https://sputniknews.com.tr/20230919/beyaz-saray-abdde-ukraynaya-yapilan-harcamalari-elestiren-kongre-uyelerinin-sayisi-artiyor-1075587942.html
Beyaz Saray: ABD’de, Ukrayna’ya yapılan harcamaları eleştiren Kongre üyelerinin sayısı artıyor
Beyaz Saray: ABD’de, Ukrayna’ya yapılan harcamaları eleştiren Kongre üyelerinin sayısı artıyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Ukrayna için yapılan harcamaları ve bu ülkeye yapılan yardımı eleştiren Kongre üyesi... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T10:41+0300
2023-09-19T10:41+0300
2023-09-19T10:41+0300
ukrayna krizi
suçlama
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marjorie taylor greene
abd temsilciler meclisi
temsilciler meclisi
john kirby
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Temsilciler Meclisi’nde, Ukrayna’ya gelecekteki harcamalar ve yardımları eleştiren özellikle Cumhuriyetçi sayısının giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.Kirby, eleştirinin her şeyden önce 'Meclis'in sağ kanadındaki küçük ama sesi gür çıkan Cumhuriyetçi grubundan' geldiğini kaydetti.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden’i tüm ABD’lileri Rusya’yla vekalet savaşına sürüklemekle suçlamıştı. Taylor, Biden ailesinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in rehini olduğunu iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzuna-elestiri-bu-kadar-az-sonuc-icin-1075587513.html
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Beyaz Saray: ABD’de, Ukrayna’ya yapılan harcamaları eleştiren Kongre üyelerinin sayısı artıyor
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Ukrayna için yapılan harcamaları ve bu ülkeye yapılan yardımı eleştiren Kongre üyesi sayısında artış kaydettiklerini belirtti.
İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Temsilciler Meclisi’nde, Ukrayna’ya gelecekteki harcamalar ve yardımları eleştiren özellikle Cumhuriyetçi sayısının giderek arttığını görüyoruz” ifadesini kullandı.
Kirby, eleştirinin her şeyden önce 'Meclis'in sağ kanadındaki küçük ama sesi gür çıkan Cumhuriyetçi grubundan' geldiğini kaydetti.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden’i tüm ABD’lileri Rusya’yla vekalet savaşına sürüklemekle suçlamıştı. Taylor, Biden ailesinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in rehini olduğunu iddia etmişti.