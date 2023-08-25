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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-ukrayna-kirima-42-ihayla-saldiri-girisiminde-bulundu-kalugada-s-200-fuzesi-imha-edildi-1074926505.html
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu, tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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kaluga bölgesi
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
saldırı
terör
füze
s-200
insansız hava aracı (iha)
rusya
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Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 42 uçak tipi İHA kullanarak Kırım'daki tesisleri vurmaya çalıştığını belirten bakanlık, 9 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, 33'ünün elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini ve hedefine ulaşamadan düştüğünü bildirdi.'S-200 füzesiyle terör saldırısı girişimi önlendi'Bununla beraber bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere S-200 hava savunma sistemi füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.Bakanlık, S-200 füzesinin Kaluga Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/pentagon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-ekimde-baslayacak-1074919052.html
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kaluga bölgesi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, terör, füze, s-200, insansız hava aracı (iha), rusya
kaluga bölgesi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, terör, füze, s-200, insansız hava aracı (iha), rusya

Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu, Kaluga'da S-200 füzesi imha edildi

10:20 25.08.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKUkrayna- Füze
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'a 42 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu, tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 42 uçak tipi İHA kullanarak Kırım'daki tesisleri vurmaya çalıştığını belirten bakanlık, 9 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini, 33'ünün elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini ve hedefine ulaşamadan düştüğünü bildirdi.

'S-200 füzesiyle terör saldırısı girişimi önlendi'

Bununla beraber bakanlık, Kiev'e bağlı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere S-200 hava savunma sistemi füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Bakanlık, S-200 füzesinin Kaluga Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini ifade etti.
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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