Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddialara yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ifadeleriyle ilgili olarak ‘silahlı ayaklanma çağrısı yapma’ suçlaması üstünden ceza davası açtığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama yaparken tüm bu süreçte sürekli bilgilendirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah halka seslendi.
"Aşırı hırslar ve kişisel çıkarlar, kendi ülkeye ve kendi halka karşı ihanete yol açtı" diyen Putin, "Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu" mesajı verdi, bu ihanete kalkışanların cezalandırılacağını söyledi.
Sputnik muhabirinin verdiği bilgilere göre Rostov-on-Don kenti sakin. Wagner güçlerinin sokaklarda bulunduğu, şehrin bazı yerlerinde tanklar ve askeri polis araçları da dahil olmak üzere askeri teçhizatın bulunduğu aktarılıyor.