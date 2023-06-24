Kremlin Sözcüsü Peskov: Hakkındaki ceza davası kapatılacak olan Prigojin Belarus’a gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.



Peskov, Putin'in Rusya Savunma Bakanı’na hala güvenip güvenmediği sorusuna da, “Bununla ilgili olarak herhangi bir değişiklikten haberim yok” yanıtını verdi.



Peskov’un Wagner Grubu ile ilgili son durum hakkında yaptığı açıklamalar şöyle: