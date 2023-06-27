https://sputniknews.com.tr/20230627/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-guclerinin-vremevskiy-bolgesinde-3-saldirisi-puskurtuldu-1072925022.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Vremevskiy bölgesinde Ukrayna güçlerinin 3 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Vremevskiy bölgesinde Ukrayna güçlerinin 3 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde bir günde düzenlediği 3 saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T15:57+0300
2023-06-27T15:57+0300
2023-06-27T15:57+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri Doğu Askeri Grubu birimlerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde bir günde 3 saldırısını püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, “Güney Donetsk yönünde Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde, Doğu Askeri Grubu birimlerinin cesur ve koordineli eylemleri, hava saldırıları, topçu ve çoklu roketatar sistemleri ateşiyle düşmanın üç saldırısı püskürtüldü” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/bm-insan-haklari-yuksek-komiserligi-ukraynali-gucler-onlarca-tutuklu-sivile-iskence-yapti-1072917790.html
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rusya, ukrayna, saldırı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Vremevskiy bölgesinde Ukrayna güçlerinin 3 saldırısı püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde bir günde düzenlediği 3 saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri Doğu Askeri Grubu birimlerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde bir günde 3 saldırısını püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, “Güney Donetsk yönünde Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde, Doğu Askeri Grubu birimlerinin cesur ve koordineli eylemleri, hava saldırıları, topçu ve çoklu roketatar sistemleri ateşiyle düşmanın üç saldırısı püskürtüldü” denildi.