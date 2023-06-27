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https://sputniknews.com.tr/20230627/blinken-abd-disisleri-yetkililerine-kimseyle-rusyadaki-wagner-olayi-hakkinda-konusmama-emri-verdi-1072913793.html
'Blinken ABD Dışişleri yetkililerine kimseyle Rusya'daki Wagner olayı hakkında konuşmama emri verdi'
'Blinken ABD Dışişleri yetkililerine kimseyle Rusya'daki Wagner olayı hakkında konuşmama emri verdi'
Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü geç saatlerde acil bir telgrafla bakanlık personeline... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T13:01+0300
2023-06-27T13:09+0300
dünya
abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
abd
rusya
yevgeniy prigojin
wagner grubu
aleksandr lukaşenko
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Rusya'da Wagner Grubu'nun silahlı isyan girişimine Washington temkinlilikle yaklaşırken, ABD'li yetkililerin ABD'nin hiçbir rolünün olmadığı, bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyleyip Ukrayna krizini etkileyip etkilemeyeceği konusunda yorum yapmayı reddetmesi dikkat çekiyor.Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma gönderdiği acil telgrafta, diplomatlara, yabancı temsilcilerin Rusya'daki gelişmelerle ilgili sorularıyla karşılaşmaları halinde sadece Washington'un durumu izlediğini söylemekle yetinmeleri emredildi. Telgrafta durumun doğrudan Dışişleri Bakanı ve en yakın çalışma ekibi tarafından ele alındığı belirtildi.'ABD'nin müdahil olduğu algısı yaratmamak için'Axios'a konuşan bir yetkili, telgrafı alanlardan bazısının, ABD'li diplomatların Washington'un Rusya'daki krize herhangi bir şekilde karışmış gibi görünmesini sağlayabilecek herhangi bir açıklama yapmamasını sağlamayı amaçladığı izlenimi edindiğini söyledi. 'Önce durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinden'Başka bir yetkili, telgrafın gönderildiği anda Rusya'daki durumun belirsiz olduğunu ve Blinken'in ABD'li yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan önce durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini dile getirdi. 23 Haziran'da neler yaşandı?Cuma akşamı özel askeri şirket Wagner Grubu'nun lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı'nı grubun sahadaki kamplarına saldırmakla suçlamasının ardından, Wagner güçleri güneydeki Rostov-on-Don kentinde bir Rus ordusu karargahını ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı suçlamayı reddederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Prigojin hakkında silahlı isyan organize etmekten ceza davası açtı. Prigojin ise Wagner Grubu güçlerinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru ilerlediğini söyledi.Cumartesi günü, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mutabık kalındığı üzere Prigojin ile müzakerelere dahil olduğunu ve durumu yatıştırmak için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ardından Prigojin, Wagner güçlerinin üslerine çekileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, aleyhindeki suçlamaların düşürülmesiyle Prigojin'in Belarus'a taşınacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/abd-disisleri-bakani-wagner-grubu-ile-ilgili-durum-rusyanin-ic-meselesi-1072851352.html
https://sputniknews.com.tr/20230626/biden-rusyada-yasananlara-hicbir-sekilde-mudahil-olmadiklarini-soyledi-1072898911.html
https://sputniknews.com.tr/20230627/belarus-lideri-lukasenko-rusyada-olanlar-nedeniyle-orduya-alarma-gecme-emri-verdim-1072907941.html
https://sputniknews.com.tr/20230627/fsb-wagner-gucleri-hakkindaki-sorusturma-kapatildi-1072910146.html
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abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, abd, rusya, yevgeniy prigojin, wagner grubu, aleksandr lukaşenko
abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, abd, rusya, yevgeniy prigojin, wagner grubu, aleksandr lukaşenko

'Blinken ABD Dışişleri yetkililerine kimseyle Rusya'daki Wagner olayı hakkında konuşmama emri verdi'

13:01 27.06.2023 (güncellendi: 13:09 27.06.2023)
© AFP 2023ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023
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Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü geç saatlerde acil bir telgrafla bakanlık personeline Rusya'daki isyan girişimini kimseyle konuşup tartışmama talimatı verdi.
Rusya'da Wagner Grubu'nun silahlı isyan girişimine Washington temkinlilikle yaklaşırken, ABD'li yetkililerin ABD'nin hiçbir rolünün olmadığı, bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyleyip Ukrayna krizini etkileyip etkilemeyeceği konusunda yorum yapmayı reddetmesi dikkat çekiyor.
Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma gönderdiği acil telgrafta, diplomatlara, yabancı temsilcilerin Rusya'daki gelişmelerle ilgili sorularıyla karşılaşmaları halinde sadece Washington'un durumu izlediğini söylemekle yetinmeleri emredildi. Telgrafta durumun doğrudan Dışişleri Bakanı ve en yakın çalışma ekibi tarafından ele alındığı belirtildi.
Sergey Lavrov - Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
Ukrayna krizi
ABD Dışişleri Bakanı: Wagner Grubu ile ilgili durum, Rusya’nın iç meselesi
25 Haziran , 18:16

'ABD'nin müdahil olduğu algısı yaratmamak için'

Axios'a konuşan bir yetkili, telgrafı alanlardan bazısının, ABD'li diplomatların Washington'un Rusya'daki krize herhangi bir şekilde karışmış gibi görünmesini sağlayabilecek herhangi bir açıklama yapmamasını sağlamayı amaçladığı izlenimi edindiğini söyledi.

'Önce durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinden'

Başka bir yetkili, telgrafın gönderildiği anda Rusya'daki durumun belirsiz olduğunu ve Blinken'in ABD'li yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan önce durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini dile getirdi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
DÜNYA
Biden, Rusya'da yaşananlara hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını söyledi
Dün, 23:07

23 Haziran'da neler yaşandı?

Cuma akşamı özel askeri şirket Wagner Grubu'nun lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı'nı grubun sahadaki kamplarına saldırmakla suçlamasının ardından, Wagner güçleri güneydeki Rostov-on-Don kentinde bir Rus ordusu karargahını ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı suçlamayı reddederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Prigojin hakkında silahlı isyan organize etmekten ceza davası açtı. Prigojin ise Wagner Grubu güçlerinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru ilerlediğini söyledi.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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Belarus lideri Lukaşenko: Rusya’da olanlar nedeniyle orduya alarma geçme emri verdim
11:13
Cumartesi günü, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mutabık kalındığı üzere Prigojin ile müzakerelere dahil olduğunu ve durumu yatıştırmak için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ardından Prigojin, Wagner güçlerinin üslerine çekileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, aleyhindeki suçlamaların düşürülmesiyle Prigojin'in Belarus'a taşınacağını açıkladı.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
DÜNYA
FSB: Wagner güçleri hakkındaki soruşturma kapatıldı
11:35
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