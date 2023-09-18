https://sputniknews.com.tr/20230918/almanya-savunma-bakanligi-duyurdu-ukraynaya-400-milyon-euroluk-yeni-askeri-yardim-yapilacak-1075578464.html

Almanya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'ya 400 milyon euroluk yeni askeri yardım yapılacak

Almanya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'ya 400 milyon euroluk yeni askeri yardım yapılacak

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 400 milyon euro tutarında yeni askeri ve insani yardım paketi sağlanacağını duyurdu. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T22:30+0300

2023-09-18T22:30+0300

2023-09-18T22:30+0300

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bild gazetesine demecinde Almanya’nın kış öncesi ek mühimmat, zırhlı araçlar, elektrik jeneratörleri ile ısıtma sistemlerinin tedariki dahil olmak üzere toplam 400 milyon euro değerinde ek bir askeri ve insani yardım paketi hazırladığını söyledi.“Ayrıca patlayıcı başlıklı mermiler ve havan mermileri, anti-mayın füzeler gibi mühimmat da tedarik edeceğiz. Çünkü Ukrayna'nın en çok ihtiyaç duyduğu şey mühimmatlardır” diyen Pistorius, tüm bunların 400 milyon euro tutarında yeni askeri yardım paketinin bir parçası olacağını sözlerine ekledi.Pistorius'a göre Berlin, bu paket kapsamında Kiev'e ayrıca zırhlı araçlar, mayın temizleme sistemleri, kışlık giysiler, elektrik jeneratörleri ve ısıtma sistemleri sağlayacak.Rusya daha önce Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için yasal hedef haline geleceğini belirtmişti. NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıkları’ ve bunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarısına katkıda bulunmayacağı ve olumsuz etkisi olacağı kaydedilmişti.Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda ‘İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde’ personel yetiştirerek Ukrayna’daki çatışmada doğrudan yer aldığını ifade etmişti.

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