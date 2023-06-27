https://sputniknews.com.tr/20230627/bm-insan-haklari-yuksek-komiserligi-ukraynali-gucler-onlarca-tutuklu-sivile-iskence-yapti-1072917790.html

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Ukraynalı güçler onlarca tutuklu sivile işkence yaptı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Ukraynalı güçler onlarca tutuklu sivile işkence yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna cezaevlerindeki 40'tan fazla tutuklunun özellikle gizli gözaltı merkezlerinde işkence... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:53+0300

2023-06-27T13:53+0300

2023-06-27T13:53+0300

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şiddet

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna cezaevlerindeki ve gözaltı merkezlerindeki duruma ilişkin bir rapor yayınladı.Ukrayna'daki çatışmalarla bağlantılı olarak yakalanan 9'u kadın 43 kişiyle konuşan BM raportörleri, gayriresmi ve az da olsa resmi gözaltı merkezlerinde kolluk kuvvetleri, askerler ve gözetçiler tarafından işkence ve kötü muamele yapıldığına dair güvenilir beyanlar aldıklarını kaydetti.Rusya ordusunun kontrolündeki bölgelerde insani yardım dağıtan bazı sivillerin yakalandığını da rapor eden BM temsilcileri, "Vakalardan birinde Ukrayna makamları, Kiev'deki Harkov Bölgesi'ndeki köyünde gıda ürünleri dağıtan bir adamı cezaya hükmetti, Kiev'de bu kişinin eylemleri yasadışı örgütlere katılım olarak görüldü. Ancak rapora göre bu kişi, belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için bizzat köylüler tarafından seçilmişti" dedi.Raporda, Ukrayna ordusunun ve diğer güçlerin gerçekleştirdiği ihlallerde 24 Şubat 2022'den beri belirgin bir artış olduğu kaydedilirken 17'si kadın, 1'i çocuk 75 sivilin keyfi olarak yakalandığı ve şiddet gördüğünün tespit edildiği bildirildi.

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bm, birleşmiş milletler (bm), insan hakları, insan hakları raporu, ukrayna, şiddet