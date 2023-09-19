Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtüldü

“Topçu birimlerimiz, iki adet ABD yapımı M777 topu, iki adet D-30 obüsü, bir tank, 120 ve 80 milimetre kalibreli iki adet havan topu ve 7 otomobili yok etti. Ayrıca insansız hava aracı kontrol merkezi ve AGS havan topu mevzii vuruldu” dedi.