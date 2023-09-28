https://sputniknews.com.tr/20230928/ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-anaokuluna-saldiri-1075844230.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden anaokuluna saldırı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden anaokuluna saldırı

Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko tarafından yapılan açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin okul çevresine saldırı düzenlendiği belirtildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T18:04+0300

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2023-09-28T18:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

herson

anaokulu

okul

bombardıman

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Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Herson bölgesinde bulunan Podo-Kalinovka vurduğunu ve bu saldırı sonucunda yakınlarda bulunan bir okul ile anaokulunda çeşitli hasarlar meydana geldiğini açıkladı.Alenseyenko açılamasında, bombardıman sırasında dışarıda bulunan bir anaokulu çalışanı kadının yaralandığını duyurdu. Herson Bölge İdaresi Başkanı yayımladığı mesajda okullardaki çocukların tahliyesini ivedilikle gerçekleştirdiği için öğretmenlere ve diğer çalışanlara teşekkür etti.Herson Bölgesi, Eylül 2022'de yapılan referandum sonuçlarının ardından Rusya'ya katıldı. Ancak Ukrayna tarafı bunun meşruiyetini tanımıyor ve bölge topraklarını bombalamaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-militanlar-herson-yakinlarinda-23-silah-arkadasini-infaz-etti-1074936858.html

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