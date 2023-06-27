https://sputniknews.com.tr/20230627/fsb-wagner-gucleri-hakkindaki-sorusturma-kapatildi-1072910146.html
FSB: Wagner güçleri hakkındaki soruşturma kapatıldı
FSB: Wagner güçleri hakkındaki soruşturma kapatıldı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasıyla ilgili soruşturmanın kapatıldığını duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T11:35+0300
2023-06-27T11:35+0300
2023-06-27T11:35+0300
dünya
wagner grubu
rusya
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
soruşturma
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FSB tarafından yapılan açıklamada, Wagner’ciler hakkında yöneltilmiş suçlamalar ve açılan soruşturmaya ilişkin, “Ceza Yasası’nın silahlı ayaklanmayla ilgili 279. maddesi uyarınca açılan ceza davası soruşturması, ayaklanmada yer alanların suç işlemeye yönelik eylemlerini sonlandırmaları nedeniyle kapatılmıştır” denildi.FSB’nin açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayaklanmalarını sonlandırma kararı alan Wagner’cilerden isteyenlerin düzenli orduda yer almak için kontrat imzalayabileceklerini ya da haklarındaki suçlamalar düşürülerek Belarus’a gidebileceklerini belirtmesini izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/lavrov-wagner-ayaklanmasi-sirasinda-pek-cok-ulke-rusya-hukumetiyle-dayanisma-gosterdi-1072882077.html
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wagner grubu, rusya, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), soruşturma
wagner grubu, rusya, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), soruşturma
FSB: Wagner güçleri hakkındaki soruşturma kapatıldı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasıyla ilgili soruşturmanın kapatıldığını duyurdu.
FSB tarafından yapılan açıklamada, Wagner’ciler hakkında yöneltilmiş suçlamalar ve açılan soruşturmaya ilişkin, “Ceza Yasası’nın silahlı ayaklanmayla ilgili 279. maddesi uyarınca açılan ceza davası soruşturması, ayaklanmada yer alanların suç işlemeye yönelik eylemlerini sonlandırmaları nedeniyle kapatılmıştır” denildi.
FSB’nin açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayaklanmalarını sonlandırma kararı alan Wagner’cilerden isteyenlerin düzenli orduda yer almak için kontrat imzalayabileceklerini ya da haklarındaki suçlamalar düşürülerek Belarus’a gidebileceklerini belirtmesini izledi.