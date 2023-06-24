https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-ve-erdogan-telefonda-gorustu-turkiye--rus-liderliginin-adimlarina-tam-destek-veriyor-1072818579.html

Putin ve Erdoğan telefonda görüştü: 'Türkiye, Rus liderliğinin adımlarına tam destek veriyor'

Putin ve Erdoğan telefonda görüştü: 'Türkiye, Rus liderliğinin adımlarına tam destek veriyor'

Rusya lideri Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Kremlin, Türkiye... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T15:49+0300

2023-06-24T15:49+0300

2023-06-24T15:56+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059588517_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_0588f355b3a419a2e2c8164c4940377c.jpg

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.Açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı, silahlı isyan girişimiyle ilgili olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, recep tayyip erdoğan