https://sputniknews.com.tr/20230625/abd-disisleri-bakani-wagner-grubu-ile-ilgili-durum-rusyanin-ic-meselesi-1072851352.html
ABD Dışişleri Bakanı: Wagner Grubu ile ilgili durum, Rusya’nın iç meselesi
ABD Dışişleri Bakanı: Wagner Grubu ile ilgili durum, Rusya’nın iç meselesi
CNN'e konuşan Blinken, Rusya’da son günlerde Wagner Grubu etrafında yaşanan olayların, Washington tarafından çok yakından izlendiğini, ancak Rusya'nın bir iç... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T18:16+0300
2023-06-25T18:16+0300
2023-06-25T18:16+0300
ukrayna krizi
antony blinken
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wagner grubu
vladimir putin
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'e, Rusya’da son günlerde Wagner Grubu etrafında yaşanan olayları değerlendirdi.Blinken, Wagner Grubu ile ilgili gelişmelerin Rusya’daki iktidar için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, “Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Öncelikle bu, Rusya’nın iç meselesidir” yanıtını verdi.‘ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından izliyor’ABD’nin Rusya’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Blinken, ancak 'Washington’un son günlerde yaşanan olaylarla ilgili resmin tamamına sahip olmadığını' vurguladı.“Henüz bilgilerin tamamına sahip değiliz. Bunun nereye varacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken" diyen Blinken, Rusya'daki durumun 'gelişmekte olduğu, sonucunu değerlendirmek için henüz erken olduğu' görüşünü dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı, “Nükleer silahlara gelince, (Rusya’nın) hazırlık durumunda bir değişiklik görmedik ve kendi stratejik güçlerimizin hazırlık durumlarını değiştirmedik" bilgisini aktararak ABD’nin bu konuyu ‘çok yakından izlediğini’ sözlerine ekledi.'Lavrov'u aramadım'Wagner Grubu etrafındaki durumla ilgili Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile temasa geçmediğini söyleyen Blinken, ancak yönetimden diğer üyelerin Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarının güvenliği konusunda Rus mevkidaşlarıyla temaslarda bulunduğunu kaydetti.
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antony blinken, abd, rusya, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin
antony blinken, abd, rusya, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin
ABD Dışişleri Bakanı: Wagner Grubu ile ilgili durum, Rusya’nın iç meselesi
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CNN'e konuşan Blinken, Rusya’da son günlerde Wagner Grubu etrafında yaşanan olayların, Washington tarafından çok yakından izlendiğini, ancak Rusya'nın bir iç meselesi olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'e, Rusya’da son günlerde Wagner Grubu etrafında yaşanan olayları değerlendirdi.
Blinken, Wagner Grubu ile ilgili gelişmelerin Rusya’daki iktidar için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, “Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Öncelikle bu, Rusya’nın iç meselesidir” yanıtını verdi.
‘ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından izliyor’
ABD’nin Rusya’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Blinken, ancak 'Washington’un son günlerde yaşanan olaylarla ilgili resmin tamamına sahip olmadığını' vurguladı.
“Henüz bilgilerin tamamına sahip değiliz. Bunun nereye varacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken" diyen Blinken, Rusya'daki durumun 'gelişmekte olduğu, sonucunu değerlendirmek için henüz erken olduğu' görüşünü dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı, “Nükleer silahlara gelince, (Rusya’nın) hazırlık durumunda bir değişiklik görmedik ve kendi stratejik güçlerimizin hazırlık durumlarını değiştirmedik" bilgisini aktararak ABD’nin bu konuyu ‘çok yakından izlediğini’ sözlerine ekledi.
'Lavrov'u aramadım'
Wagner Grubu etrafındaki durumla ilgili Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile temasa geçmediğini söyleyen Blinken, ancak yönetimden diğer üyelerin Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarının güvenliği konusunda Rus mevkidaşlarıyla temaslarda bulunduğunu kaydetti.