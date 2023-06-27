https://sputniknews.com.tr/20230627/belarus-lideri-lukasenko-rusyada-olanlar-nedeniyle-orduya-alarma-gecme-emri-verdim-1072907941.html
Belarus lideri Lukaşenko: Rusya’da olanlar nedeniyle orduya alarma geçme emri verdim
Belarus lideri Lukaşenko: Rusya’da olanlar nedeniyle orduya alarma geçme emri verdim
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’da yaşanan ayaklanma sebebiyle Belarus ordusunu alarma geçirdiğini belirtti. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T11:13+0300
2023-06-27T11:13+0300
2023-06-27T11:47+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
wagner grubu
rusya
ordu
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, generallerin terfi töreni sırasında yaptığı konuşmada, “Rusya’nın güneyinde yaşananları izlemenin çok acı verici olduğunu gizlemeyeceğim” dedi Lukaşenko, “Bu olaylar sebebiyle orduya alarma geçme ve savaşa hazır olma emirlerini verdim” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-lideri-putinin-bu-aksam-kremlinden-aciklama-yapmasi-bekleniyor-1072893657.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, wagner grubu, rusya, ordu
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, wagner grubu, rusya, ordu
Belarus lideri Lukaşenko: Rusya’da olanlar nedeniyle orduya alarma geçme emri verdim
11:13 27.06.2023 (güncellendi: 11:47 27.06.2023) Abone ol
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’da yaşanan ayaklanma sebebiyle Belarus ordusunu alarma geçirdiğini belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, generallerin terfi töreni sırasında yaptığı konuşmada, “Rusya’nın güneyinde yaşananları izlemenin çok acı verici olduğunu gizlemeyeceğim” dedi
Lukaşenko, “Bu olaylar sebebiyle orduya alarma geçme ve savaşa hazır olma emirlerini verdim” diye ekledi.