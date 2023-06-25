https://sputniknews.com.tr/20230625/putin-tum-gun-boyunca-ozel-askeri-harekata-iliskin-konular-uzerinde-calisiyorum-1072844871.html

Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum

Putin: Tüm gün özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalışıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm gün boyunca özel askeri harekata ilişkin konular üzerinde çalıştığını söyledi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T14:45+0300

2023-06-25T14:45+0300

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

rossiya 1

harekat

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Putin'in Rossiya-1 televizyonunda pazar günleri yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programı için 21 Haziran'da verdiği demeci ekrana getirildi.Putin, bir günde özel askeri harekatla ilgili konulara ne kadar zaman ayırdığının sorulması üzerine, "Elbette buna birinci derecede önem atfediyorum. Gün bununla başlıyor ve bununla bitiyor" dedi.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, rossiya 1, harekat