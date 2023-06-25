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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/putin-tum-gun-boyunca-ozel-askeri-harekata-iliskin-konular-uzerinde-calisiyorum-1072844871.html
Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum
Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm gün boyunca özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalıştığını söyledi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:45+0300
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rusya
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Putin'in Rossiya-1 televizyonunda pazar günleri yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programı için 21 Haziran'da verdiği demeci ekrana getirildi.Putin, bir günde özel askeri harekatla ilgili konulara ne kadar zaman ayırdığının sorulması üzerine, "Elbette buna birinci derecede önem atfediyorum. Gün bununla başlıyor ve bununla bitiyor" dedi.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, rossiya 1, harekat

Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum

14:45 25.06.2023 (güncellendi: 14:54 25.06.2023)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm gün boyunca özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalıştığını söyledi.
Putin'in Rossiya-1 televizyonunda pazar günleri yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programı için 21 Haziran'da verdiği demeci ekrana getirildi.
Putin, bir günde özel askeri harekatla ilgili konulara ne kadar zaman ayırdığının sorulması üzerine, "Elbette buna birinci derecede önem atfediyorum. Gün bununla başlıyor ve bununla bitiyor" dedi.
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