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Kremlin Sözcüsü Peskov: Hakkındaki ceza davası kapatılacak olan Prigojin Belarus’a gidecek
Kremlin Sözcüsü Peskov: Hakkındaki ceza davası kapatılacak olan Prigojin Belarus’a gidecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
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dmitriy peskov, dimitri peskov, rusya, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
dmitriy peskov, dimitri peskov, rusya, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov: Hakkındaki ceza davası kapatılacak olan Prigojin Belarus’a gidecek

22:55 24.06.2023 (güncellendi: 23:35 24.06.2023)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.
Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.
Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başlayan Wagner güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki kamplarına dönecekleri açıklandı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini açıkladı.
Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddialara yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı bunların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarına isyana katılmama çağrısıı yaparken tüm bu süreçte sürekli bilgilendirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halka seslenmişti.
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CANLI | Wagner lideri Lukaşenko’nun ‘Rusya topraklarında ilerleyişini durdurma’ çağrısını kabul etti
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00:01 25.06.2023
Prigojin, Rostov-na-Donu kentinden ayrılıyor
Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden ayrıldı.
22:58 24.06.2023
Kremlin Sözcüsü Peskov: Hakkındaki ceza davası kapatılacak olan Prigojin Belarus’a gidecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.

Peskov, Putin'in Rusya Savunma Bakanı’na hala güvenip güvenmediği sorusuna da, “Bununla ilgili olarak herhangi bir değişiklikten haberim yok” yanıtını verdi.

Peskov’un Wagner Grubu ile ilgili son durum hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:
Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak.
Wagner Grubu’ndan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek.
Putin ve Lukaşenko, bu sabah Minsk'in uzlaşma için arabuluculuk yapması konusunda anlaştı; bu Belarus Devlet Başkanı’nın şahsi girişimiydi.
En nihai hedef, kan dökülmesini ve iç çatışmayı önlemekti, Lukaşenko’nun çabaları da bu hedeflere ulaşılması adınaydı.
Bugünkü durum özel askeri harekatınn gidişatının hiçbir şekilde etkilemeyecek, askerler karşı taarruzu başarıyla püskürtüyor, harekata devam edilecek.
Putin’in yakın zamanda yeni bir seslenişi olmayacak.
Prigojin’in Belarus’a gidebileceğine dair garanti, Rusya Devlet Başkanı'nın sözüdür.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
DÜNYA
Peskov: Prigojin hakkındaki ceza davası kapatılacak
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