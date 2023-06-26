https://sputniknews.com.tr/20230626/stoltenberg-nato-rusyadaki-durumu-izliyor-gerektiginde-hizla-harekete-gecmeye-hazir-1072897524.html
Stoltenberg: NATO, Rusya'daki durumu izliyor, gerektiğinde hızla harekete geçmeye hazır
Stoltenberg: NATO, Rusya'daki durumu izliyor, gerektiğinde hızla harekete geçmeye hazır
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya'daki durumu 'oldukça yakından' takip ettiğini ve gerektiği durumda hızlı bir şekilde harekete geçmeye... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T22:29+0300
2023-06-26T22:29+0300
2023-06-26T22:29+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in geçen hafta sonu başlattığı kalkışma girişimine ilişkin yorum yaptı.Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Vilnius'ta ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Öncelikle, tam olarak bir şey söylemek için biraz erken olduğunu düşünüyorum zira olaylar hala gelişme gösterebilir. İkinci olarak, elbette durumu oldukça yakından izliyoruz ve ihtiyaç olması halinde hızlı bir şekilde harekete geçebiliriz" dedi.Yaşananların Rusya'nın iç meselesi olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, "NATO'nun odaklandığı şey Ukrayna'yı desteklemektir. Bu Rusya'nın kendi meselesi" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, ayrıca ittifakın doğu kanadındaki varlığını yıllar içinde artırdığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/beyaz-saray-rusyadaki-istikrarsizligi-ciddiye-aliyoruz-1072896556.html
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nato, rusya, wagner grubu, litvanya
nato, rusya, wagner grubu, litvanya
Stoltenberg: NATO, Rusya'daki durumu izliyor, gerektiğinde hızla harekete geçmeye hazır
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya'daki durumu 'oldukça yakından' takip ettiğini ve gerektiği durumda hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in geçen hafta sonu başlattığı kalkışma girişimine ilişkin yorum yaptı.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Vilnius'ta ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Öncelikle, tam olarak bir şey söylemek için biraz erken olduğunu düşünüyorum zira olaylar hala gelişme gösterebilir. İkinci olarak, elbette durumu oldukça yakından izliyoruz ve ihtiyaç olması halinde hızlı bir şekilde harekete geçebiliriz" dedi.
Yaşananların Rusya'nın iç meselesi olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, "NATO'nun odaklandığı şey Ukrayna'yı desteklemektir. Bu Rusya'nın kendi meselesi" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, ayrıca ittifakın doğu kanadındaki varlığını yıllar içinde artırdığını da sözlerine ekledi.