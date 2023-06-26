https://sputniknews.com.tr/20230626/amerikan-basini-abd-ukraynanin-bradleylerin-yuzde-15ini-kaybettigini-kabul-etti-1072893227.html

Amerikan basını: ABD, Ukrayna’nın Bradley’lerin yüzde 15’ini kaybettiğini kabul etti

Amerikan basını: ABD, Ukrayna’nın Bradley’lerin yüzde 15’ini kaybettiğini kabul etti

The New York Times (NYT), ABD’nin Ukrayna’ya verilen Bradley piyade savaş araçlarının en az 17’sinin hasar gördüğünü veya imha edildiğini kabul ettiğini... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T20:23+0300

2023-06-26T20:23+0300

2023-06-26T20:23+0300

abd

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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The New York Times'ın haberine göre Rus ordusunun sergilediği şiddetli direnişin Ukrayna’nın elindeki silahlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu kaydedildi.Bir ABD’li askeri yetkili, NYT’ye açıklamasında, Rus askerlerin “Batı ekipmanının yardımıyla temizlenen bazı mayın tarlalarını yeniden doldurma yeteneğini kanıtladığını” söyledi. Yetkili, Ukrayna ordusunun 17 adet Bradley aracını hasar gördüğünü veya imha edildiğini itiraf etti. Bu sayı, vaat edilen toplam aracın yüzde 15’ini oluşturduğu kaydedildi.Yetkilinin sözlerine göre, Ukraynalı askerler cephede hattı boyunca bazı yerlerde 'hangi saldırı taktiklerinin ve tekniklerinin en iyi sonuç verdiğini yeniden değerlendirmek için mola vermek' zorunda kalıyor.

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abd, ukrayna krizi, ukrayna