https://sputniknews.com.tr/20230626/beyaz-saray-rusyadaki-istikrarsizligi-ciddiye-aliyoruz-1072896556.html

Beyaz Saray: Rusya'daki 'istikrarsızlığı' ciddiye alıyoruz

Beyaz Saray: Rusya'daki 'istikrarsızlığı' ciddiye alıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Rusya'daki 'istikrarsızlık konusuna ciddiyetle yaklaştığını' söyledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T22:20+0300

2023-06-26T22:20+0300

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ukrayna krizi

zaporojye

rusya

abd

ukrayna

john kirby

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Rusya'daki durum ve ikili ilişkilerin seyrini değerlendirdi.Kirby, "Rusya'daki istikrarsızlık ciddiye aldığımız bir konu" ifadelerini kullandı.Kirby, ABD'nin özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in isyanıyla ilgili olarak hafta sonu Rus hükümet yetkilileriyle doğrudan iyi bir iletişim kurduklarını da sözlerine ekledi.'Rusya'nın Zaporojye nükleer santralini hava uçuracağına dair bir işaret görmüyoruz'Öte yandan Kirby, ABD'nin Rusya'nın Zaporojye nükleer santralini havaya uçurmayı planladığına dair herhangi bir belirti görmediğini dile getirdi. Kirby, "Bu tehdidin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret görmedik, ancak bunu çok ama çok yakından izliyoruz" dedi.Yetkili, Beyaz Saray'ın Ukrayna istihbaratına dayandırılan ve Rusya'nın söz konusu santrali havaya uçurmayı planladığı iddialarından haberdar olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-disisleri-abd-rusya-kaynakli-nukleer-tehditle-ilgili-korku-hikayeleri-yayiyor-1072818231.html

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