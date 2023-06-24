Wagner lideri, Lukaşenko’nun ‘Rusya topraklarında ilerleyişini durdurma’ çağrısını kabul etti

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Belaruslu mevkidaşına (Aleksandr Lukaşenko) ülkesinin güneyinde özel askeri şirket Wagner nedeniyle yaşanan durum konusunda bilgi verdi. Taraflar ortak eylemlerde bulunma konusunda anlaştı.

Ardından Belarus Devlet Başkanı, kendi kanalları üstünden de durumu netleştirip Rusya Devlet Başkanı’nın onayı ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeler gün boyu sürdü. Görüşmeler sonucunda, Rusya topraklarında kanlı bir kıyım yaşanmasının kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.

Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Wagner şirketinin silahlı insanlarının Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması ve gerilimin dindirilmesi adına atılacak adımlar konusundaki teklifini kabul etti Şu an masada duruma ilişkin, Wagner şirketinin askerlerinin güvenliğine dair garantiler de içeren tamamıyla avantajlı ve kabul edilebilir bir çözüm seçeneği bulunuyor.”