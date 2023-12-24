Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
07:47
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
08:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
10:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
11:15
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:15
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
16:15
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
17:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
21:14
3 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:38
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:49
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/borrell-seferber-olamazsak-rusya-galip-gelecek-1078868263.html
Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek
Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin seferber olamaması durumunda Rusya’nın Ukrayna'daki... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T15:07+0300
2023-12-24T15:07+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
ab
rusya
ukrayna
avrupa
demokrasi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40c94544ec5e31ad7c4211427419bd6a.jpg
İngiliz The Guardian’a konuşan Borrell, “Avrupa Birliği, seferber olamaz ve tüm yeteneklerini harekete geçirmezse Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek” ifadelerini kullandı.Rusya'yı Avrupa'yı tehdit eden ‘büyük güç’ olarak nitelendiren AB diplomasi şefi Borrell, “Rotamızı hızla değiştirmez ve tüm yeteneklerimizi seferber etmezsek bu, Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Ukrayna'daki savaşı kazanmasına olanak tanıyacaktır. Rusya Avrupa demokrasinini tehdit etmektedir, yalnızca Ukrayna’yı değil” diye ekledi.“Önemli olan, Rusya'nın savaşı kazanmasını önlemek için neler yapabileceğimizdir. Ne yapmaya hazırız? Gerçekten gereken her şeyi yapmaya hazır mıyız? Kendimize sormamız gereken soru bu” diye konuşan Borrell, Rusya'nın ‘sınırlı bir bölgesel zaferle’ yetinmeyeceği görüşünü de dile getirdi.Borrell, Ukrayna’daki durumla ilgili değerlendirmesini, "Dolayısıyla uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor" diye bitirdi.Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kader anı olacağının da altını çizen Borrell, Avrupalı seçmenlerin bilinmeyenden korktukları için sağcı popülist partileri destekleyebileceğini vurguladı.Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 6 Haziran - 9 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında yapılacağını hatırlatan Borrell, son dönemlerde AB ülkelerinde aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artışı ima ederek, "Bilinmeyenden ve belirsizlikten duyulan korkunun, güvenlik tehdidine yanıt verilmesini gerektiren bir hormon ürettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu bir gerçektir" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html
avrupa birliği
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867913_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_24bad6c5a99ebba09205834345c1faa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
josep borrell, avrupa birliği, ab, rusya, ukrayna, avrupa, demokrasi
josep borrell, avrupa birliği, ab, rusya, ukrayna, avrupa, demokrasi

Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek

15:07 24.12.2023
© AP Photo / Efrem LukatskyAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin seferber olamaması durumunda Rusya’nın Ukrayna'daki çatışmada galip geleceğini söyledi.
İngiliz The Guardian’a konuşan Borrell, “Avrupa Birliği, seferber olamaz ve tüm yeteneklerini harekete geçirmezse Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek” ifadelerini kullandı.
Rusya'yı Avrupa'yı tehdit eden ‘büyük güç’ olarak nitelendiren AB diplomasi şefi Borrell, “Rotamızı hızla değiştirmez ve tüm yeteneklerimizi seferber etmezsek bu, Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Ukrayna'daki savaşı kazanmasına olanak tanıyacaktır. Rusya Avrupa demokrasinini tehdit etmektedir, yalnızca Ukrayna’yı değil” diye ekledi.
Önemli olan, Rusya'nın savaşı kazanmasını önlemek için neler yapabileceğimizdir. Ne yapmaya hazırız? Gerçekten gereken her şeyi yapmaya hazır mıyız? Kendimize sormamız gereken soru bu” diye konuşan Borrell, Rusya'nın ‘sınırlı bir bölgesel zaferle’ yetinmeyeceği görüşünü de dile getirdi.
Borrell, Ukrayna’daki durumla ilgili değerlendirmesini, "Dolayısıyla uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor" diye bitirdi.
Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kader anı olacağının da altını çizen Borrell, Avrupalı seçmenlerin bilinmeyenden korktukları için sağcı popülist partileri destekleyebileceğini vurguladı.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 6 Haziran - 9 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında yapılacağını hatırlatan Borrell, son dönemlerde AB ülkelerinde aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artışı ima ederek, "Bilinmeyenden ve belirsizlikten duyulan korkunun, güvenlik tehdidine yanıt verilmesini gerektiren bir hormon ürettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu bir gerçektir" diye ekledi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Ukrayna krizi
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik
20 Aralık, 16:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала