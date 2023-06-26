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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230626/beyaz-saray-rusyadaki-istikrarsizligi-ciddiye-aliyoruz-1072896556.html
Beyaz Saray: Rusya'daki 'istikrarsızlığı' ciddiye alıyoruz
Beyaz Saray: Rusya'daki 'istikrarsızlığı' ciddiye alıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Rusya'daki 'istikrarsızlık konusuna ciddiyetle yaklaştığını' söyledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Rusya'daki durum ve ikili ilişkilerin seyrini değerlendirdi.Kirby, "Rusya'daki istikrarsızlık ciddiye aldığımız bir konu" ifadelerini kullandı.Kirby, ABD'nin özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in isyanıyla ilgili olarak hafta sonu Rus hükümet yetkilileriyle doğrudan iyi bir iletişim kurduklarını da sözlerine ekledi.'Rusya'nın Zaporojye nükleer santralini hava uçuracağına dair bir işaret görmüyoruz'Öte yandan Kirby, ABD'nin Rusya'nın Zaporojye nükleer santralini havaya uçurmayı planladığına dair herhangi bir belirti görmediğini dile getirdi. Kirby, "Bu tehdidin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret görmedik, ancak bunu çok ama çok yakından izliyoruz" dedi.Yetkili, Beyaz Saray'ın Ukrayna istihbaratına dayandırılan ve Rusya'nın söz konusu santrali havaya uçurmayı planladığı iddialarından haberdar olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-disisleri-abd-rusya-kaynakli-nukleer-tehditle-ilgili-korku-hikayeleri-yayiyor-1072818231.html
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zaporojye, rusya, abd, ukrayna, john kirby
zaporojye, rusya, abd, ukrayna, john kirby

Beyaz Saray: Rusya'daki 'istikrarsızlığı' ciddiye alıyoruz

22:20 26.06.2023 (güncellendi: 22:21 26.06.2023)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinWagner
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Rusya'daki 'istikrarsızlık konusuna ciddiyetle yaklaştığını' söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Rusya'daki durum ve ikili ilişkilerin seyrini değerlendirdi.
Kirby, "Rusya'daki istikrarsızlık ciddiye aldığımız bir konu" ifadelerini kullandı.
Kirby, ABD'nin özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in isyanıyla ilgili olarak hafta sonu Rus hükümet yetkilileriyle doğrudan iyi bir iletişim kurduklarını da sözlerine ekledi.

'Rusya'nın Zaporojye nükleer santralini hava uçuracağına dair bir işaret görmüyoruz'

Öte yandan Kirby, ABD'nin Rusya'nın Zaporojye nükleer santralini havaya uçurmayı planladığına dair herhangi bir belirti görmediğini dile getirdi. Kirby, "Bu tehdidin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret görmedik, ancak bunu çok ama çok yakından izliyoruz" dedi.
Yetkili, Beyaz Saray'ın Ukrayna istihbaratına dayandırılan ve Rusya'nın söz konusu santrali havaya uçurmayı planladığı iddialarından haberdar olduğunu vurguladı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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