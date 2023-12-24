https://sputniknews.com.tr/20231224/borrell-seferber-olamazsak-rusya-galip-gelecek-1078868263.html

Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek

Borrell: Seferber olamazsak Rusya galip gelecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin seferber olamaması durumunda Rusya’nın Ukrayna'daki... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T15:07+0300

2023-12-24T15:07+0300

2023-12-24T15:07+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

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rusya

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demokrasi

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İngiliz The Guardian’a konuşan Borrell, “Avrupa Birliği, seferber olamaz ve tüm yeteneklerini harekete geçirmezse Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek” ifadelerini kullandı.Rusya'yı Avrupa'yı tehdit eden ‘büyük güç’ olarak nitelendiren AB diplomasi şefi Borrell, “Rotamızı hızla değiştirmez ve tüm yeteneklerimizi seferber etmezsek bu, Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Ukrayna'daki savaşı kazanmasına olanak tanıyacaktır. Rusya Avrupa demokrasinini tehdit etmektedir, yalnızca Ukrayna’yı değil” diye ekledi.“Önemli olan, Rusya'nın savaşı kazanmasını önlemek için neler yapabileceğimizdir. Ne yapmaya hazırız? Gerçekten gereken her şeyi yapmaya hazır mıyız? Kendimize sormamız gereken soru bu” diye konuşan Borrell, Rusya'nın ‘sınırlı bir bölgesel zaferle’ yetinmeyeceği görüşünü de dile getirdi.Borrell, Ukrayna’daki durumla ilgili değerlendirmesini, "Dolayısıyla uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor" diye bitirdi.Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kader anı olacağının da altını çizen Borrell, Avrupalı seçmenlerin bilinmeyenden korktukları için sağcı popülist partileri destekleyebileceğini vurguladı.Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 6 Haziran - 9 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında yapılacağını hatırlatan Borrell, son dönemlerde AB ülkelerinde aşırı sağcı partilerin oy oranlarındaki artışı ima ederek, "Bilinmeyenden ve belirsizlikten duyulan korkunun, güvenlik tehdidine yanıt verilmesini gerektiren bir hormon ürettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu bir gerçektir" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html

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