https://sputniknews.com.tr/20230824/pentagon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-ekimde-baslayacak-1074919052.html

Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak

Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Ekim ayından itibaren Ukraynalı pilotlara dördüncü nesil savaş uçağı F-16 için eğitim vereceklerini... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T23:34+0300

2023-08-24T23:34+0300

2023-08-24T23:34+0300

ukrayna krizi

abd savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon

patrick ryder

f-16

f-16

ukrayna

ukrayna krizi

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Pentagon Sözcüsü Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Pilotlara Eylül ayında verilecek İngilizce kursunun ardından F-16 eğitiminin Ekim ayında Arizona’nın Tucson kentindeki Morris Hava Üssü’nde başlaması bekleniyor” ifadesini kullandı.Ryder, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları tedarikinin ‘haftalar değil, aylar sürecek’ bir mesele olduğunu kaydetti.

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abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, patrick ryder, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi