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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-disisleri-abd-rusya-kaynakli-nukleer-tehditle-ilgili-korku-hikayeleri-yayiyor-1072818231.html
Rus Dışişleri: ABD, Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayıyor
Rus Dışişleri: ABD, Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayarak stratejik riskler oluşturduğunu... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T15:14+0300
2023-06-24T15:14+0300
ukrayna krizi
nato
mariya zaharova
zaporojye
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Senatosu’na Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması durumunda bunun NATO’ya yapılan saldırı olarak değerlendirilmesini öngöre tasarının sunulmasını değerlendirdi.ABD senatörlerinin sunduğu tasarının, Ukrayna’dan gelen ve Rusya’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları ile aynı zamanda geldiğine dikkat çeken Zaharova, bu tür açıklamaların durumdan haberdar olmayan kitlelere hitap ettiği söyledi. Rus diplomat, Rusya idaresinin Ukrayna’daki olaylar bağlamında nükleer silah kullanma ihtiyacını duymadığını defalarca dile getirdiğini anımsattı.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Washington bariz olanı görmezden gelmeyi tercih ediyor. ABD ve uydularının, ‘Rus nükleer tehdidi’ ile ilgili korku hikayeleri uydurup yaymak için her fırsatı değerlendirdiği tipik durumla karşı karşıyayız. Böylelikle ABD, ‘bahisleri yükseltmeye’ ve stratejik riskler oluşturmaya devam ederek NATO’daki müttefiklerini bu tehlikeli faaliyetin içine çekiyorlar. Böyle pervasızca politikanın sonuçları, Washington’un kendisi için de son derece üzücü olacak” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/rus-lider-putinin-eski-roportaji-gundemde-affedilmeyen-nedir-sorusuna-ihanet-cevabini-vermisti-1072817991.html
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nato, mariya zaharova, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd
nato, mariya zaharova, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd

Rus Dışişleri: ABD, Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayıyor

15:14 24.06.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya kaynaklı nükleer tehditle ilgili korku hikayeleri yayarak stratejik riskler oluşturduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Senatosu’na Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması durumunda bunun NATO’ya yapılan saldırı olarak değerlendirilmesini öngöre tasarının sunulmasını değerlendirdi.
ABD senatörlerinin sunduğu tasarının, Ukrayna’dan gelen ve Rusya’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamaları ile aynı zamanda geldiğine dikkat çeken Zaharova, bu tür açıklamaların durumdan haberdar olmayan kitlelere hitap ettiği söyledi. Rus diplomat, Rusya idaresinin Ukrayna’daki olaylar bağlamında nükleer silah kullanma ihtiyacını duymadığını defalarca dile getirdiğini anımsattı.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Washington bariz olanı görmezden gelmeyi tercih ediyor. ABD ve uydularının, ‘Rus nükleer tehdidi’ ile ilgili korku hikayeleri uydurup yaymak için her fırsatı değerlendirdiği tipik durumla karşı karşıyayız. Böylelikle ABD, ‘bahisleri yükseltmeye’ ve stratejik riskler oluşturmaya devam ederek NATO’daki müttefiklerini bu tehlikeli faaliyetin içine çekiyorlar. Böyle pervasızca politikanın sonuçları, Washington’un kendisi için de son derece üzücü olacak” ifadesine yer verildi.
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