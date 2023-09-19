https://sputniknews.com.tr/20230919/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzuna-elestiri-bu-kadar-az-sonuc-icin-1075587513.html
Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzuna eleştiri: 'Bu kadar az sonuç için...'
Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzuna eleştiri: 'Bu kadar az sonuç için...'
ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında cüzi sonuçlar almasına rağmen çok sayıda asker kaybetmesini eleştirdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T10:33+0300
2023-09-19T10:33+0300
2023-09-19T10:33+0300
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Tesla ve Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahip olduğu X sosyal paylaşım platformunda, iş insanı David Sacks’in, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun cüzi sonuçlarına dikkat çektiği paylaşımına yorum yaptı. Musk, “Bu kadar az sonuç için bu kadar çok ölüm” diye yazdı.Ukrayna ordusunun karşı taarruzu 4 Haziran’da başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taarruz başladıktan 3 ay sonra, “Bu bir başarısızlık” demişti. Putin, Ukrayna ordusunun “her ne pahasına olursa olsun sonuç elde etme” çabasında 71 bin 500 askerini kaybettiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun hiçbir hedefine ulaşamadığını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-7-saldirisi-puskurtuldu-1075587281.html
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elon musk, spacex, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, sergey şoygu, saldırı, taarruz
elon musk, spacex, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, sergey şoygu, saldırı, taarruz
Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzuna eleştiri: 'Bu kadar az sonuç için...'
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ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasında cüzi sonuçlar almasına rağmen çok sayıda asker kaybetmesini eleştirdi.
Tesla ve Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahip olduğu X sosyal paylaşım platformunda, iş insanı David Sacks’in, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun cüzi sonuçlarına dikkat çektiği paylaşımına yorum yaptı. Musk, “Bu kadar az sonuç için bu kadar çok ölüm” diye yazdı.
Ukrayna ordusunun karşı taarruzu 4 Haziran’da başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taarruz başladıktan 3 ay sonra, “Bu bir başarısızlık” demişti. Putin, Ukrayna ordusunun “her ne pahasına olursa olsun sonuç elde etme” çabasında 71 bin 500 askerini kaybettiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun hiçbir hedefine ulaşamadığını dile getirmişti.