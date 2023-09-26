https://sputniknews.com.tr/20230926/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-sadece-birkac-hafta-yetecek-kadar-parasi-var-1075769377.html

Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya sadece birkaç hafta yetecek kadar parası var

Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya sadece birkaç hafta yetecek kadar parası var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için yalnızca birkaç... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T12:28+0300

2023-09-26T12:28+0300

2023-09-26T12:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abrams

john kirby

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için birkaç hafta daha fonu olduğunu ve Kongre'nin ek ödenek kararı almaması halinde daha fazla yardımın söz konusu olamayabileceğini söyledi.Kirby açıklamasında, cephedeki koşulların hala uygun olduğunu ve buna istinaden 24 milyar dolar tahsis etmek için yasa koyucuların acele etmesi gerektiğini vurguladı. "Biraz daha paramız var. Sanırım birkaç hafta daha yetecek kadar fonumuz olacak" diyen Kirby, "Ancak talep ettiğimiz ek fona sahip olmamak, sonbahar ve kış aylarında Ukrayna'yı destekleme kabiliyetimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya silah sevkiyatının, 2024 mali yılı için tam teşekküllü bir bütçe ya da kısa vadeli bir bütçe olmak üzere Kongre tarafından onaylanmış bir bütçe olmaması nedeniyle federal hükümetin askıya alınması anlamına gelen 'kapanma' durumundan olumsuz etkilenebileceğini de sözlerine ekledi.Ukrayna'ya silah sevkiyatının, Kongre tarafından onaylanmış bir bütçenin olmaması nedeniyle federal hükümetin kapanması anlamına gelen 'kapanmadan' olumsuz etkilenebileceğini belirten Kirby, böyle bir ihtimalin 1 Ekim'de mümkün olabileceğinin altını çizdi.Kirby açıklamasının devamında, kış geldiğinde her iki ordu için de manevra ve harekât kabiliyetlerinin sınırlı olacağını belirterek sahadaki koşullar elverişili iken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak istediklerini belirtti.Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştıKirby, Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştığını ve gelecek haftalarda yeni teslimatların planlandığını doğruladı.Buna istinaden Kirby, "Bu Abrams tanklarının ilk sevkiyatı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla araç buraya ulaşacak" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230919/beyaz-saray-abdde-ukraynaya-yapilan-harcamalari-elestiren-kongre-uyelerinin-sayisi-artiyor-1075587942.html

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