https://sputniknews.com.tr/20230625/basina-gore-abd-istihbarati-wagner-lideri-prigojinin-isyan-planlarini-onceden-ogrenmisti-1072846857.html

Basına göre ABD istihbaratı, Wagner lideri Prigojin'in isyan planlarını önceden öğrenmişti

Basına göre ABD istihbaratı, Wagner lideri Prigojin'in isyan planlarını önceden öğrenmişti

Amerikan basınına göre ABD istihbarat teşkilatları, Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in isyan planlıyor olabileceğine dair haziran ortasında... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T17:06+0300

2023-06-25T17:06+0300

2023-06-25T17:06+0300

ukrayna krizi

istihbarat

abd

teşkilat

yevgeniy prigojin

wagner grubu

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043747972_0:410:3233:2228_1920x0_80_0_0_23835d712515f6da69ca9940fa23fe22.jpg

The Washington Post'a konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililerden biri, Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in isyan planlarıyla ilgili ayrıntıları net olmasa da istihbarat edinildiğini, bunun ABD'deki liderliğe 'bir şeyler döndüğünü söyleyebilecek kadar yeterli sinyal oluşturduğunu' söyledi.İstihbarat yetkilisi, Prigojin'in isyanına hazırlıksız yakalanmadıklarını dile getirerek "ABD yönetimine bir şeyler planlandığını söyleyebilecek kadar yeterli işaret vardı, yani Beyaz Saray’ın buna hazır olduğunu düşünüyorum" görüşünü paylaştı.Son iki hafta içinde ABD istihbarat teşkilatlarının Beyaz Saray'ın yanısıra Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre'deki üst düzey yetkililere bu konuda acil koduyla bilgi verdiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için oluşturabileceği sıkıntıya ilişkin 'yüksek endişe duyulduğunu' öne süren yetkili, "Bu doğrultuda birçok soru mevcuttu" iddiasında bulundu. ABD'li yetkililer, 'olası Rus iç savaşından kaynaklanabilecek istikrarsızlığın ana korku olduğunu' ifade etti. The Washington Post'a göre ABD istihbarat yetkilileri, Putin'in planlanan isyandan başlamasından en az bir gün önce haberdar edildiğini varsayıyorThe New York Times, 'ABD casus teşkilatlarının Rusya tarafından darbe düzenlemekle suçlanacaklarından endişe duymaları nedeniyle istihbaratın gizliliğinin kaldırılmadığını' yazdı. Haberde Amerikan istihbaratının 'Rus yetkililere yardım etmekle de ilgilenmediği' belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cuma günü Prigojin adına yapılan açıklamalar nedeniyle silahlı isyana kışkırtmaktan ceza davası açtı. FSB, Rusya topraklarında tırmanma tehdidi olduğunu söylerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner kamplarına yönelik Rus askeri saldırılarına ilişkin sosyal medya haberlerinin doğru olmadığını duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi sabahı televizyondan ulusa yaptığı konuşmada, Wagner grubunun eylemlerini 'silahlı isyan ve vatana ihanet' olarak nitelendirip isyancılara karşı sert önlemler alma sözü verdi.Dün ilerleyen saatlerde Belarus devlet başkanlığı ofisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Wagner birliklerinin Rusya'daki hareketinin durdurulması ve durumun yatışması için daha fazla adım atılması önerisinin Prigojin tarafından kabul edildiğini duyurdu. Daha sonra Prigojin, Wagner birliklerinin sahadaki kamplarına geri döndüğünü söyleyerek bu bilgiyi doğruladı.Dün akşam gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, aleyhindeki ceza davası düşürülen Prigojin'in Putin tarafından verilen garantiler kapsamında Belarus'a gideceğini açıkladı. Peskov, cumartesi günkü olaylara karışan Wagner üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sırasındaki üstün hizmetleri nedeniyle yargılanmayacağını sözlerine ekledi.

abd

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istihbarat, abd, teşkilat, yevgeniy prigojin, wagner grubu, rusya, ukrayna