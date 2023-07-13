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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/bm-genel-sekreteri-guterres-putine-yazdigim-mektubun-tahil-girisimini-olumlu-etkilemesini-umuyorum-1073518169.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Putin'e yazdığım mektubun tahıl girişimini olumlu etkilemesini umuyorum
BM Genel Sekreteri Guterres: Putin'e yazdığım mektubun tahıl girişimini olumlu etkilemesini umuyorum
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda gönderdiği mektubun süreci olumlu... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T20:12+0300
2023-07-13T20:12+0300
ukrayna krizi
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
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Belçika'da basın mensuplarına açıklama yapan Guterres, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba değindi.Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması ve Rus tahıl ve gübresinin başarıyla ihracatı için çaba sarf edilmesine bağlılıklarını koruduklarını anlatan Guterres, "Bu bağlamda Devlet Başkanı Putin'e bazı somut önerilerin yer aldığı bir mektup gönderdim, bunun pozitif bir çıkış noktası bulmamıza yardım edeceğini umuyorum" dedi.Guterres, mektubun içeriğinin sorulması üzerine, bu tür hususlar kamuoyu önünde ne kadar az konuşulursa olumlu sonuç elde etme şansının o kadar fazla olacağını söyleyerek detay vermekten kaçındı.Guterres, Putin'den mektubuna henüz bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres

BM Genel Sekreteri Guterres: Putin'e yazdığım mektubun tahıl girişimini olumlu etkilemesini umuyorum

20:12 13.07.2023
© AABirleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda gönderdiği mektubun süreci olumlu etkileyeceğini umduğunu söyledi.
Belçika'da basın mensuplarına açıklama yapan Guterres, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba değindi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması ve Rus tahıl ve gübresinin başarıyla ihracatı için çaba sarf edilmesine bağlılıklarını koruduklarını anlatan Guterres, "Bu bağlamda Devlet Başkanı Putin'e bazı somut önerilerin yer aldığı bir mektup gönderdim, bunun pozitif bir çıkış noktası bulmamıza yardım edeceğini umuyorum" dedi.

Guterres, mektubun içeriğinin sorulması üzerine, bu tür hususlar kamuoyu önünde ne kadar az konuşulursa olumlu sonuç elde etme şansının o kadar fazla olacağını söyleyerek detay vermekten kaçındı.

Guterres, Putin'den mektubuna henüz bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.
Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.

17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
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