https://sputniknews.com.tr/20230626/biden-rusyada-yasananlara-hicbir-sekilde-mudahil-olmadiklarini-soyledi-1072898911.html
Biden, Rusya'da yaşananlara hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını söyledi
Biden, Rusya'da yaşananlara hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T23:07+0300
2023-06-26T23:07+0300
2023-06-26T23:07+0300
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Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Biden, Rusya'da Wagner grubuyla ilgili yaşanan gelişmelere değindi.Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili olaylar başladığında ulusal güvenlik ekibine, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendisini saat saat bilgilendirmeleri talimatı verdiğini kaydetti.Ulusal güvenlik ekibine farklı senaryolara hazırlanmaları için de talimat verdiğini belirten Biden, ABD'nin müttefiklerinin liderleriyle de Rusya'daki gelişmelerle ilgili hemfikir olduklarından emin olmak için çevrim içi görüşme yaptıklarını anlattı.Biden, bu hususta verecekleri tepkiler ve beklentilerle ilgili koordine halinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. (Yaşananlara) Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230626/stoltenberg-nato-rusyadaki-durumu-izliyor-gerektiginde-hizla-harekete-gecmeye-hazir-1072897524.html
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abd, rusya, joe biden, wagner grubu
abd, rusya, joe biden, wagner grubu
Biden, Rusya'da yaşananlara hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını söyledi
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. (Yaşananlara) Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" dedi.
Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Biden, Rusya'da Wagner grubuyla ilgili yaşanan gelişmelere değindi.
Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili olaylar başladığında ulusal güvenlik ekibine, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendisini saat saat bilgilendirmeleri talimatı verdiğini kaydetti.
Ulusal güvenlik ekibine farklı senaryolara hazırlanmaları için de talimat verdiğini belirten Biden, ABD'nin müttefiklerinin liderleriyle de Rusya'daki gelişmelerle ilgili hemfikir olduklarından emin olmak için çevrim içi görüşme yaptıklarını anlattı.
Biden, bu hususta verecekleri tepkiler ve beklentilerle ilgili koordine halinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. (Yaşananlara) Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" şeklinde konuştu.