https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-disisleri-abd-rusya-kaynakli-nukleer-tehditle-ilgili-korku-hikayeleri-yayiyor-1072818231.html

Rus Dışişleri: ABD, Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayıyor

Rus Dışişleri: ABD, Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayarak stratejik riskler oluşturduğunu... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T15:14+0300

2023-06-24T15:14+0300

2023-06-24T15:14+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Senatosu’na Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması durumunda bunun NATO’ya yapılan saldırı olarak değerlendirilmesini öngöre tasarının sunulmasını değerlendirdi.ABD senatörlerinin sunduğu tasarının, Ukrayna’dan gelen ve Rusya’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları ile aynı zamanda geldiğine dikkat çeken Zaharova, bu tür açıklamaların durumdan haberdar olmayan kitlelere hitap ettiği söyledi. Rus diplomat, Rusya idaresinin Ukrayna’daki olaylar bağlamında nükleer silah kullanma ihtiyacını duymadığını defalarca dile getirdiğini anımsattı.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Washington bariz olanı görmezden gelmeyi tercih ediyor. ABD ve uydularının, ‘Rus nükleer tehdidi’ ile ilgili korku hikayeleri uydurup yaymak için her fırsatı değerlendirdiği tipik durumla karşı karşıyayız. Böylelikle ABD, ‘bahisleri yükseltmeye’ ve stratejik riskler oluşturmaya devam ederek NATO’daki müttefiklerini bu tehlikeli faaliyetin içine çekiyorlar. Böyle pervasızca politikanın sonuçları, Washington’un kendisi için de son derece üzücü olacak” ifadesine yer verildi.

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nato, mariya zaharova, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd