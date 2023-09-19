https://sputniknews.com.tr/20230919/donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-7-saldirisi-puskurtuldu-1075587281.html
Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtüldü
Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtüldü
Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Ordu Grubu Sözcüsü Georgiy Minesaşvili, Donetsk cephesinde 7 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun 210 askerini kaybettiğini... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T10:21+0300
2023-09-19T10:21+0300
2023-09-19T10:21+0300
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‘Yug’ Ordu Grubu Sözcüsü Minesaşvili, Sputnik’e açıklamasında, “Donetsk cephesinde, Güney Ordu Grubu birimlerinin koordineli eylemleri sonucu, Ukrayna ordusunun taarruz birliklerinin Soledar-Artemovsk, Avdeevsk ve Aleksandr-Kalinovsk yönlerinde gerçekleştirdiği 7 saldırı püskürtüldü. Düşman 210 kadar asker kaybetti” açıklamasında bulundu.Güney Ordu Grubu’na ait savaş uçaklarıyla Avdeyevka’daki Ukrayna ordu mevzilerine füze ve bombalı saldırı düzenlendiğini anlatan Minesaşvili, geçici konuşlanma noktası, yedek komuta merkezi ve iletişim merkezinin yok edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230918/almanya-savunma-bakanligi-duyurdu-ukraynaya-400-milyon-euroluk-yeni-askeri-yardim-yapilacak-1075578464.html
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donetsk, avdeyevka, ags, havan topu, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
donetsk, avdeyevka, ags, havan topu, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtüldü
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Ordu Grubu Sözcüsü Georgiy Minesaşvili, Donetsk cephesinde 7 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun 210 askerini kaybettiğini belirtti.
‘Yug’ Ordu Grubu Sözcüsü Minesaşvili, Sputnik’e açıklamasında, “Donetsk cephesinde, Güney Ordu Grubu birimlerinin koordineli eylemleri sonucu, Ukrayna ordusunun taarruz birliklerinin Soledar-Artemovsk, Avdeevsk ve Aleksandr-Kalinovsk yönlerinde gerçekleştirdiği 7 saldırı püskürtüldü. Düşman 210 kadar asker kaybetti” açıklamasında bulundu.
Güney Ordu Grubu’na ait savaş uçaklarıyla Avdeyevka’daki Ukrayna ordu mevzilerine füze ve bombalı saldırı düzenlendiğini anlatan Minesaşvili, geçici konuşlanma noktası, yedek komuta merkezi ve iletişim merkezinin yok edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Topçu birimlerimiz, iki adet ABD yapımı M777 topu, iki adet D-30 obüsü, bir tank, 120 ve 80 milimetre kalibreli iki adet havan topu ve 7 otomobili yok etti. Ayrıca insansız hava aracı kontrol merkezi ve AGS havan topu mevzii vuruldu” dedi.