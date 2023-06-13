https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-basini-biden-yonetimi-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyum-iceren-mermi-gonderilmesini-onaylayacak-1072392658.html

ABD basını: Biden yönetimi Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mermi gönderilmesini onaylayacak

ABD basını: Biden yönetimi Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mermi gönderilmesini onaylayacak

The Wall Street Journal gazetesi, ABD yönetiminin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren tank mermileri gönderilmesini onaylamayı planladığını yazdı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T16:37+0300

2023-06-13T16:37+0300

2023-06-13T16:37+0300

dünya

abd

wall street journal

wall street journal (wsj)

seyreltilmiş uranyum

rusya

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The Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’ya Abrams tankları için zayıflatılmış uranyum içeren mermi göndermeyi planladığı belirtildi.ABD’li üst düzey yetkili gazeteye demecinde, söz konusu mühimmatın Ukrayna’ya gönderiminin onaylanması önünde ciddi bir engel olmadığını söyledi.WSJ’ye göre zayıflatılmış uranyum içeren mermilerin Ukrayna’ya gönderilmesini, Rus tanklarına karşı etkili olacaklarına inanması nedeniyle en başta Pentagon istedi. Söz konusu teklifle ilgili Beyaz Saray’da yapılan tartışmalar sırasında bazı yetkililer, zayıflatılmış uranyum içeren mermilerin insan sağlığı ve doğa için riskli olması sebebiyle eleştirilebileceklerinden endişelendiklerini ifade etti. Fakat bu endişelere kulak asılmasına pek ihtimal verilmiyor.Zira Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, zayıflatılmış uranyum içeren mermilerin ‘zırhları delebilmeleri nedeniyle kullanılan konvansiyonel mühimmatlar’ olduklarını savunmuştu. Kirby, yapılan araştırmaların, ‘zayıflatılmış uranyum içeren mermilerin radyasyon riski taşımadıklarını’ ifade etmiş ve ‘Rusya’yı asıl endişelendirenin bu mermiler yüzünden tanklarının başına gelecekler olduğunu’ da ileri sürmüştü.Sevkiyatının onaylanması halinde, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat gönderen ilk Batı ülkesi ABD olmayacak. Nitekim ocak ayında da İngiltere hükümeti Ukrayna’ya hibe ettiği Challenger tankları için zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat gönderme kararı almıştı.İngiltere Savunma Bakanlığı da aynı ay Kiev’e zayıflatılmış uranyum içeren mermiler göndereceklerini duyurdu ve söz konusu mühimmatın insan sağlığı ve doğa için riskli olmadığını savundu.Rusya: İnsan bedeninde tümör oluşmasına sebep olabilirFakat bu söylenenler Rusya’yı ikna etmedi. Londra’nın kararı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batı artık nükleer bileşenli silahlar kullanmaya başlıyorsa, Moskova buna karşılık vermeye mecbur olacak” demişti.Rusya Savunma Bakanlığı da söz konusu mühimmatın kullanılmasının insan bedeninde tümör gibi patolojilerin gelişmesine sebep olabileceği uyarısında bulunmuştu. Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Irak ve eski Yugoslavya’da zayıflatılmış uranyum içeren mermilerin kullanılmasının bu tip patolojilerin gözlenmesine yol açtığını da eklemişti.Bunun yanında, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı da Londra’nın Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren tank mermisi gönderme kararını izlemişti.

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abd, wall street journal, wall street journal (wsj), seyreltilmiş uranyum, rusya