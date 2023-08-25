https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-ukrayna-kirima-42-ihayla-saldiri-girisiminde-bulundu-kalugada-s-200-fuzesi-imha-edildi-1074926505.html

Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi

Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu, tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T10:20+0300

2023-08-25T10:20+0300

2023-08-25T10:20+0300

kaluga bölgesi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna krizi

saldırı

terör

füze

s-200

insansız hava aracı (iha)

rusya

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Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 42 uçak tipi İHA kullanarak Kırım'daki tesisleri vurmaya çalıştığını belirten bakanlık, 9 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, 33'ünün elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini ve hedefine ulaşamadan düştüğünü bildirdi.'S-200 füzesiyle terör saldırısı girişimi önlendi'Bununla beraber bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere S-200 hava savunma sistemi füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.Bakanlık, S-200 füzesinin Kaluga Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini ifade etti.

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kaluga bölgesi

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kaluga bölgesi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, terör, füze, s-200, insansız hava aracı (iha), rusya