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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html
CANLI | Duma Başkanı Volodin: Wagner savaşçıları tek doğru olanı yapmalı, halkıyla birlikte olmalı
CANLI | Duma Başkanı Volodin: Wagner savaşçıları tek doğru olanı yapmalı, halkıyla birlikte olmalı
Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Devlet Başkanı Putin ulusa sesleniş konuşması yaptı ve yaşananları... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
wagner grubu
yevgeniy prigojin
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rusya, vladimir putin, ukrayna, wagner grubu, yevgeniy prigojin, новый онлайн для белой редактуры
rusya, vladimir putin, ukrayna, wagner grubu, yevgeniy prigojin, новый онлайн для белой редактуры
Rusya'da güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye

CANLI | Duma Başkanı Volodin: Wagner savaşçıları tek doğru olanı yapmalı, halkıyla birlikte olmalı

11:23 24.06.2023 (güncellendi: 11:44 24.06.2023)
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Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Devlet Başkanı Putin ulusa sesleniş konuşması yaptı ve yaşananları 'ihanet' olarak niteledi. Rusya'nın çeşitli bölgelerinden yöneticiler ve Duma'dan Putin'e destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. AB, "Rusya'nın kendi iç işleri" açıklaması yaptı.
Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddialara yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı bunların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ifadeleriyle ilgili olarak ‘silahlı ayaklanma çağrısı yapma’ suçlaması üstünden ceza davası açtığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama yaparken tüm bu süreçte sürekli bilgilendirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah halka seslendi.
"Aşırı hırslar ve kişisel çıkarlar, kendi ülkeye ve kendi halka karşı ihanete yol açtı" diyen Putin, "Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu" mesajı verdi, bu ihanete kalkışanların cezalandırılacağını söyledi.
Sputnik muhabirinin verdiği bilgilere göre Rostov-on-Don kenti sakin. Wagner güçlerinin sokaklarda bulunduğu, şehrin bazı yerlerinde tanklar ve askeri polis araçları da dahil olmak üzere askeri teçhizatın bulunduğu aktarılıyor.
Vagner - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Putin’e, Savunma Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri tarafından her an bilgi veriliyor
Dün, 22:57
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12:12 24.06.2023
Zaharova: Şu anda asıl önemli olan birlik olmak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şu anda asıl önemli olanın birlik olmak olduğunu ifade etti.
Zaharova, "Bir başkomutanımız var. İki değil, üç değil. Herkesi birlik olmaya çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin herşeye karşı kendi tutumu var. Ancak tarihte, kişinin kişisel özelini ertelemesi gereken anlar var. Yüzde 100 haklı olduğunu düşünüyorsan bile. Neden? Çünkü şimdi birlik olmazsak, herkes kendisini düşünecek olursa ya da durumu kendine göre değerlendirecek olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.
Düşmanın ülkede iç çekişme beklediğine vurgu yapan Zaharova, “Ama ona yenik düşersek, uğruna yaşadığımız ve savaştığımız her şey boşa gidecek. Birleşin. Siz kardeşsiniz. Kişilerin çıkarlarını değil, hepimizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Kocaman ailenizi koruyorsunuz. Ve her zaman inandığımız ve desteklediğimiz gibi size inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
12:03 24.06.2023
Kadirov’dan Putin’e tam destek: 'İsyan bastırılmalı, sert önlemler almaya hazırız'
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Rostov-on-Don’daki durum bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her bir sözüne destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Kadirov, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya’ya bağlı Çeçen askerlerin gerilim bölgelerine gitmek üzere yola çıktığını duyurdu. “İsyan bastırılmalı” diyen Kadirov, bunun için sert önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, “Buna hazırız” diye ekledi.
Son olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Kadirov, yaşananlar için 'silahlı isyan' ve 'iğrenç ihanet' nitelendirmesinde bulundu. Bu tür eylemlerin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini söyleyen Çeçen lider, Putin’e desteğinin tam olduğunu kaydetti.
12:03 24.06.2023
12:00 24.06.2023
'Voronej'de askeri teçhizat' iddialarına yalanlama
Voronej Valisi Aleksandr Gusev bölgede askeri teçhizat görüldüğü iddialarını yalanladı. Gusev yalan haber yayanlar için yasalarda ceza öngörüldüğünü anımsattı.
11:45 24.06.2023
Kuzey Osetya lideri: Prigojin'in emirlerine uymayın
Kuzey Osetya lideri Sergey Menyaylo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Wagner’de görev yapan Osetyalı savaşçılara Prigojin'in emirlerine uymama çağrısı yaptı.
Prigojin'in eylemlerini kendi ülkesine ve Rusya halkına karşı suç olarak nitelendiren Menyaylo "Wagner başkanı fazla ileri gitti, kendi gücüne çok güvendi. O kadar ileri gitti ki ülkeyi içeriden parçalayabileceğini sandı. Bu tür oyunların neye yol açtığını hepimiz anlıyoruz. Ülkemiz bunu daha önce yaşadı” ifadelerine yer verdi.
11:36 24.06.2023
Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’yu arayarak Rusya’daki mevcut duruma ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Belarus devlet haber ajansı BelTA’dan yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı bu sabah Belarus Başkanı’nı aradı. Telefon görüşmesi gerçekleşti. Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşını Rusya’daki duruma ilişkin bilgilendirdi” ifadesine yer verildi.
11:34 24.06.2023
Almanya ve Fransa: Rusya'daki durumu yakından takip ediyoruz
11:32 24.06.2023
Herson Bölgesi Vali Vekili Saldo: Burada durum kontrol altında
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesinde durumun tamamen sivil ve askeri idarenin kontrolü altında olduğunu, istikrarı bozmaya yönelik herhangi bir girişimin olmadığını belirtti.
Saldo, "Temas hattında savaşçılarımız muharebe noktalarında ve kolektif Batı tarafından sağlanan askeri teçhizatı başarılı bir şekilde vurmaya ve Kiev rejiminin tüm saldırı girişimlerini hızlı ve kararlı bir şekilde bastırmaya devam ediyor” dedi.
Roman Starovoyt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
Ukrayna krizi
Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
11:04
11:25 24.06.2023
AB: Yaşananlar Rusya'nın iç meselesi, durumu takip ediyoruz
11:25 24.06.2023
Duma Başkanı Volodin: Milletvekilleri Başkan Putin'i destekliyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya vatandaşlarının çıkarlarını temsil eden milletvekillerinin güçlerin birleştirilmesinden yana olduğunu ve Devlet Başkanı Putin'i desteklediğini söyledi.
Volodin, “Wagner savaşçıları tek doğru olanı yapmalı, halkıyla birlikte olmalı” dedi.
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