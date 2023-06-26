https://sputniknews.com.tr/20230626/biden-rusyada-yasananlara-hicbir-sekilde-mudahil-olmadiklarini-soyledi-1072898911.html

Biden, Rusya'da yaşananlara hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını söyledi

Biden, Rusya'da yaşananlara hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T23:07+0300

2023-06-26T23:07+0300

2023-06-26T23:07+0300

dünya

abd

rusya

joe biden

wagner grubu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066516952_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ffe043ac078f7b7e5c91ab3c2743e446.jpg

Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Biden, Rusya'da Wagner grubuyla ilgili yaşanan gelişmelere değindi.Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili olaylar başladığında ulusal güvenlik ekibine, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendisini saat saat bilgilendirmeleri talimatı verdiğini kaydetti.Ulusal güvenlik ekibine farklı senaryolara hazırlanmaları için de talimat verdiğini belirten Biden, ABD'nin müttefiklerinin liderleriyle de Rusya'daki gelişmelerle ilgili hemfikir olduklarından emin olmak için çevrim içi görüşme yaptıklarını anlattı.Biden, bu hususta verecekleri tepkiler ve beklentilerle ilgili koordine halinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. (Yaşananlara) Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230626/stoltenberg-nato-rusyadaki-durumu-izliyor-gerektiginde-hizla-harekete-gecmeye-hazir-1072897524.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, joe biden, wagner grubu