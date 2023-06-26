https://sputniknews.com.tr/20230626/amerikan-basini-abd-ukraynanin-bradleylerin-yuzde-15ini-kaybettigini-kabul-etti-1072893227.html
Amerikan basını: ABD, Ukrayna’nın Bradley’lerin yüzde 15’ini kaybettiğini kabul etti
Amerikan basını: ABD, Ukrayna’nın Bradley’lerin yüzde 15’ini kaybettiğini kabul etti
The New York Times (NYT), ABD’nin Ukrayna’ya verilen Bradley piyade savaş araçlarının en az 17’sinin hasar gördüğünü veya imha edildiğini kabul ettiğini... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T20:23+0300
2023-06-26T20:23+0300
2023-06-26T20:23+0300
abd
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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The New York Times'ın haberine göre Rus ordusunun sergilediği şiddetli direnişin Ukrayna’nın elindeki silahlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu kaydedildi.Bir ABD’li askeri yetkili, NYT’ye açıklamasında, Rus askerlerin “Batı ekipmanının yardımıyla temizlenen bazı mayın tarlalarını yeniden doldurma yeteneğini kanıtladığını” söyledi. Yetkili, Ukrayna ordusunun 17 adet Bradley aracını hasar gördüğünü veya imha edildiğini itiraf etti. Bu sayı, vaat edilen toplam aracın yüzde 15’ini oluşturduğu kaydedildi.Yetkilinin sözlerine göre, Ukraynalı askerler cephede hattı boyunca bazı yerlerde 'hangi saldırı taktiklerinin ve tekniklerinin en iyi sonuç verdiğini yeniden değerlendirmek için mola vermek' zorunda kalıyor.
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abd, ukrayna krizi, ukrayna
abd, ukrayna krizi, ukrayna
Amerikan basını: ABD, Ukrayna’nın Bradley’lerin yüzde 15’ini kaybettiğini kabul etti
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The New York Times (NYT), ABD’nin Ukrayna’ya verilen Bradley piyade savaş araçlarının en az 17’sinin hasar gördüğünü veya imha edildiğini kabul ettiğini belirtti.
The New York Times
'ın haberine göre Rus ordusunun sergilediği şiddetli direnişin Ukrayna’nın elindeki silahlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu kaydedildi.
Bir ABD’li askeri yetkili, NYT’ye açıklamasında, Rus askerlerin “Batı ekipmanının yardımıyla temizlenen bazı mayın tarlalarını yeniden doldurma yeteneğini kanıtladığını” söyledi.
Yetkili, Ukrayna ordusunun 17 adet Bradley aracını hasar gördüğünü veya imha edildiğini itiraf etti. Bu sayı, vaat edilen toplam aracın yüzde 15’ini oluşturduğu kaydedildi.
Yetkilinin sözlerine göre, Ukraynalı askerler cephede hattı boyunca bazı yerlerde 'hangi saldırı taktiklerinin ve tekniklerinin en iyi sonuç verdiğini yeniden değerlendirmek için mola vermek' zorunda kalıyor.