https://sputniknews.com.tr/20230627/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-guclerinin-vremevskiy-bolgesinde-3-saldirisi-puskurtuldu-1072925022.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Vremevskiy bölgesinde Ukrayna güçlerinin 3 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Vremevskiy bölgesinde Ukrayna güçlerinin 3 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde bir günde düzenlediği 3 saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T15:57+0300

2023-06-27T15:57+0300

2023-06-27T15:57+0300

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rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri Doğu Askeri Grubu birimlerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna güçlerinin Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde bir günde 3 saldırısını püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, “Güney Donetsk yönünde Vremevskiy çıkıntısı bölgesinde, Doğu Askeri Grubu birimlerinin cesur ve koordineli eylemleri, hava saldırıları, topçu ve çoklu roketatar sistemleri ateşiyle düşmanın üç saldırısı püskürtüldü” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230627/bm-insan-haklari-yuksek-komiserligi-ukraynali-gucler-onlarca-tutuklu-sivile-iskence-yapti-1072917790.html

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