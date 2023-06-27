ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html
ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı
ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı
Politico'ya göre ABD ile Avrupalı müttefiklerinin savaş alanında hızlı ilerleme baskısı altındaki Ukraynalı yetkililer, beklenen performansı... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:01+0300
2023-06-27T16:26+0300
ukrayna krizi
politico
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
taarruz
hava durumu
abd
avrupa
müttefik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e744729251de3c4a4897c5ddc5060b6a.jpg
ABD merkezli haber sitesi Politico, Batılı destekçilerinin Kiev'in çokça müjdelediği karşı taarruzunun yavaş hızından memnun olmadığı ve Ukrayna kuvvetlerinin acele edip savaş alanında önemli kazanımlar elde etmesini talep ettiğini yazdı. Habere göre kendi açılarından kasıtlı bir gecikme olmadığı konusunda ısrar eden Ukraynalı yetkililer, silahlı kuvvetleri engelleyen bir dizi etkeni suçlayıp daha hızlı hareket edebilmeyi dilediklerini iletti. Politico'ya göre bu etkenler arasında Rus uçaklarının etkinliği, mayın tarlaları ve kötü hava koşulları yer alıyor.'Rus savunmasının sağlamlığını kestiremedik'Politico'ya konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un danışmanı Yuri Sak, "Ön hattın farklı bölümlerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Daha önce Rus savunmasının sağlamlığını değerlendirmek mümkün değildi. Artık aktif deneme operasyonları yaptığımıza göre daha iyi bir resim elde ediyoruz. Elde edilen bilgiler, saldırı operasyonlarımızın sonraki aşamalarında dikkate alınacaktır" dedi. 'Hava koşullarının mükemmel hale gelmesini beklemeyin'Politico, buna rağmen Kiev'in Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerini daha sert ve daha hızlı hareket etmeye çağırmaya devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Rus mevzilerini vurmadan önce mükemmel havanın ve diğer etkenlerin uyumlanmasını bekleyerek 'fazla temkinli' davranmakla eleştirdiğini aktardı. 'Ukrayna NATO gücü gibi savaşamaz'Politico, bazı analistlerin Batı'nın Ukraynalı komutanlara verdiği onca eğitime rağmen, Kiev'in bir NATO gücü gibi savaşmaya başlamasının pek olası olmadığı ve birleşik silahlı operasyonları, manevra savaşını ve daha uzun menzilli isabetli atışları uygun şekilde kullanmaksızın yıpratma stratejisiyle çatışmaya devam edeceği konusunda bir süredir uyarıda bulunduğunu hatırlattı. Kiev'in obüs ve füze talepleri kesilmiyorNitekim AB dışişleri bakanlarının dünkü toplantısına hitabında, Kiev'in cephaneliğinin daha fazla topçu sistemi ve füzeyle desteklenmesi talebini yineleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı pilotların gelişmiş savaş uçakları eğitiminin hızlandırılmasını talep etti ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.'Fırsat penceresinden' yararlanma meselesiPolitico'nun haberi, Kiev ile Batılı destekçilerinin Rusya'da Wagner Grubu lideri Yevgeniy Prigojin'in artık sona eren bir günlük silahlı isyan girişiminin neden olduğu 'fırsat penceresinden' nasıl yararlanacaklarını değerlendirdiği sırada geldi.Biden yönetimi sus pusAncak Washington, Wagner isyanı konusunda resmi olarak sessizliğini koruyor. Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, personeline, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınma ve yalnızca Washington'ın durumu izlediğini söylemeleri yönünde talimat verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/amerikan-basini-abd-ukraynanin-bradleylerin-yuzde-15ini-kaybettigini-kabul-etti-1072893227.html
https://sputniknews.com.tr/20230627/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-guclerinin-vremevskiy-bolgesinde-3-saldirisi-puskurtuldu-1072925022.html
https://sputniknews.com.tr/20230627/bati-medyasi-ve-rusya-uzmanlarinin-rusyada-ic-savas-ongoruleri-tutmadi-1072923133.html
https://sputniknews.com.tr/20230627/blinken-abd-disisleri-yetkililerine-kimseyle-rusyadaki-wagner-olayi-hakkinda-konusmama-emri-verdi-1072913793.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52ab71181329a2ce89a8f888789d8658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
politico, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, taarruz, hava durumu, abd, avrupa, müttefik, eleştiri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ab
politico, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, taarruz, hava durumu, abd, avrupa, müttefik, eleştiri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ab

ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı

16:01 27.06.2023 (güncellendi: 16:26 27.06.2023)
© AAUkrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara
Ukrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Politico'ya göre ABD ile Avrupalı müttefiklerinin savaş alanında hızlı ilerleme baskısı altındaki Ukraynalı yetkililer, beklenen performansı gösterememelerinden Rus hava gücünün etkinliği, mayın tarlaları ve hatta kötü hava koşulları gibi etkenleri sorumlu tuttu.
ABD merkezli haber sitesi Politico, Batılı destekçilerinin Kiev'in çokça müjdelediği karşı taarruzunun yavaş hızından memnun olmadığı ve Ukrayna kuvvetlerinin acele edip savaş alanında önemli kazanımlar elde etmesini talep ettiğini yazdı.
Habere göre kendi açılarından kasıtlı bir gecikme olmadığı konusunda ısrar eden Ukraynalı yetkililer, silahlı kuvvetleri engelleyen bir dizi etkeni suçlayıp daha hızlı hareket edebilmeyi dilediklerini iletti.
Politico'ya göre bu etkenler arasında Rus uçaklarının etkinliği, mayın tarlaları ve kötü hava koşulları yer alıyor.

'Rus savunmasının sağlamlığını kestiremedik'

Politico'ya konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un danışmanı Yuri Sak, "Ön hattın farklı bölümlerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Daha önce Rus savunmasının sağlamlığını değerlendirmek mümkün değildi. Artık aktif deneme operasyonları yaptığımıza göre daha iyi bir resim elde ediyoruz. Elde edilen bilgiler, saldırı operasyonlarımızın sonraki aşamalarında dikkate alınacaktır" dedi.
Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
Ukrayna krizi
Amerikan basını: ABD, Ukrayna’nın Bradley’lerin yüzde 15’ini kaybettiğini kabul etti
Dün, 20:23

'Hava koşullarının mükemmel hale gelmesini beklemeyin'

Politico, buna rağmen Kiev'in Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerini daha sert ve daha hızlı hareket etmeye çağırmaya devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Rus mevzilerini vurmadan önce mükemmel havanın ve diğer etkenlerin uyumlanmasını bekleyerek 'fazla temkinli' davranmakla eleştirdiğini aktardı.

'Ukrayna NATO gücü gibi savaşamaz'

Politico, bazı analistlerin Batı'nın Ukraynalı komutanlara verdiği onca eğitime rağmen, Kiev'in bir NATO gücü gibi savaşmaya başlamasının pek olası olmadığı ve birleşik silahlı operasyonları, manevra savaşını ve daha uzun menzilli isabetli atışları uygun şekilde kullanmaksızın yıpratma stratejisiyle çatışmaya devam edeceği konusunda bir süredir uyarıda bulunduğunu hatırlattı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Vremevskiy bölgesinde Ukrayna güçlerinin 3 saldırısı püskürtüldü
15:57

Kiev'in obüs ve füze talepleri kesilmiyor

Nitekim AB dışişleri bakanlarının dünkü toplantısına hitabında, Kiev'in cephaneliğinin daha fazla topçu sistemi ve füzeyle desteklenmesi talebini yineleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı pilotların gelişmiş savaş uçakları eğitiminin hızlandırılmasını talep etti ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

'Fırsat penceresinden' yararlanma meselesi

Politico'nun haberi, Kiev ile Batılı destekçilerinin Rusya'da Wagner Grubu lideri Yevgeniy Prigojin'in artık sona eren bir günlük silahlı isyan girişiminin neden olduğu 'fırsat penceresinden' nasıl yararlanacaklarını değerlendirdiği sırada geldi.
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
DÜNYA
Batı medyası ve 'Rusya uzmanlarının' Rusya'da 'iç savaş' öngörüleri tutmadı
15:42

Biden yönetimi sus pus

Ancak Washington, Wagner isyanı konusunda resmi olarak sessizliğini koruyor. Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, personeline, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınma ve yalnızca Washington'ın durumu izlediğini söylemeleri yönünde talimat verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
DÜNYA
'Blinken ABD Dışişleri yetkililerine kimseyle Rusya'daki Wagner olayı hakkında konuşmama emri verdi'
13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала