‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ukraynali-militanlar-herson-yakinlarinda-23-silah-arkadasini-infaz-etti-1074936858.html
‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'
‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı militanlar, Herson yakınlarında firar girişiminde bulunan 23 silah arkadaşını vurdu. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:34+0300
2023-08-25T15:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
çatışma
donetsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
infaz
herson
liste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d58364f07112ebdb92d9654013387a5.jpg
Rus güvenlik güçlerinden bir görevlinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre, 123. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı Ukraynalı militanlar, firar girişiminde bulunmak amacıyla Herson yakınlarındaki mevzilerini terk eden 23 arkadaşını vurdu. Ukrayna komuta kademesi, işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıp ilan etti.Sputnik’e konuşan Rus güvenlik görevlisi, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynaklarından, 11 Ağustos'ta 123. Bölgesel Savunma Tugayı'ndan firar edip mevzilerini terk etmeye karar veren 23 Ukraynalı askerin Herson'da infaz edildiğine ilişkin bilgi alındı” ifadelerini kullandı.Ukrayna komuta kademesinin işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıplar listesine eklediğini belirten güvenlik görevlisi, 10 askerle ilgili verilere ulaştıklarını kaydetti.Rus güvenlik güçlerine ulaşan bilgiye göre, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde:Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Jan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında firar vakalarının artığını belirtmişti. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden (LHC) emekli yarbay Andrey Maroçko ise Krasnıy Liman yönünde Terniy yerleşimi yakınlarında görevlerinden ayrılmaya karar veren askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından infaz edildiği bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-ukrayna-kirima-42-ihayla-saldiri-girisiminde-bulundu-kalugada-s-200-fuzesi-imha-edildi-1074926505.html
ukrayna
rusya
donetsk
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfb1c5e3915a6fb83a89ce4a752f9f7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, çatışma, donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, infaz, herson, liste, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, çatışma, donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, infaz, herson, liste, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm

‘Ukraynalı militanlar Herson yakınlarında 23 silah arkadaşını infaz etti'

15:34 25.08.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
Abone olTelegram
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı militanlar, Herson yakınlarında firar girişiminde bulunan 23 silah arkadaşını vurdu.
Rus güvenlik güçlerinden bir görevlinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre, 123. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı Ukraynalı militanlar, firar girişiminde bulunmak amacıyla Herson yakınlarındaki mevzilerini terk eden 23 arkadaşını vurdu. Ukrayna komuta kademesi, işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıp ilan etti.
Sputnik’e konuşan Rus güvenlik görevlisi, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kaynaklarından, 11 Ağustos'ta 123. Bölgesel Savunma Tugayı'ndan firar edip mevzilerini terk etmeye karar veren 23 Ukraynalı askerin Herson'da infaz edildiğine ilişkin bilgi alındı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna komuta kademesinin işlenen suçu gizlemek için infaz edilen askerleri kayıplar listesine eklediğini belirten güvenlik görevlisi, 10 askerle ilgili verilere ulaştıklarını kaydetti.
Rus güvenlik güçlerine ulaşan bilgiye göre, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde:
Tkaçenko İ.K., 1992
Krivoşeev P.A. 1988
Derevyanko E.R., 1973
Zaharçenko Y.A. 1998
Bıstritskiy S.A. 1990
Kramarenko K. L. 1987
Fedorçuk S.A. 1976
Gnatenko İ. A. 1992
Kirka T.F. 1973
Slutskiy E. D. 1990
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Jan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında firar vakalarının artığını belirtmişti. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden (LHC) emekli yarbay Andrey Maroçko ise Krasnıy Liman yönünde Terniy yerleşimi yakınlarında görevlerinden ayrılmaya karar veren askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından infaz edildiği bilgisini paylaşmıştı.
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала