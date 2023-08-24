https://sputniknews.com.tr/20230824/pentagon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-ekimde-baslayacak-1074919052.html
Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak
Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Ekim ayından itibaren Ukraynalı pilotlara dördüncü nesil savaş uçağı F-16 için eğitim vereceklerini... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T23:34+0300
2023-08-24T23:34+0300
2023-08-24T23:34+0300
ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
patrick ryder
f-16
f-16
ukrayna
ukrayna krizi
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Pentagon Sözcüsü Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Pilotlara Eylül ayında verilecek İngilizce kursunun ardından F-16 eğitiminin Ekim ayında Arizona’nın Tucson kentindeki Morris Hava Üssü’nde başlaması bekleniyor” ifadesini kullandı.Ryder, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları tedarikinin ‘haftalar değil, aylar sürecek’ bir mesele olduğunu kaydetti.
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abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, patrick ryder, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, patrick ryder, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi
Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi Ekim’de başlayacak
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Ekim ayından itibaren Ukraynalı pilotlara dördüncü nesil savaş uçağı F-16 için eğitim vereceklerini belirtti.
Pentagon Sözcüsü Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Pilotlara Eylül ayında verilecek İngilizce kursunun ardından F-16 eğitiminin Ekim ayında Arizona’nın Tucson kentindeki Morris Hava Üssü’nde başlaması bekleniyor” ifadesini kullandı.
Ryder, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları tedarikinin ‘haftalar değil, aylar sürecek’ bir mesele olduğunu kaydetti.