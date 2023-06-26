https://sputniknews.com.tr/20230626/lavrov-wagner-ayaklanmasi-sirasinda-pek-cok-ulke-rusya-hukumetiyle-dayanisma-gosterdi-1072882077.html

Lavrov: Wagner ayaklanması sırasında pek çok ülke Rusya hükümetiyle dayanışma gösterdi

Lavrov: Wagner ayaklanması sırasında pek çok ülke Rusya hükümetiyle dayanışma gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT televizyonuna demecinde, Wagner ayaklanması sırasında pek çok yabancı ülkenin Rusya ile dayanışma gösterdiğini... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T15:50+0300

2023-06-26T15:50+0300

2023-06-26T16:05+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

wagner grubu

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, RT televizyonuna Wagner ayaklanmasına ilişkin verdiği demeçte, “Pek çok meslektaşı Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’i arayarak dayanışma ve desteklerini ifade ettiler ve durumun kontrol altına alınacağına, anayasal düzene geri dönüleceğini dair inançlarını dile getirdiler, nitekim böyle de oldu” dedi.Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben de yabancı meslektaşlarımın girişimiyle pek çok telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İçlerinden çoğu aynı düşünceleri belirttiler: bizimle dayanışma içinde olduklarını ve ülkenin birliğini sabote edecek hiçbir teşebbüse izin vermeyeceğimize inandıklarını söylediler. Bu telefon görüşmeleri hakkında kamuoyu önünde açıklama yapmamamızı istediler, biz de bunu yapmamaya gayret ediyoruz.”Ayrıca Lavrov, Wagner ayaklanması sırasında Rusya’da 24 Haziran’da yaşananlarda Batı ülkelerinin gizli servislerinin herhangi bir dahli olup olmadığının Rus güvenlik servisleri tarafından araştırılmakta olduğunu kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, Batı medyasının Wagner ayaklanmasını sunuş biçimiyle ilgili de, “Gerçekliktense arzu ettiklerini ortaya koydular, haberlerinin tonu onların hüsnükuruntusuydu” yorumunu yaptı.

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