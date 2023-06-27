https://sputniknews.com.tr/20230627/pentagon-ukraynaya-yaklasik-500-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketi-duyurdu-1072936999.html
Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yardım paketi duyurdu
Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yardım paketi duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin tahsis edildiğini açıkladı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:18+0300
2023-06-27T22:18+0300
2023-06-27T22:18+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
ukrayna
askeri yardım
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Pentagon’dan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya tahsis edilen yeni yardım paketinde 'Ukrayna’nın karşı taarruz operasyonlarına destek ve hava savunmasının güçlendirilmesi için gereken kilit silahların', ek zırhlı teçhizatın, tanksavar silahların ve mühimmatın yer aldığı ifade edildi.Yeni paket ayrıca Patriot füzelerini, HIMARS füzelerini ve Stinger füzelerini içeriyor.Ukrayna’ya ek 30 Bradley zırhlı piyade aracı, 25 Stryker zırhlı personel aracı, Javelin tanksavar füzeleri, uçak ve topçu mühimmat, tüfekler, termal kameralar, gece görüş cihazları ve yedek parçalar verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html
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abd, pentagon, ukrayna, askeri yardım
abd, pentagon, ukrayna, askeri yardım
Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yardım paketi duyurdu
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin tahsis edildiğini açıkladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya tahsis edilen yeni yardım paketinde 'Ukrayna’nın karşı taarruz operasyonlarına destek ve hava savunmasının güçlendirilmesi için gereken kilit silahların', ek zırhlı teçhizatın, tanksavar silahların ve mühimmatın yer aldığı ifade edildi.
Yeni paket ayrıca Patriot füzelerini, HIMARS füzelerini ve Stinger füzelerini içeriyor.
Ukrayna’ya ek 30 Bradley zırhlı piyade aracı, 25 Stryker zırhlı personel aracı, Javelin tanksavar füzeleri, uçak ve topçu mühimmat, tüfekler, termal kameralar, gece görüş cihazları ve yedek parçalar verilecek.