https://sputniknews.com.tr/20230928/ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-anaokuluna-saldiri-1075844230.html
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden anaokuluna saldırı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden anaokuluna saldırı
Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko tarafından yapılan açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin okul çevresine saldırı düzenlendiği belirtildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T18:04+0300
2023-09-28T18:04+0300
2023-09-28T18:04+0300
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bombardıman
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Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesinde bulunan Podo-Kalinovka vurduğunu ve bu saldırı sonucunda yakınlarda bulunan bir okul ile anaokulunda çeşitli hasarlar meydana geldiğini açıkladı.Alenseyenko açılamasında, bombardıman sırasında dışarıda bulunan bir anaokulu çalışanı kadının yaralandığını duyurdu. Herson Bölge İdaresi Başkanı yayımladığı mesajda okullardaki çocukların tahliyesini ivedilikle gerçekleştirdiği için öğretmenlere ve diğer çalışanlara teşekkür etti.Herson Bölgesi, Eylül 2022'de yapılan referandum sonuçlarının ardından Rusya'ya katıldı. Ancak Ukrayna tarafı bunun meşruiyetini tanımıyor ve bölge topraklarını bombalamaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-militanlar-herson-yakinlarinda-23-silah-arkadasini-infaz-etti-1074936858.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, herson, anaokulu, okul, bombardıman
ukrayna, ukrayna ordusu, herson, anaokulu, okul, bombardıman
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden anaokuluna saldırı
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Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko tarafından yapılan açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin okul çevresine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesinde bulunan Podo-Kalinovka vurduğunu ve bu saldırı sonucunda yakınlarda bulunan bir okul ile anaokulunda çeşitli hasarlar meydana geldiğini açıkladı.
"Birkaç saat önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden Naziler, Podo-Kalinovka köyüne saldırdı. Saldırı, o esnada derslerin devam ettiği okul ve anaokulu binalarına çok yakındı. Şarapnel parçaları sebebiyle okulun camları kırıldı."
Alenseyenko açılamasında, bombardıman sırasında dışarıda bulunan bir anaokulu çalışanı kadının yaralandığını duyurdu. Herson Bölge İdaresi Başkanı yayımladığı mesajda okullardaki çocukların tahliyesini ivedilikle gerçekleştirdiği için öğretmenlere ve diğer çalışanlara teşekkür etti.
Herson Bölgesi, Eylül 2022'de yapılan referandum sonuçlarının ardından Rusya'ya katıldı. Ancak Ukrayna tarafı bunun meşruiyetini tanımıyor ve bölge topraklarını bombalamaya devam ediyor.