https://sputniknews.com.tr/20230627/blinken-abd-disisleri-yetkililerine-kimseyle-rusyadaki-wagner-olayi-hakkinda-konusmama-emri-verdi-1072913793.html

'Blinken ABD Dışişleri yetkililerine kimseyle Rusya'daki Wagner olayı hakkında konuşmama emri verdi'

'Blinken ABD Dışişleri yetkililerine kimseyle Rusya'daki Wagner olayı hakkında konuşmama emri verdi'

Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü geç saatlerde acil bir telgrafla bakanlık personeline... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T13:01+0300

2023-06-27T13:01+0300

2023-06-27T13:09+0300

dünya

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

abd

rusya

yevgeniy prigojin

wagner grubu

aleksandr lukaşenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072792778_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d0a7a5693290bd609c6799592c12e0de.jpg

Rusya'da Wagner Grubu'nun silahlı isyan girişimine Washington temkinlilikle yaklaşırken, ABD'li yetkililerin ABD'nin hiçbir rolünün olmadığı, bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyleyip Ukrayna krizini etkileyip etkilemeyeceği konusunda yorum yapmayı reddetmesi dikkat çekiyor.Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma gönderdiği acil telgrafta, diplomatlara, yabancı temsilcilerin Rusya'daki gelişmelerle ilgili sorularıyla karşılaşmaları halinde sadece Washington'un durumu izlediğini söylemekle yetinmeleri emredildi. Telgrafta durumun doğrudan Dışişleri Bakanı ve en yakın çalışma ekibi tarafından ele alındığı belirtildi.'ABD'nin müdahil olduğu algısı yaratmamak için'Axios'a konuşan bir yetkili, telgrafı alanlardan bazısının, ABD'li diplomatların Washington'un Rusya'daki krize herhangi bir şekilde karışmış gibi görünmesini sağlayabilecek herhangi bir açıklama yapmamasını sağlamayı amaçladığı izlenimi edindiğini söyledi. 'Önce durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinden'Başka bir yetkili, telgrafın gönderildiği anda Rusya'daki durumun belirsiz olduğunu ve Blinken'in ABD'li yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan önce durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini dile getirdi. 23 Haziran'da neler yaşandı?Cuma akşamı özel askeri şirket Wagner Grubu'nun lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı'nı grubun sahadaki kamplarına saldırmakla suçlamasının ardından, Wagner güçleri güneydeki Rostov-on-Don kentinde bir Rus ordusu karargahını ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı suçlamayı reddederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Prigojin hakkında silahlı isyan organize etmekten ceza davası açtı. Prigojin ise Wagner Grubu güçlerinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru ilerlediğini söyledi.Cumartesi günü, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mutabık kalındığı üzere Prigojin ile müzakerelere dahil olduğunu ve durumu yatıştırmak için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ardından Prigojin, Wagner güçlerinin üslerine çekileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, aleyhindeki suçlamaların düşürülmesiyle Prigojin'in Belarus'a taşınacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/abd-disisleri-bakani-wagner-grubu-ile-ilgili-durum-rusyanin-ic-meselesi-1072851352.html

https://sputniknews.com.tr/20230626/biden-rusyada-yasananlara-hicbir-sekilde-mudahil-olmadiklarini-soyledi-1072898911.html

https://sputniknews.com.tr/20230627/belarus-lideri-lukasenko-rusyada-olanlar-nedeniyle-orduya-alarma-gecme-emri-verdim-1072907941.html

https://sputniknews.com.tr/20230627/fsb-wagner-gucleri-hakkindaki-sorusturma-kapatildi-1072910146.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, abd, rusya, yevgeniy prigojin, wagner grubu, aleksandr lukaşenko