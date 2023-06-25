https://sputniknews.com.tr/20230625/putin-tum-gun-boyunca-ozel-askeri-harekata-iliskin-konular-uzerinde-calisiyorum-1072844871.html
Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum
Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm gün boyunca özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalıştığını söyledi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:45+0300
2023-06-25T14:45+0300
2023-06-25T14:54+0300
ukrayna krizi
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harekat
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Putin'in Rossiya-1 televizyonunda pazar günleri yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programı için 21 Haziran'da verdiği demeci ekrana getirildi.Putin, bir günde özel askeri harekatla ilgili konulara ne kadar zaman ayırdığının sorulması üzerine, "Elbette buna birinci derecede önem atfediyorum. Gün bununla başlıyor ve bununla bitiyor" dedi.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, rossiya 1, harekat
rusya, vladimir putin, ukrayna, rossiya 1, harekat
Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum
14:45 25.06.2023 (güncellendi: 14:54 25.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm gün boyunca özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalıştığını söyledi.
Putin'in Rossiya-1 televizyonunda pazar günleri yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programı için 21 Haziran'da verdiği demeci ekrana getirildi.
Putin, bir günde özel askeri harekatla ilgili konulara ne kadar zaman ayırdığının sorulması üzerine, "Elbette buna birinci derecede önem atfediyorum. Gün bununla başlıyor ve bununla bitiyor" dedi.