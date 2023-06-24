Kremlin Sözcüsü Peskov: Hakkındaki ceza davası kapatılacak olan Prigojin Belarus’a gidecek

Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.
Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başlayan Wagner güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki kamplarına dönecekleri açıklandı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini açıkladı.
Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddialara yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı bunların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama çağrısıı yaparken tüm bu süreçte sürekli bilgilendirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halka seslenmişti.