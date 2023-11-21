https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-baskani-bidendan-hindi-affi-universite-kadrosundan-emekli-olacaklar-1077621696.html

ABD Başkanı Biden'dan 'hindi' affı: 'Üniversite kadrosundan emekli olacaklar'

ABD Başkanı Biden'dan 'hindi' affı: 'Üniversite kadrosundan emekli olacaklar'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Beyaz Saray'da her yıl Şükran Günü öncesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Hindi Affı' törenine katıldı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T13:34+0300

2023-11-21T13:34+0300

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ronald reagan

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ABD Başkanı Joe Biden iki devasa beyaz tüylü hindiyi affederek onları Şükran Günü vesilesiyle kesilmekten kurtardı.Biden'ın Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde ölümden kurtardığı hindilere 'Liberty' ve 'Bell' adı verildi. Liberty'in 19.3 kg, Bell'in 19 kg ağırlığında olduğu belirtildi. Hindilere Philadelphia'daki 'Özgürlük Çanı' sebebiyle bu isimlerin verildiği dile getirildi.Biden, "Bu kuşlar 'özgürlük çınlasın' sözüne yeni bir değer veriyorlar" dedi.Etkinlikte hindiler ses çıkardıkça Biden'ın 'Liberty' için "Bu büyük bir kuş" diye konuşması dalga konusu oldu.Aftan yararlanan iki hindinin geceyi Beyaz Saray'a çok da uzak olmayan bir otelde huzur içinde geçirdiği ifade edildi. Ek olarak affedilen hindilerin Paul'deki Minnesota Üniversitesi Gıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bilimleri Fakültesi'nde 'emekli' olacakları belirtildi.Beyaz Saray hindilerinin resmi olarak affedilmesi son yıllarda kamuoyunun ilgisini çeken ilginç bir Beyaz Saray geleneğidir. Başkan Lincoln'ün 1863 yılında bir hindiyi affetmesinin Beyaz Saray muhabiri Noah Brooks'un 1865 tarihli bir yazısında kaydedildiği ancak bunun muhtemelen uydurma olduğu belirtilmektedir. Hindilerin affa uğrayıp bir çiftliğe gönderilmesi uygulaması 1981'den sonra Başkan Ronald Reagan döneminde norm haline gelse de 'Hindi Affı'nın' 1989'da Başkan George H. W. Bush'un hayvan hakları aktivistlerinin eylem yapması üzerine, "Sizi ve bu güzel hindiyi temin ederim ki kimsenin yemek masasında olmayacak. Şu an itibariyle Başkanlık affına layık görüldü ve günlerini buradan çok uzak olmayan bir çiftlikte geçirmesine izin verilecek" demesi ile bu geleneğin başladığı kabul edilmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20191127/trumptan-hindi-affederken-turkiyeye-cok-yumusak-olmak-esprisi-1040707337.html

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