https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-ukrayna-kirima-42-ihayla-saldiri-girisiminde-bulundu-kalugada-s-200-fuzesi-imha-edildi-1074926505.html
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu, tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T10:20+0300
2023-08-25T10:20+0300
2023-08-25T10:20+0300
kaluga bölgesi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
saldırı
terör
füze
s-200
insansız hava aracı (iha)
rusya
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Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 42 uçak tipi İHA kullanarak Kırım'daki tesisleri vurmaya çalıştığını belirten bakanlık, 9 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, 33'ünün elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini ve hedefine ulaşamadan düştüğünü bildirdi.'S-200 füzesiyle terör saldırısı girişimi önlendi'Bununla beraber bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere S-200 hava savunma sistemi füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.Bakanlık, S-200 füzesinin Kaluga Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/pentagon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-ekimde-baslayacak-1074919052.html
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kaluga bölgesi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, terör, füze, s-200, insansız hava aracı (iha), rusya
kaluga bölgesi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, terör, füze, s-200, insansız hava aracı (iha), rusya
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu, tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 42 uçak tipi İHA kullanarak Kırım'daki tesisleri vurmaya çalıştığını belirten bakanlık, 9 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, 33'ünün elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini ve hedefine ulaşamadan düştüğünü bildirdi.
'S-200 füzesiyle terör saldırısı girişimi önlendi'
Bununla beraber bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere S-200 hava savunma sistemi füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.
Bakanlık, S-200 füzesinin Kaluga Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini ifade etti.