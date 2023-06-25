https://sputniknews.com.tr/20230625/abd-disisleri-bakani-wagner-grubu-ile-ilgili-durum-rusyanin-ic-meselesi-1072851352.html

ABD Dışişleri Bakanı: Wagner Grubu ile ilgili durum, Rusya’nın iç meselesi

ABD Dışişleri Bakanı: Wagner Grubu ile ilgili durum, Rusya’nın iç meselesi

CNN'e konuşan Blinken, Rusya’da son günlerde Wagner Grubu etrafında yaşanan olayların, Washington tarafından çok yakından izlendiğini, ancak Rusya'nın bir iç... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T18:16+0300

2023-06-25T18:16+0300

2023-06-25T18:16+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

rusya

wagner grubu

vladimir putin

yevgeniy prigojin

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'e, Rusya’da son günlerde Wagner Grubu etrafında yaşanan olayları değerlendirdi.Blinken, Wagner Grubu ile ilgili gelişmelerin Rusya’daki iktidar için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, “Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Öncelikle bu, Rusya’nın iç meselesidir” yanıtını verdi.‘ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından izliyor’ABD’nin Rusya’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Blinken, ancak 'Washington’un son günlerde yaşanan olaylarla ilgili resmin tamamına sahip olmadığını' vurguladı.“Henüz bilgilerin tamamına sahip değiliz. Bunun nereye varacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken" diyen Blinken, Rusya'daki durumun 'gelişmekte olduğu, sonucunu değerlendirmek için henüz erken olduğu' görüşünü dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı, “Nükleer silahlara gelince, (Rusya’nın) hazırlık durumunda bir değişiklik görmedik ve kendi stratejik güçlerimizin hazırlık durumlarını değiştirmedik" bilgisini aktararak ABD’nin bu konuyu ‘çok yakından izlediğini’ sözlerine ekledi.'Lavrov'u aramadım'Wagner Grubu etrafındaki durumla ilgili Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile temasa geçmediğini söyleyen Blinken, ancak yönetimden diğer üyelerin Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarının güvenliği konusunda Rus mevkidaşlarıyla temaslarda bulunduğunu kaydetti.

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antony blinken, abd, rusya, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin