21T14:58+0300

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yaşam

abd

joe biden

doğum günü

pasta

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ABD Başkanı Joe Biden, 81. yaş gününü kutlamak üzere Beyaz Saray'daki bir yemek masasında tek başına otururken çekilmiş bir fotoğrafını alevli bir doğum günü pastasıyla birlikte paylaşılmasının ardından alay konusu oldu.Biden'ın bir sosyal medya platformunda yeni açtığı hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu cümleler yer aldı:Biden pastasının üzerinden mumların çok olması sebebiyle, 'Ve doğum günü mumu fabrikasındaki işçilere, umarım sendikanız size fazla mesai yaptırmıştır' diye espri yaptı.2021'de göreve geldiğinde Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, hala liderlik etmeye uygun olup olmadığı konusunda uzmanların ve anketlerin şüpheleriyle karşı karşıya duruyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-baskani-bidendan-hindi-affi-universite-kadrosundan-emekli-olacaklar-1077621696.html

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abd, joe biden, doğum günü, pasta