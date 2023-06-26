https://sputniknews.com.tr/20230626/rusya-lideri-putinin-bu-aksam-kremlinden-aciklama-yapmasi-bekleniyor-1072893657.html
Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşması yapıyor
Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşması yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T21:41+0300
2023-06-26T21:41+0300
2023-06-26T22:18+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ulusa sesleniş
dmitriy peskov
kremlin
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Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşması yapıyor.Putin’in konuşmasından satır başları şu şekilde: Rus Pervıy Kanal, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına atıfla, Rusya lideri Vladimir Putin’in bu akşam Kremlin’den açıklama yapması beklendiğini duyurmuştu.Peskov’u Telegram kanalından alıntılayan gazeteci Vladimir Solovyov, “Bu açıklamalar abartısız Rusya’nın kaderini belirleyecek” ifadelerini kullamıştı.
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rusya, vladimir putin, ulusa sesleniş, dmitriy peskov, kremlin
rusya, vladimir putin, ulusa sesleniş, dmitriy peskov, kremlin
Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşması yapıyor
21:41 26.06.2023 (güncellendi: 22:18 26.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.
Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşması yapıyor.
Putin’in konuşmasından satır başları şu şekilde:
Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim.
Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.
Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum
Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.
Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi.
İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler.
Rus Pervıy Kanal, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına atıfla, Rusya lideri Vladimir Putin’in bu akşam Kremlin’den açıklama yapması beklendiğini duyurmuştu.
Peskov’u Telegram kanalından alıntılayan gazeteci Vladimir Solovyov, “Bu açıklamalar abartısız Rusya’nın kaderini belirleyecek” ifadelerini kullamıştı.