https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-militanlar-herson-yakinlarinda-23-silah-arkadasini-infaz-etti-1074936858.html
‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'
‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı militanlar, Herson yakınlarında firar girişiminde bulunan 23 silah arkadaşını vurdu. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:34+0300
2023-08-25T15:34+0300
2023-08-25T15:34+0300
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Rus güvenlik güçlerinden bir görevlinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre, 123. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı Ukraynalı militanlar, firar girişiminde bulunmak amacıyla Herson yakınlarındaki mevzilerini terk eden 23 arkadaşını vurdu. Ukrayna komuta kademesi, işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıp ilan etti.Sputnik’e konuşan Rus güvenlik görevlisi, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynaklarından, 11 Ağustos'ta 123. Bölgesel Savunma Tugayı'ndan firar edip mevzilerini terk etmeye karar veren 23 Ukraynalı askerin Herson'da infaz edildiğine ilişkin bilgi alındı” ifadelerini kullandı.Ukrayna komuta kademesinin işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıplar listesine eklediğini belirten güvenlik görevlisi, 10 askerle ilgili verilere ulaştıklarını kaydetti.Rus güvenlik güçlerine ulaşan bilgiye göre, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde:Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Jan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında firar vakalarının artığını belirtmişti. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden (LHC) emekli yarbay Andrey Maroçko ise Krasnıy Liman yönünde Terniy yerleşimi yakınlarında görevlerinden ayrılmaya karar veren askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından infaz edildiği bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-ukrayna-kirima-42-ihayla-saldiri-girisiminde-bulundu-kalugada-s-200-fuzesi-imha-edildi-1074926505.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, çatışma, donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, infaz, herson, liste, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm
‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı militanlar, Herson yakınlarında firar girişiminde bulunan 23 silah arkadaşını vurdu.
Rus güvenlik güçlerinden bir görevlinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre, 123. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı Ukraynalı militanlar, firar girişiminde bulunmak amacıyla Herson yakınlarındaki mevzilerini terk eden 23 arkadaşını vurdu. Ukrayna komuta kademesi, işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıp ilan etti.
Sputnik’e konuşan Rus güvenlik görevlisi, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynaklarından, 11 Ağustos'ta 123. Bölgesel Savunma Tugayı'ndan firar edip mevzilerini terk etmeye karar veren 23 Ukraynalı askerin Herson'da infaz edildiğine ilişkin bilgi alındı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna komuta kademesinin işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıplar listesine eklediğini belirten güvenlik görevlisi, 10 askerle ilgili verilere ulaştıklarını kaydetti.
Rus güvenlik güçlerine ulaşan bilgiye göre, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde:
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Jan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında firar vakalarının artığını belirtmişti. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden (LHC) emekli yarbay Andrey Maroçko ise Krasnıy Liman yönünde Terniy yerleşimi yakınlarında görevlerinden ayrılmaya karar veren askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından infaz edildiği bilgisini paylaşmıştı.