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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/natonun-ukraynaya-yonelik-muhimmati-tukenmek-uzere-ficinin-dibi-gorundu-1076025052.html
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: 'Fıçının dibi göründü'
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: 'Fıçının dibi göründü'
NATO'ya üye Avrupa ülkelerinin depolarında Ukrayna'ya gönderilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığı ve artık 'fıçının dibinin görüldüğü' ifade edildi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, CNN'e verdiği demeçte İttifak'ın Ukrayna'ya ayırdığı mühimmat miktarıyla ilgili itirafta bulundu.Batılı ülkelerde Ukrayna'ya sevk edilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirten Bauer, Avrupa'daki depoların yakında tamamen boşalacağını vurguladı.Batılı ülkelerin Ukrayna'ya Avrupa'daki yarı dolu ya da neredeyse boş depolardan silah sistemleri ve mühimmat gönderdiğine dikkat çeken NATO yetkilisi, "Ancak bu stoklar tükeniyor. Artık fıçının dibi görülüyor" ifadelerini kullandı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-sadece-birkac-hafta-yetecek-kadar-parasi-var-1075769377.html
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nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin
nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: 'Fıçının dibi göründü'

21:10 04.10.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKASNATO- Vilnius
NATO- Vilnius - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
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NATO'ya üye Avrupa ülkelerinin depolarında Ukrayna'ya gönderilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığı ve artık 'fıçının dibinin görüldüğü' ifade edildi.
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, CNN'e verdiği demeçte İttifak'ın Ukrayna'ya ayırdığı mühimmat miktarıyla ilgili itirafta bulundu.
Batılı ülkelerde Ukrayna'ya sevk edilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirten Bauer, Avrupa'daki depoların yakında tamamen boşalacağını vurguladı.
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya Avrupa'daki yarı dolu ya da neredeyse boş depolardan silah sistemleri ve mühimmat gönderdiğine dikkat çeken NATO yetkilisi, "Ancak bu stoklar tükeniyor. Artık fıçının dibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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