https://sputniknews.com.tr/20230627/pentagon-ukraynaya-yaklasik-500-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketi-duyurdu-1072936999.html

Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yardım paketi duyurdu

Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni yardım paketi duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin tahsis edildiğini açıkladı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:18+0300

2023-06-27T22:18+0300

2023-06-27T22:18+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

ukrayna

askeri yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya tahsis edilen yeni yardım paketinde 'Ukrayna’nın karşı taarruz operasyonlarına destek ve hava savunmasının güçlendirilmesi için gereken kilit silahların', ek zırhlı teçhizatın, tanksavar silahların ve mühimmatın yer aldığı ifade edildi.Yeni paket ayrıca Patriot füzelerini, HIMARS füzelerini ve Stinger füzelerini içeriyor.Ukrayna’ya ek 30 Bradley zırhlı piyade aracı, 25 Stryker zırhlı personel aracı, Javelin tanksavar füzeleri, uçak ve topçu mühimmat, tüfekler, termal kameralar, gece görüş cihazları ve yedek parçalar verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pentagon, ukrayna, askeri yardım