https://sputniknews.com.tr/20230919/beyaz-saray-abdde-ukraynaya-yapilan-harcamalari-elestiren-kongre-uyelerinin-sayisi-artiyor-1075587942.html

Beyaz Saray: ABD’de, Ukrayna’ya yapılan harcamaları eleştiren Kongre üyelerinin sayısı artıyor

Beyaz Saray: ABD’de, Ukrayna’ya yapılan harcamaları eleştiren Kongre üyelerinin sayısı artıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Ukrayna için yapılan harcamaları ve bu ülkeye yapılan yardımı eleştiren Kongre üyesi... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T10:41+0300

2023-09-19T10:41+0300

2023-09-19T10:41+0300

ukrayna krizi

suçlama

abd

marjorie taylor greene

abd temsilciler meclisi

temsilciler meclisi

john kirby

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

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İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Temsilciler Meclisi’nde, Ukrayna’ya gelecekteki harcamalar ve yardımları eleştiren özellikle Cumhuriyetçi sayısının giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.Kirby, eleştirinin her şeyden önce 'Meclis'in sağ kanadındaki küçük ama sesi gür çıkan Cumhuriyetçi grubundan' geldiğini kaydetti.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden’i tüm ABD’lileri Rusya’yla vekalet savaşına sürüklemekle suçlamıştı. Taylor, Biden ailesinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in rehini olduğunu iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230919/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzuna-elestiri-bu-kadar-az-sonuc-icin-1075587513.html

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