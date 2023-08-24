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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/pentagon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-ekimde-baslayacak-1074919052.html
Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak
Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Ekim ayından itibaren Ukraynalı pilotlara dördüncü nesil savaş uçağı F-16 için eğitim vereceklerini... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T23:34+0300
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
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Pentagon Sözcüsü Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Pilotlara Eylül ayında verilecek İngilizce kursunun ardından F-16 eğitiminin Ekim ayında Arizona’nın Tucson kentindeki Morris Hava Üssü’nde başlaması bekleniyor” ifadesini kullandı.Ryder, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları tedarikinin ‘haftalar değil, aylar sürecek’ bir mesele olduğunu kaydetti.
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abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, patrick ryder, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, patrick ryder, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi

Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak

23:34 24.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Ekim ayından itibaren Ukraynalı pilotlara dördüncü nesil savaş uçağı F-16 için eğitim vereceklerini belirtti.
Pentagon Sözcüsü Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Pilotlara Eylül ayında verilecek İngilizce kursunun ardından F-16 eğitiminin Ekim ayında Arizona’nın Tucson kentindeki Morris Hava Üssü’nde başlaması bekleniyor” ifadesini kullandı.
Ryder, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları tedarikinin ‘haftalar değil, aylar sürecek’ bir mesele olduğunu kaydetti.
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