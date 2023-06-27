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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/bm-insan-haklari-yuksek-komiserligi-ukraynali-gucler-onlarca-tutuklu-sivile-iskence-yapti-1072917790.html
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Ukraynalı güçler onlarca tutuklu sivile işkence yaptı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Ukraynalı güçler onlarca tutuklu sivile işkence yaptı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna cezaevlerindeki 40'tan fazla tutuklunun özellikle gizli gözaltı merkezlerinde işkence... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna cezaevlerindeki ve gözaltı merkezlerindeki duruma ilişkin bir rapor yayınladı.Ukrayna'daki çatışmalarla bağlantılı olarak yakalanan 9'u kadın 43 kişiyle konuşan BM raportörleri, gayriresmi ve az da olsa resmi gözaltı merkezlerinde kolluk kuvvetleri, askerler ve gözetçiler tarafından işkence ve kötü muamele yapıldığına dair güvenilir beyanlar aldıklarını kaydetti.Rusya ordusunun kontrolündeki bölgelerde insani yardım dağıtan bazı sivillerin yakalandığını da rapor eden BM temsilcileri, "Vakalardan birinde Ukrayna makamları, Kiev'deki Harkov Bölgesi'ndeki köyünde gıda ürünleri dağıtan bir adamı cezaya hükmetti, Kiev'de bu kişinin eylemleri yasadışı örgütlere katılım olarak görüldü. Ancak rapora göre bu kişi, belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için bizzat köylüler tarafından seçilmişti" dedi.Raporda, Ukrayna ordusunun ve diğer güçlerin gerçekleştirdiği ihlallerde 24 Şubat 2022'den beri belirgin bir artış olduğu kaydedilirken 17'si kadın, 1'i çocuk 75 sivilin keyfi olarak yakalandığı ve şiddet gördüğünün tespit edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/amerikan-basini-abd-ukraynanin-bradleylerin-yuzde-15ini-kaybettigini-kabul-etti-1072893227.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), insan hakları, insan hakları raporu, ukrayna, şiddet
bm, birleşmiş milletler (bm), insan hakları, insan hakları raporu, ukrayna, şiddet

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Ukraynalı güçler onlarca tutuklu sivile işkence yaptı

13:53 27.06.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETOUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna cezaevlerindeki 40'tan fazla tutuklunun özellikle gizli gözaltı merkezlerinde işkence gördüklerini bildirdiğini açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna cezaevlerindeki ve gözaltı merkezlerindeki duruma ilişkin bir rapor yayınladı.

Ukrayna'daki çatışmalarla bağlantılı olarak yakalanan 9'u kadın 43 kişiyle konuşan BM raportörleri, gayriresmi ve az da olsa resmi gözaltı merkezlerinde kolluk kuvvetleri, askerler ve gözetçiler tarafından işkence ve kötü muamele yapıldığına dair güvenilir beyanlar aldıklarını kaydetti.

Rusya ordusunun kontrolündeki bölgelerde insani yardım dağıtan bazı sivillerin yakalandığını da rapor eden BM temsilcileri, "Vakalardan birinde Ukrayna makamları, Kiev'deki Harkov Bölgesi'ndeki köyünde gıda ürünleri dağıtan bir adamı cezaya hükmetti, Kiev'de bu kişinin eylemleri yasadışı örgütlere katılım olarak görüldü. Ancak rapora göre bu kişi, belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için bizzat köylüler tarafından seçilmişti" dedi.

Raporda, Ukrayna ordusunun ve diğer güçlerin gerçekleştirdiği ihlallerde 24 Şubat 2022'den beri belirgin bir artış olduğu kaydedilirken 17'si kadın, 1'i çocuk 75 sivilin keyfi olarak yakalandığı ve şiddet gördüğünün tespit edildiği bildirildi.
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