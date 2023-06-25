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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/basina-gore-abd-istihbarati-wagner-lideri-prigojinin-isyan-planlarini-onceden-ogrenmisti-1072846857.html
Basına göre ABD istihbaratı, Wagner lideri Prigojin'in isyan planlarını önceden öğrenmişti
Basına göre ABD istihbaratı, Wagner lideri Prigojin'in isyan planlarını önceden öğrenmişti
Amerikan basınına göre ABD istihbarat teşkilatları, Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in isyan planlıyor olabileceğine dair haziran ortasında... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T17:06+0300
2023-06-25T17:06+0300
ukrayna krizi
istihbarat
abd
teşkilat
yevgeniy prigojin
wagner grubu
rusya
ukrayna
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The Washington Post'a konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililerden biri, Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in isyan planlarıyla ilgili ayrıntıları net olmasa da istihbarat edinildiğini, bunun ABD'deki liderliğe 'bir şeyler döndüğünü söyleyebilecek kadar yeterli sinyal oluşturduğunu' söyledi.İstihbarat yetkilisi, Prigojin'in isyanına hazırlıksız yakalanmadıklarını dile getirerek "ABD yönetimine bir şeyler planlandığını söyleyebilecek kadar yeterli işaret vardı, yani Beyaz Saray’ın buna hazır olduğunu düşünüyorum" görüşünü paylaştı.Son iki hafta içinde ABD istihbarat teşkilatlarının Beyaz Saray'ın yanısıra Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre'deki üst düzey yetkililere bu konuda acil koduyla bilgi verdiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için oluşturabileceği sıkıntıya ilişkin 'yüksek endişe duyulduğunu' öne süren yetkili, "Bu doğrultuda birçok soru mevcuttu" iddiasında bulundu. ABD'li yetkililer, 'olası Rus iç savaşından kaynaklanabilecek istikrarsızlığın ana korku olduğunu' ifade etti. The Washington Post'a göre ABD istihbarat yetkilileri, Putin'in planlanan isyandan başlamasından en az bir gün önce haberdar edildiğini varsayıyorThe New York Times, 'ABD casus teşkilatlarının Rusya tarafından darbe düzenlemekle suçlanacaklarından endişe duymaları nedeniyle istihbaratın gizliliğinin kaldırılmadığını' yazdı. Haberde Amerikan istihbaratının 'Rus yetkililere yardım etmekle de ilgilenmediği' belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cuma günü Prigojin adına yapılan açıklamalar nedeniyle silahlı isyana kışkırtmaktan ceza davası açtı. FSB, Rusya topraklarında tırmanma tehdidi olduğunu söylerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner kamplarına yönelik Rus askeri saldırılarına ilişkin sosyal medya haberlerinin doğru olmadığını duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi sabahı televizyondan ulusa yaptığı konuşmada, Wagner grubunun eylemlerini 'silahlı isyan ve vatana ihanet' olarak nitelendirip isyancılara karşı sert önlemler alma sözü verdi.Dün ilerleyen saatlerde Belarus devlet başkanlığı ofisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Wagner birliklerinin Rusya'daki hareketinin durdurulması ve durumun yatışması için daha fazla adım atılması önerisinin Prigojin tarafından kabul edildiğini duyurdu. Daha sonra Prigojin, Wagner birliklerinin sahadaki kamplarına geri döndüğünü söyleyerek bu bilgiyi doğruladı.Dün akşam gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, aleyhindeki ceza davası düşürülen Prigojin'in Putin tarafından verilen garantiler kapsamında Belarus'a gideceğini açıkladı. Peskov, cumartesi günkü olaylara karışan Wagner üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sırasındaki üstün hizmetleri nedeniyle yargılanmayacağını sözlerine ekledi.
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istihbarat, abd, teşkilat, yevgeniy prigojin, wagner grubu, rusya, ukrayna
istihbarat, abd, teşkilat, yevgeniy prigojin, wagner grubu, rusya, ukrayna

Basına göre ABD istihbaratı, Wagner lideri Prigojin'in isyan planlarını önceden öğrenmişti

17:06 25.06.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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Amerikan basınına göre ABD istihbarat teşkilatları, Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in isyan planlıyor olabileceğine dair haziran ortasında işaretler aldı ve Beyaz Saray ile diğer devlet kurumlarını hazırlıksız yakalanmamaları için bilgilendirdi.
The Washington Post'a konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililerden biri, Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in isyan planlarıyla ilgili ayrıntıları net olmasa da istihbarat edinildiğini, bunun ABD'deki liderliğe 'bir şeyler döndüğünü söyleyebilecek kadar yeterli sinyal oluşturduğunu' söyledi.
İstihbarat yetkilisi, Prigojin'in isyanına hazırlıksız yakalanmadıklarını dile getirerek "ABD yönetimine bir şeyler planlandığını söyleyebilecek kadar yeterli işaret vardı, yani Beyaz Saray’ın buna hazır olduğunu düşünüyorum" görüşünü paylaştı.
Son iki hafta içinde ABD istihbarat teşkilatlarının Beyaz Saray'ın yanısıra Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre'deki üst düzey yetkililere bu konuda acil koduyla bilgi verdiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için oluşturabileceği sıkıntıya ilişkin 'yüksek endişe duyulduğunu' öne süren yetkili, "Bu doğrultuda birçok soru mevcuttu" iddiasında bulundu. ABD'li yetkililer, 'olası Rus iç savaşından kaynaklanabilecek istikrarsızlığın ana korku olduğunu' ifade etti.
The Washington Post'a göre ABD istihbarat yetkilileri, Putin'in planlanan isyandan başlamasından en az bir gün önce haberdar edildiğini varsayıyor
The New York Times, 'ABD casus teşkilatlarının Rusya tarafından darbe düzenlemekle suçlanacaklarından endişe duymaları nedeniyle istihbaratın gizliliğinin kaldırılmadığını' yazdı. Haberde Amerikan istihbaratının 'Rus yetkililere yardım etmekle de ilgilenmediği' belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cuma günü Prigojin adına yapılan açıklamalar nedeniyle silahlı isyana kışkırtmaktan ceza davası açtı. FSB, Rusya topraklarında tırmanma tehdidi olduğunu söylerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner kamplarına yönelik Rus askeri saldırılarına ilişkin sosyal medya haberlerinin doğru olmadığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi sabahı televizyondan ulusa yaptığı konuşmada, Wagner grubunun eylemlerini 'silahlı isyan ve vatana ihanet' olarak nitelendirip isyancılara karşı sert önlemler alma sözü verdi.
Dün ilerleyen saatlerde Belarus devlet başkanlığı ofisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Wagner birliklerinin Rusya'daki hareketinin durdurulması ve durumun yatışması için daha fazla adım atılması önerisinin Prigojin tarafından kabul edildiğini duyurdu. Daha sonra Prigojin, Wagner birliklerinin sahadaki kamplarına geri döndüğünü söyleyerek bu bilgiyi doğruladı.
Dün akşam gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, aleyhindeki ceza davası düşürülen Prigojin'in Putin tarafından verilen garantiler kapsamında Belarus'a gideceğini açıkladı. Peskov, cumartesi günkü olaylara karışan Wagner üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sırasındaki üstün hizmetleri nedeniyle yargılanmayacağını sözlerine ekledi.
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