https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html
ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı
ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı
Politico'ya göre ABD ile Avrupalı müttefiklerinin savaş alanında hızlı ilerleme baskısı altındaki Ukraynalı yetkililer, beklenen performansı... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T16:01+0300
2023-06-27T16:01+0300
2023-06-27T16:26+0300
ukrayna krizi
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ABD merkezli haber sitesi Politico, Batılı destekçilerinin Kiev'in çokça müjdelediği karşı taarruzunun yavaş hızından memnun olmadığı ve Ukrayna kuvvetlerinin acele edip savaş alanında önemli kazanımlar elde etmesini talep ettiğini yazdı. Habere göre kendi açılarından kasıtlı bir gecikme olmadığı konusunda ısrar eden Ukraynalı yetkililer, silahlı kuvvetleri engelleyen bir dizi etkeni suçlayıp daha hızlı hareket edebilmeyi dilediklerini iletti. Politico'ya göre bu etkenler arasında Rus uçaklarının etkinliği, mayın tarlaları ve kötü hava koşulları yer alıyor.'Rus savunmasının sağlamlığını kestiremedik'Politico'ya konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un danışmanı Yuri Sak, "Ön hattın farklı bölümlerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Daha önce Rus savunmasının sağlamlığını değerlendirmek mümkün değildi. Artık aktif deneme operasyonları yaptığımıza göre daha iyi bir resim elde ediyoruz. Elde edilen bilgiler, saldırı operasyonlarımızın sonraki aşamalarında dikkate alınacaktır" dedi. 'Hava koşullarının mükemmel hale gelmesini beklemeyin'Politico, buna rağmen Kiev'in Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerini daha sert ve daha hızlı hareket etmeye çağırmaya devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Rus mevzilerini vurmadan önce mükemmel havanın ve diğer etkenlerin uyumlanmasını bekleyerek 'fazla temkinli' davranmakla eleştirdiğini aktardı. 'Ukrayna NATO gücü gibi savaşamaz'Politico, bazı analistlerin Batı'nın Ukraynalı komutanlara verdiği onca eğitime rağmen, Kiev'in bir NATO gücü gibi savaşmaya başlamasının pek olası olmadığı ve birleşik silahlı operasyonları, manevra savaşını ve daha uzun menzilli isabetli atışları uygun şekilde kullanmaksızın yıpratma stratejisiyle çatışmaya devam edeceği konusunda bir süredir uyarıda bulunduğunu hatırlattı. Kiev'in obüs ve füze talepleri kesilmiyorNitekim AB dışişleri bakanlarının dünkü toplantısına hitabında, Kiev'in cephaneliğinin daha fazla topçu sistemi ve füzeyle desteklenmesi talebini yineleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı pilotların gelişmiş savaş uçakları eğitiminin hızlandırılmasını talep etti ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.'Fırsat penceresinden' yararlanma meselesiPolitico'nun haberi, Kiev ile Batılı destekçilerinin Rusya'da Wagner Grubu lideri Yevgeniy Prigojin'in artık sona eren bir günlük silahlı isyan girişiminin neden olduğu 'fırsat penceresinden' nasıl yararlanacaklarını değerlendirdiği sırada geldi.Biden yönetimi sus pusAncak Washington, Wagner isyanı konusunda resmi olarak sessizliğini koruyor. Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, personeline, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınma ve yalnızca Washington'ın durumu izlediğini söylemeleri yönünde talimat verdi.
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politico, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, taarruz, hava durumu, abd, avrupa, müttefik, eleştiri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ab
politico, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, taarruz, hava durumu, abd, avrupa, müttefik, eleştiri, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ab
ABD basını: Batı'nın önemli kazanım için sıkıştırdığı Kiev, yavaş kalmasını hava durumuna bağladı
16:01 27.06.2023 (güncellendi: 16:26 27.06.2023) Abone ol
Politico'ya göre ABD ile Avrupalı müttefiklerinin savaş alanında hızlı ilerleme baskısı altındaki Ukraynalı yetkililer, beklenen performansı gösterememelerinden Rus hava gücünün etkinliği, mayın tarlaları ve hatta kötü hava koşulları gibi etkenleri sorumlu tuttu.
ABD merkezli haber sitesi Politico, Batılı destekçilerinin Kiev'in çokça müjdelediği karşı taarruzunun yavaş hızından memnun olmadığı ve Ukrayna kuvvetlerinin acele edip savaş alanında önemli kazanımlar elde etmesini talep ettiğini yazdı.
Habere göre kendi açılarından kasıtlı bir gecikme olmadığı konusunda ısrar eden Ukraynalı yetkililer, silahlı kuvvetleri engelleyen bir dizi etkeni suçlayıp daha hızlı hareket edebilmeyi dilediklerini iletti.
Politico'ya göre bu etkenler arasında Rus uçaklarının etkinliği, mayın tarlaları ve kötü hava koşulları yer alıyor.
'Rus savunmasının sağlamlığını kestiremedik'
Politico'ya konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un danışmanı Yuri Sak, "Ön hattın farklı bölümlerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Daha önce Rus savunmasının sağlamlığını değerlendirmek mümkün değildi. Artık aktif deneme operasyonları yaptığımıza göre daha iyi bir resim elde ediyoruz. Elde edilen bilgiler, saldırı operasyonlarımızın sonraki aşamalarında dikkate alınacaktır" dedi.
'Hava koşullarının mükemmel hale gelmesini beklemeyin'
Politico, buna rağmen Kiev'in Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerini daha sert ve daha hızlı hareket etmeye çağırmaya devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Rus mevzilerini vurmadan önce mükemmel havanın ve diğer etkenlerin uyumlanmasını bekleyerek 'fazla temkinli' davranmakla eleştirdiğini aktardı.
'Ukrayna NATO gücü gibi savaşamaz'
Politico, bazı analistlerin Batı'nın Ukraynalı komutanlara verdiği onca eğitime rağmen, Kiev'in bir NATO gücü gibi savaşmaya başlamasının pek olası olmadığı ve birleşik silahlı operasyonları, manevra savaşını ve daha uzun menzilli isabetli atışları uygun şekilde kullanmaksızın yıpratma stratejisiyle çatışmaya devam edeceği konusunda bir süredir uyarıda bulunduğunu hatırlattı.
Kiev'in obüs ve füze talepleri kesilmiyor
Nitekim AB dışişleri bakanlarının dünkü toplantısına hitabında, Kiev'in cephaneliğinin daha fazla topçu sistemi ve füzeyle desteklenmesi talebini yineleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı pilotların gelişmiş savaş uçakları eğitiminin hızlandırılmasını talep etti ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
'Fırsat penceresinden' yararlanma meselesi
Politico'nun haberi, Kiev ile Batılı destekçilerinin Rusya'da Wagner Grubu lideri Yevgeniy Prigojin'in artık sona eren bir günlük silahlı isyan girişiminin neden olduğu 'fırsat penceresinden' nasıl yararlanacaklarını değerlendirdiği sırada geldi.
Biden yönetimi sus pus
Ancak Washington, Wagner isyanı konusunda resmi olarak sessizliğini koruyor. Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, personeline, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınma ve yalnızca Washington'ın durumu izlediğini söylemeleri yönünde talimat verdi.