https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-ve-erdogan-telefonda-gorustu-turkiye--rus-liderliginin-adimlarina-tam-destek-veriyor-1072818579.html
Putin ve Erdoğan telefonda görüştü: 'Türkiye, Rus liderliğinin adımlarına tam destek veriyor'
Putin ve Erdoğan telefonda görüştü: 'Türkiye, Rus liderliğinin adımlarına tam destek veriyor'
Rusya lideri Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Kremlin, Türkiye... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T15:49+0300
2023-06-24T15:49+0300
2023-06-24T15:56+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.Açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı, silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan
vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Putin ve Erdoğan telefonda görüştü: 'Türkiye, Rus liderliğinin adımlarına tam destek veriyor'
15:49 24.06.2023 (güncellendi: 15:56 24.06.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade ettiğini açıkladı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı, silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.